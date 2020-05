CONTINUAMOS… Como venimos recordando hace tres semanas, a fines de marzo, Luis Fernando Ángel, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, publicaba en un importante medio de prensa una extensa reflexión que nos gustaría terminar de compartir con ustedes, amigos lectores, por entender que se trata de un pensamiento inquieto que seguramente despertará el debate y la polémica, y que estar por las medidas que viene adoptando nuestro gobierno, parecen coincidir al menos en el razonamiento en general.

***

REFLEXIÓN 4. «(…) A la fecha el Coronavirus deja alrededor de 35.000 muertos (al domingo 10 de mayo, la cifra ascendió a 283.734 personas fallecidas, o sea el 6.79% de las personas infectadas, de todas maneras) esta cifra es muy baja para los costos económicos, sociales y de vidas que vamos a tener si seguimos el camino del pánico y nos quedamos encerrados por largos periodos (…)

¿Entendemos la crisis que están viviendo las personas de bajos recursos, las personas que antes de esto eran pobres y hoy no tienen siquiera la posibilidad de salir a buscar el diario para comprar un pan, la bomba social que se está gestando en algunos barrios donde las personas ya no tienen dinero, ya no les están pagando salarios, no pueden salir a vender un mango o una paleta para comprar alimento a sus hijos? ¿Ustedes creen que esas personas se van a quedar de brazos cruzados aguantando el hambre? (…)

Como pueden ver, cuando hablamos de economía no hablamos de banqueros con sombreros y tabacos jugando a la bolsa, hablamos de lo básico y ojalá nuestro presidente y los gobernantes entiendan esto pronto y no se paralicen ante el pánico y el próximo 13 de abril empecemos a volver a la normalidad (justo esa semana se enunció la llegada de la «nueva normalidad» a Uruguay).

Y para terminar, dejaré mi opinión –sigue-, aunque irrelevante sobre lo que creo es lo más adecuado para mantener un equilibrio en esta situación. La cuarentena se debe mantener hasta abril. Más tiempo podría ocasionar daños económicos graves. En este periodo los gobiernos deben usar todos los recursos para preparar el sistema de salud, más camas, más respiradores, más UCIs, y entrenar voluntarios para atender los casos de ser necesario. En esta época se debe medir y medir la mayor cantidad de casos, la solución de esta pandemia es hacer muchas pruebas, millones de ellas para poder aislar a los enfermos y no los aliviados o quienes ya son inmunes. Se debe tener especial cuidado con personas mayores de 70 cuando retomemos para proteger sus vidas mientras los demás van cogiendo inmunidad (…)

En las personas menores de 50 años, sanas, la mortalidad está por debajo ya del 0.2% y con tendencia a seguir bajando. Recuerde que la cuarenta no mata el virus, el virus seguirá ahí y no va a desaparecer. Por lo tanto, tarde o temprano tendremos que salir, enfrentarlo y muchos de nosotros enfermarnos para obtener inmunidad al mismo. Con esto en mente hay que respetar la cuarentena, prepararnos, pero debemos retomar labores lo antes posible, de lo contrario las medidas tomadas para contener un virus serán mucho más desastrosas que el mismo virus (…)

Nos tocó vivir una de tantas pandemias, no es mortal, pero lo que sí es mortal es dejar de vivir por el miedo a morir. ¡Un saludo y que el pánico no los paralice!»

Hasta la semana que viene…