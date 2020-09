LUNES 14. Pasando revista a modo de repaso de las noticias más destacadas y publicadas durante la semana en

EL PUEBLO, vemos en la etapa del diario la información referida al COVID -19 que nos recuerda el peligro latente de la pandemia que sigue entre nosotros y que cierta euforia primaveral nos hace olvidarla. En este caso se informó sobre la situación de dos camioneros infectados (¡cuándo no!) que pasaron por el puente de Salto Grande pero que ya habían sido trasladados y no se encontraban en Salto.

A esto hay que sumar lo que estaremos viviendo los uruguayos dentro de seis días, con las elecciones departamentales con la posibilidad de recibir a muchos salteños radicados en otros departamentos y que no realizaron el traslado de su credencial, aprovechando la oportunidad para visitar a la familia, pero viniendo, posiblemente, de departamentos donde el COVID circula por sus calles (a diferencia de Salto, donde tenemos cero contagios al día de hoy). En ese sentido, nos quedamos con las recomendaciones de la Dra. Rosa Blanco que dio en entrevista a EL PUEBLO el domingo 13 en referencia al día electoral.

***

MARTES 15. La noticia destacada en la tapa del diario refiere a una importante incautación de contrabando que se intentó pasar por el río Uruguay. También se informa que una semana después de la visita a Salto de su marido, llegó de visita por tres días Lorena Ponce de León, alias Loli, como le dicen, esposa del Presidente de la República Luis Lacalle Pou. Realizó varias actividades, aunque su visita se debió a promover el programa Sembrando, y uno siempre se queda con la duda si esto era tan importante y urgente que no podía esperar una semanita a que pasaran las elecciones.

Pero quienes se quejan de esto y dicen que de todas formas la elección se define entre salteños, son los mismos que luego traen o invitan a visitarnos al intendente de Canelones Yamandú Orsi a respaldar las candidaturas del Frente Amplio; o del otro lado, traen al ex presidente Julio María Sanguinetti, viene el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, el ministro de Medio Ambiente Adrián Peña, el ministro de Turismo Germán Cardozo, el hijo del ex presidente Jorge Batlle, etc., todo parte del folklore de campaña.

***

MIÉRCOLES 16. Con dos fotos fenomenales, se muestra el ayer y el hoy de «La Vasca» en Costanera Sur, pues tras un juicio de varios años, esa zona vuelve a lucir despejada de chatarra, la que se fue acumulando con el correr de los años, mejorando hoy sustancialmente la imagen de ese rincón histórico de nuestra ciudad.

***

JUEVES 17. Con foto de portada se informa de la inauguración de las obras del primer Laboratorio P3 del país en nuestra histórica Regional Norte de la Universidad de la República (que hoy tiene otro nombre, pero me sigo quedando con el de la querida Regional Norte por un tema de afecto personal). El acto fue presidido por el rector Rodrigo Arim junto a autoridades universitarias locales.

***

VIERNES 18. La foto de portada muestra la marcha de los trabajadores por calle Uruguay en un día de paro general convocado por el PIT CNT. Dicha marcha mostró un importante poder de convocatoria de la central de trabajadores, pero que básicamente se trató de trabajadores públicos, pues a nivel privado, «la actividad fue normal», mostrándose poca adhesión a la medida sindical… mientras la vida (y el COVID) va.

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva