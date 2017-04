INEXCUSABLE. A veces, quienes pretenden sacar ventaja de una situación, se apresuran a hacer anuncios fuera de tiempo, lo que termina siendo contraproducente porque demuestra su inexperiencia en el manejo de temas importantes para la sociedad.

Alguien (no los vamos a nombrar porque después se hacen los ofendidos y andan mendigando un pedido de disculpas), demostró claramente su falta de capacidad y experiencia en el manejo de cierta información sin medir las consecuencias de los anuncios realizados.

La ansiedad desbordada de la sociedad ante comentarios inoportunos de varios actores políticos sobre que el IMAE había sido otorgado, se debió a que se olvidaron de conjugar correctamente el verbo, con lo cual, ante la cruda realidad, terminó siendo una especie de tiro por la culata a sus expectativas individuales.

En vez de afirmar que el ministro Basso ve con buenos ojos la posibilidad de instalarse un IMAE Cardiológico al norte del río Negro y que el mismo podría ser para la ciudad de Salto, dijeron que el IMAE Cardiológico fue otorgado a Salto.

Vayamos a los archivos que se encuentran tanto en declaraciones realizadas en radios, televisión, portales y diarios de todo el país y podrá comprobarse que la equivocación en la conjugación de los tiempos verbales no son mera interpretación de los medios de prensa ni de periodistas ni de nadie, sino un tremendo y vergonzante yerro de quienes lo dijeron.

Si la interpretación de los dichos del ministro Basso fueron los equivocados, mal puede responsabilizarse de ello a los medios de comunicación y, autocrítica mediante, deberá cada quien hacerse cargo responsablemente de sus acciones u omisiones en esta noble tarea de trabajar por la salud de los demás.

Todo lo que vino después de la reunión del pasado martes con el ministro Basso no fueron más que excusas tratando de explicar lo inexplicable porque, o no entendieron un pepino qué dijo el ministro en el Parlamento o pretendieron hacerlo decir algo que no dijo buscando sacar ventaja de un tema tan caro para nuestra sociedad.

***

BURROS. La semana pasada fue un bombardeo mediático de parte de actores oficialistas dejando claro que el IMAE había sido autorizado por el ministro para Salto.

Ante esto, solo podíamos alegrarnos y felicitar a todos quienes trabajaron en esto, inclusive al propio ministro que había decidido pasar a la historia por enfrentar las desigualdades entre las personas según dónde se nacía y no por quedar en el recuerdo de los familiares que perdían a un ser querido producto de un infarto.

No era fácil la parada de decir que era mejor esperar a ver la firma del ministro estampada en el decreto con dicha autorización antes de salir a festejar, pero igualmente lo hicimos, desde esta misma columna el pasado lunes.

Ni clarividentes ni adivinos, sino como una vez dijimos en la radio, “conozco los burros con los que aro”; después de todo, la confusión entre burros o bueyes no cambia la cosa, pues de animales hablamos.

LEONARDO SILVA