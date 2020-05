CONTINUAMOS… Como venimos recordando hace dos semanas, a fines de marzo, Luis Fernando Ángel, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, publicaba en un importante medio de prensa una extensa reflexión que nos gustaría seguir compartiendo con ustedes, amigos lectores, por entender que se trata de un pensamiento inquieto que seguramente despertará el debate y la polémica.

***

REFLEXIÓN 3. «(…) Hay héroes allá afuera sosteniendo esta economía para que no colapse del todo. Pero igualmente hay millones de víctimas que no tienen sus comodidades y necesitan salir a trabajar para poder comprarse un pedazo de pan y comer algo esta noche.

Me preocupa mucho que el pánico se empieza a apoderar de las personas y los gobiernos cuando las cifras hasta el momento no son alarmantes estadísticamente así lo parezcan. Me preocupa que no se está mirando el panorama completo de los efectos económicos y sociales que puede traer una cuarentena prolongada y mencionare algunos:

Si hoy tenemos en un trimestre 2.3 millones de muertos por hambre con una economía que venía funcionando a full capacidad, ¿se podría calcular cuántos millones más van a morir por HAMBRE ahora con la economía frenada? Si con una economía en marcha se nos mueren más de 10 millones de personas al año por hambre, ¿cuál será esa cifra con una economía en cuarentena? ¿Cuántos millones tendrán que morir por hambre para que entendamos eso?

Pero no importa… finalmente las personas que mueren por hambre no tienen redes sociales ni internet, ni el hambre es contagioso, y de hambre no se mueren influencers ni el expresidente del Real Madrid muere por hambre y no nos vamos a enterar. Las muertes de hambre son ajenas a nosotros, no se contagian. Entonces, por ese lado estamos tranquilos y la economía no importa ahora, no le paren bolas a esos señores que solo piensan en dinero!

No me quiero imaginar cuantos millones morirán por hambre adicionalmente por esta cuarentena… pero estoy seguro que las cifras serán muy superiores a las de COVID 19… no saldrán en medios porque eso no se contagia. Por otro lado, existen estudios médicos de la correlación entre el aumento de casos por cáncer y la depresión, ansiedad y el estrés: https://www.ccn.com/studies-panicking-into-recession-could-kill-more-than-coronavirus/

Estudios estiman que la crisis financiera del 2008 causo alrededor de 500.000 muertes por CANCER debido al estrés y ansiedad provocadas. Igualmente hay estudios que demuestran el aumento en suicidios y enfermedades cardiovasculares asociadas a las crisis.

Al paso que vamos y si la economía sigue frenada, la crisis del 2008, la recesión, el desempleo, se van a quedar muy cortas si no retomamos rápido, y eso también va a generar millones de muertes que no están siendo tomadas en cuenta. El desempleo mata, perder la casa mata, la angustia de no saber qué hacer en un mundo que se frenó puede ser mortal y los gobiernos y las personas están ignorando el panorama completo».

La semana que viene culminaremos… hasta entonces.