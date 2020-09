A partir de la ocurrencia de determinadas fuerzas, externas e internas a la organización, se genera la urgencia de llevar adelante un proceso de cambio organizacional. Con ello, el sometimiento de la misma a recorrer un camino de aprendizaje en el que se generan modificaciones, graduales o más disruptivas, tanto en la estructura como la estrategia que se lleva adelante. A priori, podríamos afirmar que «en el largo plazo», todos los cambios terminan siendo «el medio» para lograr un mejor desempeño organizacional, no obstante, aunque ello sea una «verdad irrefutable», en la «trinchera», lejos de las teorías, los cambios, aunque urgentes o desesperados, no son, se parecen mucho al cuento de hadas en el que hay «líderes», omnipotentes y omnipresentes, y equipos «todo terreno» que aunque tengan resistencias, no pierden el foco. La realidad es un poco más compleja y las relaciones de causa y efecto, no necesariamente son tan claras como para lograr resumir en una cuestión de fuerzas, un cambio organizacional.

¿Cuáles son las causas que contribuyen a que el empresario lleve adelante un proceso de cambio organizacional con eficacia y eficiencia? ¿Qué tan cierto es que el cambio debe priorizar una mejora en la productividad del modelo de negocios? ¿Todo cambio genera resistencias?

A la hora de hablar de cambio organizacional, parecieran existir más preguntas que respuestas. El objetivo del presente artículo para Link de El Pueblo es invitar al lector a reflexionar sobre la importancia que tiene cuestionarse tres «leyes aparentemente inmutables» del cambio organizacional; la noción de que todo cambio genera resistencias, el anhelado «resultadismo» detrás de todo proceso de intervención y por último, pero no menos importante el rol de los liderazgos en tales procesos.

Más allá de las afirmaciones que hablan sobre la competitividad y productividad como el «norte» al cual se dirige la gran mayoría de los esfuerzos de cambio organizacional, pareciera emerger de alguna u otra manera, de forma provocadora la interrogante sobre las causas por las que no necesariamente dichos cambios, impulsados por parte del empresario, se dan en la práctica, al menos con la forma y fondo con que se plantean en un inicio.

Cambios, ¿y resistencias?

Nos hemos «empachado» con los imperativos sobre el cambio, la época de cambios y el cambio de época, mucho más con la aparición de la pandemia del COVID-19, y «nuevas palabras» para hablar de la necesaria reconversión e innovación de los modelos de negocios, cuando en verdad se terminó renombrando el cambio tal cual lo entendimos siempre. Sin embargo, con «los querer y no poder» del empresario, complejos, diversos y contextuales, a la vuelta de la esquina, justo después de repetir como loros que es fundamental adaptarse a los cambios, hay un lugar en el que habita el cuestionamiento sobre sus verdaderas implicancias y con él, el valor de ir más allá de lo que se cree y sin querer, se da como un hecho.

«El empresario necesita reducir costos y aumentar ventas», «es fundamental conectar con palabras que los cambios en la manera de funcionar un negocio, terminan derivando en mejoras tangibles», «todo cambio para lograr cosas, trae detrás una resistencia porque a nadie le gusta que lo muevan de su zona de confort», entre otras afirmaciones.

A partir de lo anterior, queda claro que por momentos se alimenta una percepción condimentada de mucha «liviandad» con la que se habla de la importancia del cambio organizacional, pero que paradójicamente no implica un cambio tácito, un cambio que «cuaje» y genere resultados que el empresario pueda medir. Toda intervención que busque generar un cambio organizacional, se encuentra sujeta a un conjunto de aspectos sobre los que termina siendo fundamental generar discusión, análisis, clave para entender los entretelones que traen detrás consigo dichos procesos.

La receta mágica, ¿existe?

Dentro de los apuntes sobre cambio organizacional, aparece la importancia de entender antes que los medios, los fines, para los que al final del día se generaron tantos esfuerzos y terminaron por mover recursos, escasos, y desde allí, definir la mejor estrategia que permita lograr la eficiencia y eficacia que se busca. Las visiones empresariales nos arrojarán la pista que en la medida que se persigan mejores niveles de productividad, siempre y cuando se opere dentro de lo ético y lo legal, todo vale.

En refuerzo del párrafo anterior, Peter F. Drucker afirma que lejos de buscar «educar al mercado», el destinatario de los cambios, qué es también el beneficiario, es fundamental tender puentes para co-construir soluciones que ponderen lo que entiende como «algo con valor». A partir de ello, el pragmatismo que tiene hablar con un lenguaje económico en el que se resaltan las bondades del cambio organizacional más tarde o más temprano; mejoras de eficiencia y con ello, en criollo: el aumento de ventas y la disminución de costos.

