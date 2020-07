Al hablar de articulación interinstitucional, pareciera evidente que no basta con lograr acuerdos generales en el territorio. Al final del día, luego de un aparente buen diálogo tendremos apenas consensos vagos y generales que difícilmente puedan materializarse sino se trabaja de manera orientada a resultados (necesariamente medibles y capaces de operativizar) y todo ello, bajo un contexto preelectoral en el que la pandemia del COVID-19 no ha resultado ajena para nadie.

Los escenarios preelectorales traen consigo ventanas de oportunidad para introducir temas en la agenda, sin embargo, y como la otra cara de la misma moneda, la no existencia de fuertes liderazgos políticos puede conllevar a que las viejas agendas terminen en un cajón. A partir de ello, la importancia de la construcción de puentes institucionales para que las líneas de trabajo, se mantengan de manera efectiva y eficiente en el tiempo; las anteriores o las nuevas que se piensen generar de ahora en adelante.

La situación de la pandemia del COVID-19, y a partir de allí la evaluación de los impactos negativos, tanto en lo económico y social, suponen la importancia de actuar de forma rápida pero no por ello menos efectiva en abordar los desafíos que la nueva normalidad trae.

De lo anterior se desprende entender la importancia de priorizar por encima de lo que se crea es el camino correcto, la puesta en marcha de un adecuado proceso participativo que permita que todas las voces tengan incidencia en lograr acuerdos mínimos, cediendo las partes en torno a sus objetivos individuales pero logrando así la necesaria sostenibilidad en los lazos de colaboración institucional, todo ello, de manera mucho más urgente e importante debido a la emergencia sanitaria.

El objetivo del presente artículo de Link de El Pueblo es invitar al lector a reflexionar sobre la importancia de los acuerdos ganar-ganar dentro del territorio y como ello impacta en los procesos de desarrollo económico y social en un territorio, de manera aún más compleja debido a un contexto de emergencia sanitaria y un escenario preelectoral.

Debates y procesos de diálogo sobre los que se busca generar consensos, una visión compartida terminan hablando sobre modelos y estadios a los que se aspira llegar. No obstante, detrás de cualquier percepción de división, en la heterogeneidad de opiniones, en la medida de que se logre llegar a acuerdos mínimos sobre los que sí hay una misma opinión, los avances se hacen más exponenciales y cualitativos.

Opiniones diferentes, ¿complementarias?

Sin una visión compartida, todo proceso de cambio se termina por desmoronar. Para la Comisión Europea (2001), la competitividad es «la habilidad de una economía para proveer a su población altos y crecientes estándares de vida y altas tasas de empleo, sobre una base sostenible». Lograrlo, supone ante todo un eficiente ejercicio de diálogo interinstitucional, sin el mismo, terminan siendo de desarticulados e incipientes todas las iniciativas que aunque se quiera, no necesariamente llegan a buen puerto.

¿Salto Ciudad Universitaria o Ciudad Turística?, y como esa dicotomía, decenas de todo tipo y color. Las opiniones más a favor de una u otra, en los hechos son más complejas e interrelacionadas de lo que se podría creer. Entre el blanco y el negro, los grises desde lo cuál se genera una sinergia, por ejemplo entre el sector turismo y la universidad, y a partir de allí, un sinfín de externalidades positivas.

El pasado 9 de junio en un artículo de Link, titulado Crecimiento y productividad de Salto: la pregunta no es por qué, sino cómo y quién decíamos:

«… resulta fundamental visibilizar la importancia de la construcción de espacios de diálogo sobre el crecimiento y la productividad de nuestro departamento. Aunque todos más o menos, terminaremos concluyendo sobre lo clave que es definir, participativamente, pero sobre los cuáles es posible trabajar en torno a una hoja de ruta, un foco, para no eregir estructuras de conversación vacías, «monólogos entre partes sordas», las siempre valoradas dósis de pragmatismo son más que importantes, necesarias.»

A partir de lo anterior, emerge la importancia de construir puentes institucionales, no porque ello se convierta en un capricho o una cuestión vacía, sino porque en una buena articulación del sector público, sector privado y la academia reside una de las principales palancas, capaces de movilizar cualquier proceso de desarrollo territorial.

Sin lugar a dudas, cualquier proceso en pos del desarrollo trae consigo, más tarde o más temprano, la importancia de trabajar en base a una interdependencia institucional, fundamental para crear sinergias. Por más buenas intenciones que haya, ni el sector público puede «hacer todo», ni tampoco el sector privado o la academia pueden hacerlo de forma individual.

