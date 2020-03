DEMOCRACIA. Si tuviésemos que definir qué es la democracia, fundamentalmente luego de vivida una nueva asunción presidencial que, por una cuestión generacional y temporal, se tiene más presente los vividos desde 1985 para acá, pasando dos veces por las presidencias de Julio María Sanguinetti y de Tabaré Vázquez, también las de Luis Lacalle de Herrera, Jorge Batlle y José Mujica; seguramente nos quedaríamos con una frase de Shimon Peres, ex primer ministro israelí y premio Nobel de la Paz, que circuló bastante ayer por las redes sociales. A ver…

“La democracia implica una división, una colección de desacuerdos. No es un lugar de gente similar sino de gente diferente. Su principio no es de igualdad sino de igualdad de derechos, para que cada quién sea diferente y, no obstante las diferencias y los puntos de vista variados, sea posible vivir juntos y sin violencia. La democracia es la historia de la pluralidad y la tolerancia, no de la victoria y la imposición. Por ello no hay victorias en la democracia, hay paz, y la paz es la verdadera victoria de la vida política de los pueblos”.

Desde hace 35 años y luego de ocho asunciones presidenciales Uruguay continúa en paz, y esa es una victoria de nuestro pueblo, que día a día construye esa paz en la que decidimos entre todos vivir. Por tanto…

***

GRACIAS Frente Amplio por 15 años de gobierno, que con aciertos y errores, que quedarán a consideración de cada uno, dirigió los designios de nuestro país durante ese tiempo, quedando claro que no existen gobiernos perfectos que nucleen unanimidades, lo que justamente es lo bueno de vivir en democracia, donde las diferencias afloran y con total libertad se expresan.

Pero ya en un terreno temporal, es válido recordar que mi hijo nació en 2005, año en que asumía el primer gobierno del FA, y en un par de meses cumplirá también 15 años, así que tengo claro que, si bien estos tres gobiernos del FA fueron apenas un pedazo de mi vida, para mi hijo fue si vida misma. Cómo no valorar entonces el tiempo vivido.

Por tanto, gracias por la entrega de cada uno de los integrantes del gobierno que culminó ayer, porque ellos trabajaron para tratar de mejorar nuestras condiciones de vida. Gracias a Tabaré Vázquez, porque dejó todo por su país, incluso su salud.

***

BIENVENIDO nuevo gobierno de coalición, cuya cabeza visible estará en el Partido Nacional y particularmente en el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Deseamos al nuevo gobierno lo mejor, porque si al gobierno le va bien nos irá bien a todos, lo hubiésemos votado o no, nada más simple que eso.

Mientras tanto, y entre todos, seguiremos aportando nuestro granito de arena en esa construcción constante por la paz, la libertad y la igualdad social.

Hasta la semana que viene…