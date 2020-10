SECUELAS. Lo que ha permitido avanzar a las sociedades ha sido aprender a levantarse cada vez que se cae, porque esa es la naturaleza de nuestra civilización, que en el transcurrir de la historia ha tenido avances, pero también retrocesos, de todo se ha sacado enseñanzas, y eso ha permitido prepararnos para seguir avanzando.

Lo mismo, de las derrotas se sacan enseñanzas, que por duras que sean nos permiten seguir caminando. Las que menos enseñanzas deja son las victorias, aunque también hay que saber leer de ellas las enseñanzas que pueda dejarnos.

En una sociedad polarizada, más que en el pensamiento, en el ego y vanidad de nuestra clase dirigente, quienes formamos parte de nuestra sociedad debemos negarnos a formar parte de quienes deciden quién tiene el ego más grande. Quienes somos convocados cada cinco años (siempre y cuando no haya una pandemia global que postergue unos meses esa convocatoria a las urnas) es para decidir sobre nuestro futuro, no sobre el futuro de ellos. En esto seamos responsables y serios en un mundo donde las tentaciones y avaricia de unos pocos pueden terminar torciéndose y llevarlos a equivocarse.

Hemos visto que no siempre el espejo nos dice la verdad. No es verdad que yo sea Brad Pitt porque esa sea la imagen que crea ver reflejada en el espejo. Eso es lo que pasa cuando el candidato se rodea de bufones que le hacen creer que efectivamente él es Pitt. Ahí está el error del candidato, rodearse de gente equivocada que provoca que tome decisiones equivocadas. Pero el problema no es ese, el problema es cuando se siente cómodo así y decide seguir rodeándose de bufones que le impiden ver el mundo real.

Cuando sus seguidores en las redes sociales siguen en pie de guerra, es porque esa es la imagen que transmite el que lidera a ese grupo. Es momento de calmar «Las Furias» que lanzó y apaciguar los ánimos porque deben entender que nunca se trató de ellos, insisto, sino de nosotros. Y esa es la principal enseñanza que debe dejar el resultado electoral para todos, aprender a dejar de conjugar el verbo «yo» antes que el «nosotros» …

***

TIEMPO. Está claro que eso no ocurrirá de la noche a la mañana, llevará tiempo, porque todo proceso de maduración parte de esa base. Eso nos convierte en mejores personas y nos permite avanzar en la vida. De eso también se trata.

Por eso, de las equivocaciones y de los errores debe aprenderse, sacar lecciones y corregir aquello que está mal. No alcanza con enunciarlo, es necesario demostrarlo en hechos, en acciones. No es lo que yo diga sino lo que yo haga lo que implica haber aprendido y, por ende, haber cambiado.

***

HORIZONTE. Solo resta mirar para adelante y avanzar, como sociedad, entre todos, y sobre eso tenemos ahora que comenzar a hablar. La gente ya eligió cuál puede ser un camino, la pregunta que nos queda, pensando en Salto y en su gente es, ¿qué vamos a hacer ahora? … mientras la vida (y el COVID) va.

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva