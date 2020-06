MIL. Escuché decir a un famoso conductor de televisión que dio una charla sobre locución y los medios de comunicación en el cine de Salto Shopping hace unos años, que el éxito no es ser el número uno sino mantenerse en el tiempo en este medio.

Llegando a los 22 años de trabajar en medios de comunicación, con algunas experiencias previas, logré entender que la permanencia con un trabajo estable en un mundo inestable es todo un éxito y que se debe festejar. Mi vida en los medios comenzó en la radio, siguió unos meses después en la televisión, para recalar unos años más tarde finalmente en la gráfica, La República de Salto primero, un experimento que apenas duró 29 semanas, y de ahí, a EL PUEBLO, desde abril de 2007 hasta la fecha.

Me gusta tener registro de todo lo que hago, es por eso que suelo ser meticuloso al agendar detalles de mis trabajos. En la radio, agendo cada día. He participado en estos 22 años de unos cuantos proyectos periodísticos y la estabilidad laboral es un tesoro difícil de hallar. No todos llegan a mil programas en un programa periodístico diario, de análisis e información política con una visión crítica del poder de turno. Solo eso implica una permanencia de poco más de cuatro años si no se falta ningún día. Así que cuando se llega a ser parte del Club de los Mil Programas, se celebra como corresponde, trabajando.

***

INVITACIÓN. Y producir el programa N° 1.000 no fue tarea fácil. Saber que no podía ser un programa más y que tenía que ser distinto a los demás, llevó algunas semanas de pensar e intercambiar opiniones entre quienes hacemos «Cuarto Poder» por Nueva Era FM, en este caso, quien escribe y el colega y amigo Horacio Pérez Grattone.

Se barajaron varias posibilidades hasta que alcanzamos la fórmula que nos dejó a ambos conformes. Decidimos invitar a quienes están compitiendo electoralmente por el cargo de intendente, y se eligió a uno de cada partido político, porque nuestra audiencia es amplia y teníamos que contemplar la amplia gama de propuestas. El criterio fue simple, no se podía invitar a todos los candidatos, la aglomeración no está permitida en un espacio reducido, así que fuimos a las estadísticas del voto a voto y proponer los nombres de Germán Coutinho y Carlos Albisu salió con total naturalidad. De la misma forma el nombre de Soledad Marazzano, primero porque el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política más votada en Salto, y ella, porque es una de los dos candidatos a intendente y porque además siempre ha sido una persona generosa con nuestro programa, siempre ha aceptado nuestras invitaciones, cosa que no podemos decir del otro candidato.

Una vez que nos pusimos de acuerdo a quienes invitar, sabiendo que de aceptar, sería una mesa fuerte por la sola presencia de todos al mismo tiempo y por primera vez en un medio de comunicación, sentados en torno de la misma mesa hablando entre ellos, cruzamos los dedos al momento de hacer las invitaciones.

¿Cuál fue la primera reacción al recibir el mensaje de cada uno de ellos? ¿Cuáles fueron sus preguntas? ¿Pidieron algo para aceptar la invitación? ¿Cómo se preparó la radio cuando los nombres de Coutinho, Albisu y Marazzano fueron confirmados? ¿Cómo fue el encuentro entre ellos al llegar a la radio? ¿Qué pasó en el programa? ¿Hubo algún cruce dialéctico? ¿Quién habló más, quién menos, quién tomó más agua, quién comió más? ¿Qué pasó al término del programa, qué se dijeron? ¿Hubo molestias? Algunas de las preguntas que trataremos de contestar en nuestra próxima columna.

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva