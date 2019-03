BONET. “Estimado Leonardo: En tu columna dominguera del Diario El Pueblo “Mentiras Verdaderas” de la edición de hoy Domingo 17 haces referencias y reflexionas sobre un compromiso que asumió la agrupación que encabezo, la lista 180 del Partido Nacional. Quisiera, en primer lugar comentarte que este compromiso no es una propuesta de gobierno, sino una idea que asumimos unilateralmente sin con ello comprometer y menos exigir a otras agrupaciones a que lo lleven adelante. El compromiso se denomina “Una campaña limpia, Una ciudad limpia” y engloba dos conceptos. En primer lugar queremos comprometernos a que el debate, intercambio de ideas y el análisis que toda campaña electoral implica, se haga de forma limpia. Por otro lado comprometernos a no utilizar elementos publicitarios que puedan transformar a la ciudad en un basural durante los meses de campaña y los posteriores. “

(…) Que la ciudad está sucia, en eso coincidimos, pero esto no implica que porque esté sucia podamos tomar la campaña electoral con el libertinaje y la falta de criterio absoluto como ha sucedido en otras anteriores, colocando cartelería, pintando, ensuciando y destrozando lugares públicos y privados (…)

Opinas que los sectores que plantean o adhieren a este planteo, “casualmente” son los que no tienen dinero ni infraestructura para desplegar algún tipo de cartelería. Creo que en este punto caes en algunos aspectos equivocados. Primero considerar que una campaña electoral eficiente pasa por la cantidad de carteles o publicidad callejera. Si estudias las últimas campañas electorales en los grandes centros de poder, podrás ver que existe una gran tendencia a eliminar este tipo de recurso electoral. No solo porque ha quedado demostrado que no existe una relación entre la cantidad de carteles y la cantidad de votos sino también y principal, porque plantea una gran contradicción que, los políticos critiquemos algunas cosas, que en la campaña electoral lo hagamos sin control. Como sé que sos una persona que estudia la política no solo local y nacional, sino también internacional, descarto que sepas que las campañas electorales más exitosas en los últimos años no han sido precisamente basadas en publicidad callejera, sino en otros elementos que, además de no ensuciar las ciudades, llegan a un gran porcentaje del electorado (…) Finalmente Leonardo, como ya estarás informado, esta idea, planteada por nuestra lista 180, fue tomada por el Centro Comercial e Industrial de Salto para lograr un acuerdo departamental y general entre todos los partidos… Esto implica que si alcanzamos un punto en común, la ciudad y el departamento se van a beneficiar con una campaña electoral más limpia y responsable en cuanto al cuidado del medio ambiente… Estaremos dando un paso hacia adelante en cuanto a la protección de la ciudad, y comenzando a ponernos a tono con lo que son las tendencias modernas de comunicación con el electorado. Agradezco que al referirte a este compromiso asumido por la 180 en tu columna dominical del diario de mayor venta en el departamento, la idea haya sido más visible aún. Afectuosamente Pablo Bonet Cabrera, lista 180 Partido Nacional”.

***

MI RESPUESTA. “Estimado Pablo, gracias por lo respetuosa y fundamentada de tu respuesta, lo que respeto, pero sigo sin compartir…” Claro que el intercambio de ideas y el no ponernos de acuerdo continuaron en mi Facebook, pero qué importante es poder intercambiar puntos de vista de buena manera. Intenté sin éxito que en estas breves líneas pudiese constar sin cortapisas ambas posturas, pero debido a lo limitado del espacio y al tener yo una tribuna permanente en este diario, en radio o incluso en televisión para exponer mi punto de vista, entendí que era más útil que quedase registrado mayormente la opinión de quien no cuenta con los mismos espacios. De todas formas insisto en que Salto y el país se deben debates con otros contenidos.

LEONARDO SILVA