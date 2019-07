NEGATIVO. El jueves pasado, al término del programa de radio, nuestro compañero de tareas radiales, el periodista Horacio Pérez, informaba que había averiguado del inicio de una campaña política sucia contra al menos, dos candidatos a intendente del departamento de Salto, a saber, Germán Coutinho y Carlos Albisu, y que por extraño que sonara esto, el origen de esa confabulación no provenía del Frente Amplio.

Cuando digo esto sobre el Frente Amplio, tiene que ver con que lo primero que uno piensa al buscar el origen de dicha campaña, por sentido común, busca en el más directo adversario de los potenciales damnificados y quien podría verse ganancioso electoralmente de todo esto. Sin embargo, no siempre el pensamiento más rápido y elemental suele ser el correcto. Vale reconocer que caí en ese facilismo, el que fue corregido inmediatamente cuando al término del programa radial y ya con los micrófonos desconectados, Pérez me cuenta lo que sabe sin cortapisas haciéndome ver todo con la suficiente claridad que me hizo corregir mi error.

Lo cierto es que hay un ciudadano argentino involucrado como “cerebro” de una operación de prensa orquestada para difamar y enchastrar tanto a Coutinho como a Albisu, y por lo que ha trascendido posteriormente a esta información dada en “Cuarto Poder” de Nueva Era FM el jueves 25, estaría también en la lista de potenciales víctimas el intendente Andrés Lima, lo que nos dejaría toda una paradoja al haber sido justamente Lima quien le abrió las puertas a la política salteña a este oscuro personaje, quien ya operó negativamente en la anterior campaña departamental de 2015, según confesó y documentó en un libro escrito por su propio puño y letra, intentando también reclutar a un reconocido periodista televisivo, quien se negó a participar de esta maniobra, según nos confirmó luego telefónicamente el colega ese mismo jueves a la noche, lo que habla bien de sus valores éticos.

ATENTOS. Más que nunca, los ciudadanos debemos estar atentos en tiempos de “noticias falsas” y de mercenarios que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganarse un peso en nuestra sociedad, y buscar en medios de prensa y periodistas serios y con credibilidad la confirmación de aquellas noticias que solo se vean pulular en las redes sociales, caldo de cultivo para maniobras de todo tipo y donde suele tergiversarse la verdad.

Pero aclaremos, no todo lo que se comparte en las redes sociales es mentira, pero estadísticamente más del 90% lo es. Y por lo general, por una cuestión de inmediatez, las redes sociales suelen ser más rápidas y espontáneas que los medios de comunicación, es cuando hay periodistas que toman lo que termina siendo el origen de una noticia de ahí, la investigan, la confirman y la desarrollan.

Aclaro, porque algún alma sensible suele prejuzgar que si los medios de prensa o los periodistas no “levantamos” noticias de las que pululan en las redes sociales, es porque hay un pacto de silencio o alguna confabulación para ocultar la verdad. No existe nada de eso, pasa que si los medios de prensa y periodistas serios no comentan noticias de las redes sociales, es porque suele ser falsas.

Así que sepamos desde ya que se vienen tiempos complejos en materia electoral, es cuando los políticos y los votantes debemos mantener el suficiente temple para saber discernir la verdad de la mentira.

LEONARDO SILVA