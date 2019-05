LÍQUIDEZ. No digo todos los días, ni siquiera día por medio, pero al menos una vez a la semana puede verse en los medios masivos de comunicación de nuestro país la noticia que un dirigente de tal partido se pasa a otro partido. Ya ni siquiera que de un sector se pasa a otro sector dentro del mismo partido político, lo que sería más lógico. No, los cambios son más drásticos en nuestra clase dirigente.

Cuando Zygmunt Bauman enunció su pensamiento bajo el rótulo de “modernidad líquida”, hablando de nuestra sociedad moderna, seguramente no estaba pensando en Uruguay como ejemplo, pero qué bien se describe en nuestros políticos el pensamiento del sociólogo y filósofo polaco-británico.

Lo que está claro es que cada día que pasa en Uruguay las fronteras ideológicas se hacen más difusas. Hemos llegado a escuchar en Salto a un viejo militante con no menos de 30 años de trayectoria dentro de la izquierda, cambiarse de partido y vociferar en una radio “no podrán con nosotros, la derecha vencerá”.

Las fronteras ideológicas se van desmoronando o diluyendo por otro tipo de pensamiento, más rioplatense y tan irreverente como de quien lo formuló, cuando sostuvo que “billetera mata galán”, o para decirlo en otros términos, “billetera mata ideología”. Eso muestra lo mal que estamos y lo difícil que se hace así tratar de plantear un debate de ideas en serio en estos tiempos de contienda electoral. Ni hablar de la poca seriedad que puedan tener las propuestas que este tipo de personas puedan plantear a la ciudadanía.

***

PENDIENTE. Uruguay está inserto en un mundo globalizado. Ya no es como postulaba Jorge Batlle cuando decía irónicamente que todo lo que ocurra en el primer mundo, tanto lo bueno como lo malo, pasará en nuestro país recién 30 años después.

Ahora todo es más instantáneo. Si queremos saber qué está pasando en este momento en alguna parte del mundo, basta ingresar a internet y lo sabremos en un santiamén. De la misma forma debemos comprender que los cambios que se están produciendo en el mundo ya nos están llegando como coletazos. Eso pasa también con las crisis en algunos países, como pasó en Brasil en 1999, luego siguió Argentina en 2001 y como una ficha de dominó terminó cayendo en Uruguay en 2002. La crisis internacional de 2008 también nos llegó, pero el cimbronazo fue ínfimo porque en esta oportunidad estábamos preparados.

Pero los cambios tecnológicos que hoy se están procesando en el mundo, comenzarán a llegarnos a la brevedad. Esos cambios afectarán la forma de ver las relaciones laborales y el trabajo, por lo que debemos prepararnos para esos cambios que pronto nos desbordarán como cuando las aguas del río se salen de su cauce, bajo peligro de quedar afuera del mundo.

La pregunta esencial que debemos hacernos entonces, y que trasladé a un miembro del CODICEN recientemente, es si nuestro sistema educativo está preparado para capacitar a nuestra mano obrera en la tecnificación dada por los parámetros que indica el mundo. La respuesta, tan categórica como preocupante, fue que hoy no estamos preparados.

LEONARDO SILVA