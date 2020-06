PREVIA. La semana pasada nos comprometimos a contar los entretelones de un triple encuentro en las mil emisiones de «Cuarto Poder», programa que se emite de lunes a viernes de 15.30 a 17.30 horas por Nueva Era FM (102.3 del dial).

Pero este jueves 18, sucedió otro hecho relevante en materia de comunicación y periodismo político, en este caso incluso trascendiendo la esfera local, y que no podemos hacernos los distraídos. El programa televisivo «Animal Político» que desde hace años conduce el periodista Jorge Rodríguez, fue el instrumento utilizado por dos senadores de la República para debatir sobre la kilométrica Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno multicolor. De un lado, el senador visitante Oscar Andrade, del otro, el senador locatario Germán Coutinho. La ductilidad en la conducción de dicho debate por parte del periodista permitió que ambos contendientes se sintieran cómodos a la hora de exponer sus argumentos, a favor y en contra de la LUC, y sin distinciones de localía o de visitante.

Sin duda fue un hecho trascendente que puso a Salto en un destacado lugar en materia de periodismo político a nivel nacional. Como ya expresamos en las redes sociales, «muy buen debate republicano… Mi reconocimiento al periodista Jorge Rodríguez por la idea, concreción y conducción del debate televisivo. Uruguay necesita de más debates, así también se construye la Democracia. Mi respeto y agradecimiento a los protagonistas».

***

CONTINUACIÓN. La semana pasada dejamos unas preguntas pendientes sobre los entretelones de los mil programas de «Cuarto Poder», las que recordamos: ¿Cuál fue la primera reacción de cada uno de ellos al recibir la invitación? ¿Hicieron alguna pregunta? ¿Pidieron algo para aceptar la invitación? ¿Cómo se preparó la radio cuando los nombres de Coutinho, Albisu y Marazzano fueron confirmados? ¿Cómo fue el encuentro entre ellos al llegar a la radio? ¿Qué pasó en el programa? ¿Hubo algún cruce dialéctico? ¿Quién habló más, quién tomó más agua, quién comió más? ¿Qué pasó al término del programa, qué se dijeron? ¿Se generó durante el programa alguna molestia entre ellos?

Veamos. Quienes nos encargamos de realizar la invitación a Coutinho, Albisu y Marazzano (en ese orden nos respondieron casi enseguida), recibimos de parte de los invitados un sí inmediato y luego la pregunta sobre cuál era la idea que teníamos en mente. Aclaramos que no se buscaba un debate, aunque la agenda sería abierta a tocar todos los temas, sino el hecho de festejar mil programas con invitados que considerábamos especiales que engalanarían el momento. Lo cierto es que no pidieron nada, no pusieron ninguna condición, les interesó la idea a todos por igual de poder compartir un momento en un programa de radio.

Fueron puntuales a la hora de llegar casi juntos. El primero en llegar fue Albisu pero esperó afuera de la radio la llegada de los demás invitados, quienes al encontrarse, charlaron en forma animada. La gente que pasaba por calle Lavalleja casi Artigas al verlos a los tres juntos se sorprendía y les tocaba bocina o los alentaba con un grito.

Quien habló más fue Coutinho durante las casi dos horas y media de programa, al extremo que Marazzano llegó a cortarlo en un momento para pedir que no avasalle el tiempo de Albisu, a lo que Coutinho respondió jocosamente que se había formado una nueva coalición en Salto. Por una cuestión de espacio, continuaremos dando respuesta a las interrogantes que quedaron pendientes y otras que irán surgiendo. Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva