MACABRO. Es esa, porque no hay otra palabra que logre definir lo que hacen algunas personas, que parece tienen una vida tan aburrida que en su tiempo libre se dedican a inventar chismes y rumores falsos sobre el estado de salud de las personas.

Parece que el nuevo hobby de algunos consiste en dar por muerta a las personas, otros, a adjudicarles enfermedades o desajustes hormonales. Quien o quienes se dedican a eso, no tienen “estatura” moral y terminan demostrando ser unos “enanos” mentales.

Primero dieron por muerto al reconocido y querible “Chumbo”, cuando el esposo de Nora solo tenía un fuerte resfriado. Aún se ve a “Los Curbelitos” por las calles de Salto repartiendo su clásica alegría. Pero en las últimas horas, dieron por muerto a un jovencito que está muy grave e internado en el CTI luchando por su vida luego de haber recibido un puntazo en su corazón en una rapiña de la que fue víctima.

La gente se preocupa, y con razón, porque se trata de un tema delicado. Pero debe entenderse que detrás de esa noticia falsa hay una familia que está sufriendo, y que con esos comentarios no ayudan. Seguramente cuando todo este trance pase y el jovencito se recupere, pueda llegar el día en que a esta anécdota la cuenten a sus allegados hasta con humor, pero hacerlo hoy es macabro, como quien idea esa burda mentira o de quienes son tomados en su buena fe y con dolor se encargan de multiplicar el falso mensaje.

Ante esto, queridos lectores, estemos atentos y no seamos promotores o potenciadores de noticias falsas. Cortemos el chisme de raíz no compartiendo con sus contactos de redes sociales la mentira. Si la noticia no sale publicada en ningún medio de comunicación serio, es porque solo se trata del juego de una mente enferma.

***

IMPENSADO. Cuanto mayores problemas hay en el departamento (o en el país), lo menos que podemos pedir de nuestras autoridades es sangre fría y empatía.

Está claro que todos tenemos derecho a opinar, pero sería recomendable, porque el pueblo los observa, que las principales autoridades del departamento den ejemplo de cooperación y de buen entendimiento, en lugar de andar discutiendo a través de los medios de comunicación temas de gestión.

Los vecinos pagamos nuestros impuestos a cambio que se preocupen y ocupen que todos tengamos acceso a una vida segura, salud, educación, trabajo, vivienda, etc. Ya lo dijo alguien hace muchísimos años, no hay solo que serlo sino también parecerlo. Demuestren que están en la misma sintonía del pueblo y ocúpense, sin revolotear el gallinero.

***

94.599. Ese es el número de salteños que votaron el 27 de octubre, lo que constituye en un récord de acuerdo con lo que se ha votado en las últimas elecciones, superando no solo en número sino además porcentualmente. Esperemos que esa buena señal de participación popular se mantenga o aumente en la segunda vuelta presidencial, donde los uruguayos estaremos definiendo nada más y nada menos que los próximo 5 años.

Hasta la semana que viene.

LEONARDO SILVA