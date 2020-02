FANATISMO hay en todas partes, y ya no solo hacemos referencia a cuestiones futboleras u otros deportes donde la gente concurre a los estadios o a los polideportivos para desahogarse a los gritos contra el rival del día. También los hay en la política.

En el deporte corre cierta impunidad en tanto no se cruce la línea de la agresión verbal para pasar a la agresión física. Hasta cierta forma es admitido el destrato y el insulto. Incluso llegué a leer alguna vez declaraciones de un árbitro internacional de fútbol uruguayo, donde decía que, si no lo insultaban en el partido comenzaba a pensar que algo estaba haciendo mal porque el insulto “al cuervo” es parte de la tradición deportiva de nuestro país.

Pero en la política no, ahí corren otros valores, donde la agresión verbal se utiliza para descalificar propuestas, ideas o argumentos de a quien se lo toma como enemigo al que hay que destruir, aun inventando mentiras, aun diciendo cosas terribles de la persona y ya definitivamente rompiendo códigos que nunca debieron haberse roto cuando se meten en el terreno personal y familiar. Ese fanatismo le hace un mal tremendo a la política y a la fortaleza que tiene nuestra democracia.

El lugar donde se expresa mayormente ese fanatismo rayano con el odio contra el otro se puede apreciar en las redes sociales. Contra este tipo de actitudes debemos enfrentarnos pacíficamente, pero con total convicción.

***

CONVOCATORIA. Ante esto, surgió en las últimas horas una interesante propuesta proveniente de un pequeño partido político (pequeño en cantidad de adhesiones en las urnas, es decir en cantidad, no en calidad de sus seguidores) que, si bien no es original, viene bien a estos tiempos.

Nos referimos a Unidad Popular y a su candidato a la intendencia, José Buslón, quien nos hizo llegar la siguiente convocatoria extensiva a los demás candidatos a la intendencia.

“La Unidad Popular convoca a todos los partidos políticos que forman parte de la contienda electoral para mayo, en el que se eligen representantes al Ejecutivo departamental, Intendente y Ediles para la Junta Departamental (faltó hacer referencia a los municipios, que también participan de estas elecciones), a acordar un documento… (en el que) quedará de manifiesto nuestro compromiso a bregar por una campaña limpia, sin acusaciones fuera de lugar ni la promoción de noticias falsas. Es recomendable también que se sugiera a la militancia, no entrar en una campaña de odio que enfrente salteños contra salteños en un terreno que no sea el de las ideas y propuestas. Sea cual sea el partido que gobierne necesitará de todas las agrupaciones fortaleciendo el sistema y debemos llegar a ese momento sin heridas que no son propias de un pueblo democrático y de raíces republicanas. Además de las agrupaciones políticas invitamos a la prensa a ser partícipe de este momento y a acompañar la propuesta ya que cumplen un rol esencial en la construcción de pensamiento. Los esperamos el día jueves 27 en local de Unión Ferroviaria (a las 19.30 horas)”, luego en otro mensaje dirigido a los otros ocho candidatos a la intendencia llamó a dicho documento “Compromiso Democrático”.

No está nada mal bregar por el respeto y la buena educación entre vecinos. Por esa vereda siempre nos encontrará.

Hasta la semana que viene…

LEONARDO SILVA