Si bien, en lo abstracto, el cambio organizacional podría «consolidarse» como en sí mismo como «la receta mágica» que en algún momento permite hacer «mejor las cosas», las cosas en la realidad no necesariamente son tan «simplistas» y con ello, un complemento que interpela la verdadera pertinencia de llevar adelante cambios, mucho más cuando las expectativas y la realidad varían de sobremanera.

El empresario tiene que tener mucha claridad sobre lo que en verdad se puede lograr, y entender que no necesariamente el impacto, al menos en el corto plazo, supondrá una mejora «rotunda» de las relaciones entre ingresos y egresos de su empresa, aunque ello se consolida como un factor fundamental en su sostenibilidad, no es una «receta mágica» para todo, ¿por qué?, porque además de las variaciones en el flujo de caja, también existirán determinadas variaciones en algo menos tangible pero mucho más importante; la cultura organizacional y las personas que la conforman.

Un contrapunto, ¿cambios impuestos o acordados?

A partir del reconocimiento de que las personas luego de crear determinados hábitos, entran a su zona de confort y posteriormente supone un esfuerzo salir de la misma, se ha consolidado la afirmación de que todo cambio trae consigo un conjunto de resistencias o frenos que dificultan que el cambio organizacional se dé. Al menos, lo descripto en el anterior enunciado, con la eficacia y eficiencia con la que se plantea en esa «primera hoja de ruta» para llevar adelante el cambio. Sumado a ello, la natural búsqueda de certidumbre que nos remite a dar por verdaderas todas las argumentaciones que se nuclean debajo de la frase «más vale malo conocido que bueno por conocer» y con ello, la inseguridad en lo incierto que reafirman, otra vez que «todo cambio supone resistencias».

Entender qué tan «buen negocio» es el cambio pareciera resumir lo que hay entre el estímulo al cambio y la efectiva reacción que lo genere. Naturalmente a partir de allí, la búsqueda de lograr consensos sobre algo que en el «minuto cero» es intangible, no es ni más ni menos que el proyecto «de algo», y por lo tanto, pasar de un «punto A inicial» hacia otro «punto B deseado», supone riesgos de que las cosas no salgan como se imaginan, a pesar de las buenas intenciones.

No obstante, aunque podamos reconocer en la cadena de argumentación una gran fortaleza, difícil de sortear, hay un pequeño contrapunto que no es opuesto, sino que más bien se consolida como una pregunta, una afirmación entre líneas, que nos debería hacer reflexionar, ¿cambios impuestos o acordados?, y con ello, una interpelación hacia el equipo que lleva adelante el cambio organizacional.

Si el cambio que se busca lograr y la estrategia para hacer que ello ocurra, genera un efecto positivo en los involucrados, ¿cuál sería la razón lógica que nos llevaría a creer que deberían de haber resistencias?, si ocurren resistencias, valga la redundancia, algo se puede hacer para mejorar y depende de los responsables que gestionan el cambio, identificar los qué, cómo y por qué de todo ello.

Liderazgos, ¿o gestores del cambio?

Si se quisiera «evitar» o al menos disminuir el impacto de las resistencias al cambio, terminaremos confirmando la importancia de «determinados liderazgos» capaces de establecer diálogos, motivar y lograr que personas de manera voluntaria crean en los fines del cambio, el proyecto que suponga una modificación en la organización. A partir de ello, también un elemento que sin querer se ha repetido demasiadas veces al punto de generar percepciones confusas y alejadas de la realidad; la noción de que hay «unos pocos» que tienen determinadas habilidades, que si bien pueden desarrollarse, plantean un estadio ideal que más que favorecer las cuestiones que hacen al cambio, lo entorpecen.

Lejos de los romanticismos del liderazgo, la existencia de capacidades dentro de las organizaciones que puedan trabajar «después del proceso de cambio», y favorecer que se generen determinadas cuestiones que permitan la sostenibilidad del mismo el día después, es clave. Con ello, tiramos «por la borda» esas visiones que ponen en aprietos al bien intencionado que gestiona pero no necesariamente se refleja en el idealismo de «los liderazgos inventados».

A modo de conclusión

Por analogía, determinados pacientes antes de iniciar una terapia psicológica, se les recomienda que tengan una consulta con el psiquiatra. De igual modo, empresarios que se encuentran en etapas críticas, deberán evaluar la necesaria conveniencia de llevar adelante un tipo u otro de cambio organizacional, o quizás, orientarse a trabajar en cuestiones con un trasfondo más económico o financiero.

A partir de ello, la importancia de poner los puntos sobre las «i» a las diversas aristas que hacen a los procesos de cambio organizacional. En tales cuestionamientos, más que trabajar con afirmaciones «a prueba de todo», es fundamental generar continuamente preguntas que permitan trabajar con pragmatismo y de manera práctica.

Lic. Nicolás Remedi Rumi