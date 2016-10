ANESTESIADOS. Uno, trabajando en esta función de informar, está en permanente contacto con la muerte, la que se torna lejana y fría hasta por opción, cosa que no nos afecte dar la noticia de que una nueva persona falleció en un siniestro de tránsito o tras ser víctima de algún hecho delictivo.

Vamos quedando anestesiados. Somos conscientes de lo que estamos informando, podemos llegar incluso a enojarnos por una muerte sin sentido que podría haberse evitado. Ese enojo nos va alejando del dolor, sea porque así lo queremos o porque se va dando casi en forma natural.

Seguramente algo similar le va ocurriendo al lector de este tipo de noticias, casi sin darse cuenta, al tener que leer todos los días sobre estas cosas, termina quedando como anestesiado.

El ser insensibles al dolor humano, es parte de una degradación constante que como sociedad no podemos tolerar ni permitir. Es uno de los elementos que contribuye a bajar nuestra escala de valores.

Se trata pues de un tema que tenemos que comenzar a observar como sociedad organizada que somos y ocuparnos de ello.

***

DOBLE discurso o doble criterio o “como te digo una cosa te digo la otra”. La cuestión es que en el período anterior, algo le pasaba a un trabajador y enseguida la central de trabajadores vernácula generaba una marcha en repudio, terminando en las puertas de la Intendencia o armando una carpa en la plaza, la que por espacio de varias semanas, allí se quedaba.

Esto ocurrió, por ejemplo, cuando el ex frigorífico municipal, hoy a cargo de una empresa privada licitada durante la administración Fonticiella, despidió a cuatro trabajadores, y se la agarraron con el intendente Coutinho (sic).

Hoy hay conflictos nuevamente en el ex frigorífico municipal, donde ya hay más de cuatro trabajadores despedidos por la empresa, y nada. Hay otro frigorífico, de pescados de río con un grave conflicto laboral, y nada. Penden en un hilo las fuentes de trabajo de cerca de 250 personas en Aldeas de la Bondad, y nada. Agreden violentamente a trabajadores por cumplir su función en la calle, y nada.

Vivimos en el departamento con mayor índice de desocupación, y nada. Y solo me refiero a lo ocurrido en lo que va de este año. Queda claro que cambió el gobierno en Salto, porque esperar acciones por parte del PIT CNT como en las anteriores ocasiones, nada de nada.

***

EFÍMERA es la vida, y debemos aprovecharla con todas nuestras fuerzas. “Carpe diem”, nos enseña el profesor John Keating, en ese maravilloso personaje creado por Robin Williams en la película “La sociedad de los poetas muertos” (1989).

Es así, o así debería ser, vive el día de tal forma que valga la pena, y que no se pierda el tiempo que ya nunca se podrá recuperar.

LEONARDO SILVA