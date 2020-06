INEVITABLE. Lamentablemente es inevitable tener que hacer mención al triple homicidio perpetrado contra tres jóvenes vidas, no solo porque se trata de un hecho desgraciado y aberrante, sino porque describe con total crudeza los tiempos que vivimos.

La ejecución –no cabe otro término- de tres infantes de marina en el Cerro de Montevideo cosechó las primeras unanimidades políticas del país. De más está decir que era innecesario hacerlo, pero como en Uruguay nos hemos acostumbrado a señalar que el que calla otorga, nadie quiso hacerse cargo de estos asesinatos. Tampoco correspondía señalar este hecho como una cuestión política partidaria, pero el ambiente en nuestra comarca últimamente da para todo, ejemplo de comportamientos y estilos que se han instalado en Uruguay y que algún día deberemos desterrar, en donde se acusa a todos de todo lo malo que nos pasa en vez de preocuparse de resolver aquellos problemas de los que estamos colmados de diagnósticos técnicos y políticos que nos dicen en estilizado discurso algo que ya todos sabemos.

Y aquellos portadores de todas las soluciones, los de antes y los de ahora, está claro que están lejos de entender (mucho menos saber cómo) combatir la maldad. Y que si continuamos por la línea que se viene proponiendo sin decirlo del «ojo por ojo», estaremos retrocediendo unos 4 mil años como civilización.

***

CUIDADO. También es inevitable mencionar que nos hace ruido cuando las autoridades responsables de la seguridad interna de nuestro país, recorren medios de comunicación hablando de lo bien que lo están haciendo respecto al gobierno anterior y que alcanza menos de dos meses de ejercicio en el poder para mostrar estadísticamente la diferencia.

¿Por qué? Estadísticamente muchas cifras de la economía del país han caído al subsuelo, como, por ejemplo, la venta de combustible. Está claro que si salimos menos de nuestra casa y dejamos nuestro auto o moto guardados en el garaje, no se consume combustible, por tanto, no hay que reponer. La gente pasa más en sus hogares, sale menos y no se expone a una rapiña o a algún otro delito, menos copamiento porque delincuente que se arriesgue, se encontrará con toda la familia adentro, lo que hace menos tentador hacer lo que hacían antes, vigilar y controlar los horarios de la familia y ver en qué momento no había gente para meterse adentro. Y así se podría continuar analizando delito por delito.

Por tanto, era de cajón que otra cifra que caería sin mayor esfuerzo sería el de la criminalidad en nuestro país. No digo con esto que no haya cambiado la forma de combatir el delito y que no se esté trabajando, se nota. Solo digo que salir a los medios a jactarse de tal proeza cuando estamos viviendo tiempos excepcionales es como aprovecharse de la situación.

Estaría bueno que esperemos un poco más y que el estado de excepción sanitaria en el que estamos se termine para reiniciar una vida más normal para que veamos si la disminución del delito es real o solo una consecuencia de la pandemia. Al menos, eso sería actuar con seriedad.

Hasta la semana que viene…