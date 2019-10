PARCHES. Nos estamos acostumbrando a hablar de parches. Ya lo hicimos en oportunidad que se votó una ley creando el Fondo Citrícola para trasladar 115 millones de pesos a una empresa local para pagar la zafra 2019 y devolver ese dinero en el plazo de un año. Dijimos entonces que se trataba de un parche finito porque a los pocos meses el sector y sus trabajadores volverían a estar en problemas. Dicho y hecho.

La semana pasada hablamos de otro parche, al inaugurarse salones de la Universidad de la República en el Palacio Veltroni. Decimos que Salto es ciudad universitaria, pero lo cierto es que poca seriedad le estamos poniendo al tema, cuando tenemos una universidad pública desparramada por varios locales de la ciudad por no haber planificado debidamente su crecimiento. Ya lo dijimos en 1996 cuando la división de arquitectura de la UDELAR presentó los primeros planos a la entonces Comisión Directiva de lo que terminaría siendo hoy el edificio de calle Misiones y Rivera. Dicho y hecho.

Hoy, uno escucha propuestas de candidatos de todos los partidos y puede apreciarse con total claridad que se sigue por esa misma línea, de seguir emparchando nuestros problemas en vez de enfrentarlos y buscarle una solución definitiva. Pronto nuestro himno cambiará por la canción de Ignacio Copani, esa, la de que arreglamos todo con alambre, y nos parecerá lo más natural del mundo

***

PERIODISMO. Este jueves, EL PUEBLO publicó una noticia en su página 13 con el título “La directora de El País denuncia una estrategia para desprestigiar el periodismo”, en referencia a Soledad Gallego-Díaz, directora del diario El País de Madrid (España), nota que rescatamos algunos fragmentos para subrayar la importancia del planteo.

“Las noticias falsas han existido siempre, en el siglo XVIII con los pasquines, (también) en el siglo XIX, lo que es nuevo en el siglo XXI es que las noticias falsas no se producen de manera esporádica, ahora es una estrategia de desinformación que lo primero que necesita es desprestigiar el periodismo”, manifestó Gallego-Díaz en el panel “Periodismo, ¿para qué?”. La directora de El País dijo que no cree que la campaña para desprestigiar al periodismo “sea un problema específico de España, de México o de Brasil”, sino que es un fenómeno de alcance mundial utilizado por distintos intereses.

“No creo en la teoría conspirativa del Estado, de gente que se sienta detrás de una mesa y decide cosas”, añadió. En esa estrategia juegan un papel fundamental las redes sociales, que a pesar de que también sirven para difundir noticias, “no son periodismo”, recordó.

Al diferenciar el periodismo de verdad de lo que circula en las redes sociales, Gallego-Díaz fue enfática. “El periodismo te da la información, no te da la pura noticia, te da el contexto de la noticia. Información es lo que necesitan los ciudadanos no la pura noticia”, manifestó. Igualmente expresó su convicción de que el periodismo se hace porque “es el instrumento para ayudar a formar ciudadanos capaces de tomar sus decisiones”. “El periodismo es comprobación, es ser capaz de conectar elementos que no parecen conectados pero que sí lo están y por eso es importante que los ciudadanos lo sepan” porque eso les ayuda a enfrentar una sociedad en transformación.

Gallego-Díaz llamó además la atención sobre la “enorme capacidad de un pequeño grupo de empresas tecnológicas para acabar con el periodismo” y criticó a los políticos que hacen de los medios sus opositores para sacar ventajas electorales. “Los partidos políticos tienen que confrontar con otros partidos políticos, no con los medios de comunicación”, dijo, y añadió: “no nos pasen a nosotros la pelota”.

Más claro, échele agua. Hasta la semana que viene.

LEONARDO SILVA