HISTERIA. Según la segunda acepción de la palabra, para la Real Academia Española (RAE), se trata de un «estado pasajero de excitación nerviosa producido a consecuencia de una

situación anómala», si a esto sumamos algo más generalizado, pasamos a ver lo que es la histeria colectiva, que según la RAE se trata del «comportamiento irracional de un grupo o multitud producto de una excitación».

Se me vino inmediatamente a la mente la película conocida por estas tierras como «¿Y dónde está el piloto?» de 1980, donde con humor, muestran la acción histérica de las personas en un avión que está en peligro de caer y morir todos sus pasajeros por ausencia de quien pueda pilotar un avión. Y justamente, hablando de quien pilote el avión…

Nuestra población (y no digo solo Salto), ha tenido una actitud similar de histeria colectiva, es decir graciosa (luego que lo veamos sin tanto drama). En principio, las autoridades han dicho que debemos evitar las aglomeraciones de personas, por eso ya no hay encuentros deportivos ni recreativos (bailes) ni educativas (clases), pero y sin embargo, la gente se aglomeró en los supermercados y farmacias para vaciarlos porque ahora sí, pareciera que ha llegado el apocalipsis. En ese momento hicimos todo lo contrario a lo que nos recomendaron, transformamos a los supermercados y a las farmacias en un gran escenario de posible contagio colectivo de esta «gripe» (porque, en definitiva, es lo que es el famoso coronavirus, una gripe fuerte, nada más).

Las autoridades definen cierres de las termas, clases, fútbol, etc., pero permite la realización de la feria dominical con el requisito que los puestos no estén tan cerca uno del otro (nuevamente sic).

A esto debemos sumar el poco apoyo que estamos teniendo los medios de comunicación a la hora de informar. El sábado a la mañana había orden de cerrar la frontera departamental (noticia que confirmé con autoridades ministeriales estando en Montevideo), no pasó de la mañana y ya había un nuevo comunicado, firmado por la directora departamental de salud diciendo que ella no ordenó ningún cierre de frontera, que el tema solo se estaba estudiando. Después fue el propio ministro de salud que trató de disparate la posible medida. Pero el solo mencionar tal posibilidad, acrecentó nuestra histeria. Me contactaron periodistas de Montevideo y de Fray Bentos con la teoría de que si daban esa orden, era una forma de confirmar que habían muchos más casos no declarados de personas infectadas («cientos», me dijeron), con el agravante que el anterior fin de semana, con la final de fútbol entre Salto-Río Negro, había venido a nuestra ciudad cerca de 300 fraybentinos («deben haberse contagiado todos», me dijeron).

Pero las contradicciones de nuestras autoridades llegaron al servicio de ómnibus de pasajeros, donde los trabajadores adoptaron en asamblea la supresión del servicio (al menos hasta este martes), pero ayer el intendente Noboa emitió una resolución advirtiendo que quien no trabaje en dicha división, será pasible de una falta grave, garantizando que este lunes habrá ómnibus, pero los trabajadores contraatacan y dicen que harán un piquete para evitar la salida de los ómnibus. Al final, ¿habrá o no servicio de ómnibus? ¿Qué debemos informar?

Es momento de calmarnos todos, hacer caso a las recomendaciones que las autoridades sanitarias realicen (ojo, aquellas que no impliquen las redactadas por humoristas o dramaturgos, como parece que en algún momento ocurrió) y esperar. En el peor de los casos, nos contagiaremos de coronavirus o de dengue (ojo con esto que hemos perdido de vista), pero en 15 días volverá a salir el sol para todos. Así que calma, y «que no panda el cúnico», como decía el Chapulín.

Hasta la semana que viene…

LEONARDO SILVA