No obstante, y como un aspecto que condiciona las dinámicas territoriales, la importancia de lograr consensos y acuerdos de colaboración, tomando en cuenta la mirada desde las diversas fuerzas y voluntades del espectro político; de una manera mucho más primordial cuando la visión de una región debe no reiniciarse cada período electoral. Allí, el valor de trabajar en base a agendas territoriales y no sobredimensionando percepciones unilaterales de unos pocos actores.

Desafíos del sector público

Dentro de la articulación de la que hablamos, entender el alcance de los aportes del sector público trae consigo poner la lupa en la capacidad de actuar de ambas órbitas, nacional y departamental. Desde allí, la configuración de los desafíos a los que se enfrenta y en los que necesita dar respuesta.

En línea con lo anterior, Horta (2017) propone por parte de los Gobiernos Departamentales, lo imperativo que se convierte evaluar la capacidad de financiamiento con recursos propios; servicios básicos brindados a la población; capacidad de asociarse con otros actores para encarar proyectos de largo alcance y capacidad para planificar el territorio. Mientras tanto, en lo que refiere al Gobierno Nacional, las políticas y programas diseñados específicamente para el territorio; y, calidad del servicio prestado en el territorio.

Sin lugar a dudas, lejos de las visiones más tradicionales que hablan de un alcance del accionar limitado a los servicios ABC (Alumbrado, Barrido y Caminería), las nuevas tendencias alrededor del mundo han llevado a que además de ello, se entienda fundamental ir un poco más allá y trabajar en torno a las cuestiones que atañen al desarrollo territorial. Es cuando se va un poco más allá de lo básico esperado, que emerge el valor del tender puentes por parte de los Gobiernos Departamentales.

En función de ello, entra en juego la importancia de entender las causas y consecuencias que llevan a la situación en un momento dado del accionar de Gobiernos Nacionales y Departamentales, los dilemas vinculados a la falta de autonomía, el manejo financiero y fiscal, los desafíos de la descentralización y la forma en que se articula para lograr las complementariedades entre ambos y junto al resto de actores de un territorio.

El rol del sector privado

El pasado mes de junio en un artículo publicado en la revista del Consejo Iberoamericano para la Productividad y Competitividad (CIPYC) decíamos:

No inventamos la pólvora si decimos que las apuestas tienen como foco la importancia de la competitividad y productividad, no obstante, esto no lo hacen las buenas voluntades de los Estados y un compromiso importante de la academia de forma aislada e individual, el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece el mundo moderno y la redefinición de las estrategia de inserción supone un empoderamiento del sector privado, sin él como caja de resonancia de la economía, habrá poco lugar para tener asertividad en los intentos que se lleven adelante en «la nueva normalidad».

La situación generada a partir de la pandemia del COVID-19 ha traído un conjunto de aprendizajes que han permitido operar como «rompedores de mito»; la manera en que antes se entendía la innovación, llevaba a la creencia, errónea, que era una cuestión para unos pocos, hoy, resulta claro que más que innovar, la reconversión de los modelos de negocios y formas de trabajo es clave. Sin planificarlo, la pandemia ha aumentado de manera exponencial los esfuerzos de colaboración y asociatividad, todo parece resumirse en colaborar o perder.

Así, entender que en las diferencias de estructura, velocidad de decisión y objetivos, tanto del sector público como privado, hay lugar para encontrar complementariedades y generar sinergias.

¿Acaso no es una cuestión fundamental alinear los esfuerzos de trabajo del sector público donde el sector privado los demande?, el sector empresarial sin eficiencia muere, y termina siendo esa condición la que ayuda, y de sobremanera, en la identificación sobre qué y por qué llevar adelante determinados procesos de trabajo. No obstante, no en todos los casos «querer es poder», y por lo tanto, a partir de la generación de determinados pistas de aterrizaje que se ofrecen desde el sector público (materializados en programas de apoyo, subsidios e incentivos fiscales) es que se pueden generar proyectos de trabajo; para el resto, el papel gremial y la posibilidad de influenciar desde think tanks.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, a pesar de las dificultades que trae la pandemia del COVID-19, parece claro que las opciones para actuar, muchas veces a contrarreloj, traen consigo la oportunidad de entender la adversidad que se atraviesa como un posible denominador en común sobre los cuáles fomentar el diálogo y posteriormente construir acuerdos de colaboración.

Una situación de emergencia sanitaria, y los efectos en aspectos tales como el empleo debería tarde o temprano, invitar a trabajar en pos de un objetivo general que esté por encima de las motivaciones de las instituciones de forma individual. Y de ésta forma, encontrar en las diferencias, no un obstáculo sino oportunidades.

Lic. Nicolás Remedi Rumi