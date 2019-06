APAGÓN. La versión extraoficial del gobierno, dado por fuentes oficiosas partidarias a los medios de comunicación, dicen que “lo de hoy (domingo) se trató de un mega apagón originado en una falla en el sistema eléctrico argentino. Afectó gran parte de Argentina, Uruguay, y ciudades de Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. La falla en si la están viendo en Argentina, allí los apagones y cortes son comunes, la privatización total generó falta de inversión y problemas serios. Uruguay y Argentina tienen un sistema eléctrico común prácticamente, con un grado de interconexión enorme, fundamentalmente a través de Salto Grande. Eso tiene enormes ventajas para la venta de energía, pero también tiene riesgos. La interconexión es en toda la región por eso la magnitud del impacto. En Uruguay nunca hubo falta de energía, ocurre que el sistema eléctrico basa su funcionamiento en un equilibrio, que se mide cada fracción de segundo, entre consumo y generación. Cuando cae el consumo el sistema apaga la generación equivalente para proteger ese equilibrio. Al producirse esa caída gigantesca del consumo en Argentina, que provocó un bajón enorme en la frecuencia 50 Hz, los seguros de nuestro sistema apagaron (todo) para protegerlo de daños. La restitución de la energía tiene que ser paulatina no puede ser instantánea porque se producirían desequilibrios múltiples y los seguros volverían a cortar. Por eso se hizo secuencial…” ***

INDIGNACIÓN. La primera reacción al despertar este domingo a temprana hora fue de “y bueno, era esperable con este clima”. Pero al encender el teléfono y ver en las redes informativas que se trataba ya no de un corte de energía eléctrica en mi barrio sino en todo el país y más, ya fue de preocupación. El mensaje transcrito más arriba, y del que acabo de publicar apenas un fragmento, proveniente del “Comité Comunicación Frente Amplio”, lo recibimos en Salto a las 11.46, a cuatro minutos del mediodía, cuando hacía casi tres horas que la luz había regresado en Salto. Tras leerlo, mi estado de ánimo ya fue de indignación. Después de todos los discursos que nos han hecho a los uruguayos de la diversificación de la matriz energética de nuestro país (algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, aunque aún falta lo más importante, que ese logro del gobierno se traslade al bolsillo del contribuyente), y hablando siempre de nuestra independencia y defensa de nuestra soberanía, resulta que al menos energéticamente, terminamos siendo una provincia más de la República Argentina. Nunca había pasado lo que ocurrió este domingo a la mañana en el país. Servirá de algo si aprendemos de esos errores y buscamos soluciones para que no vuelva a pasar. Hay que esperar las próximas horas o días hasta que en Argentina tengan claro qué fue lo que pasó, dónde se originó este incidente (por llamarlo de alguna manera), para que luego nuestro país tome las acciones necesarias para evitar que vuelva a pasar y que no seamos la provincia número 24.

LEONARDO SILVA