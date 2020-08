Desarrollo, desarrollo, desarrollo y otra vez desarrollo, ¿acaso pareciera lógico que un programa político llevado adelante por un gobierno local no tuviera, más tarde o más temprano, el desarrollo económico, social y medioambiental de un territorio como el norte que guíe los esfuerzos de trabajo que pretenda llevar a cabo?

Siempre se habla del porqué del desarrollo, sin embargo, por alguna u otra razón la respuesta al cómo hacerlo, siempre ha quedado desdibujada y confrontada a las estadísticas. Si miramos en retrospectiva los indicadores económicos y sociales de Salto, podremos afirmar que lejos se ha quedado de ubicarnos en una región competitiva, al menos en términos relativos con la región sur del país. El estar «de mitad de tabla para abajo» desde hace décadas, despierta sin lugar a dudas la curiosidad para ir más allá de meros titulares sobre el rol del gobierno local o los desafíos de la descentralización para el Estado.

Desde la inversión en infraestructura, brindar acceso a actividades vinculadas a la cultura y deporte, el fomento del empleo y el emprendedurismo, tarde o temprano todo ello termina siendo un eslabón más, un medio para «construir desarrollo territorial». No obstante, el pasar del dicho al hecho supone tener mucha claridad respecto a la gestión dentro de entornos complejos, y ese adjetivo de complejidad no necesariamente vinculado a lo dificultoso, sino a la interrelación de muchos actores, tendencias, variables y hechos que terminan convergiendo en entender que pocas veces «dos más dos es cuatro».

El objetivo del presente artículo de Link de El Pueblo, es introducir al lector en torno a la importancia que tiene la articulación multinivel e intersectorial dentro de un territorio, y cómo la misma se consolida como uno de los principales desafíos en los que «encajan» muchas de las tareas que tienen los gobiernos locales, siempre obligados a mediar entre los dilemas de la descentralización.

Sin incentivos, pocas veces sea posible lograr la sostenibilidad de un proceso. A pesar de que las lógicas de funcionamiento e intereses entre el sector público, sector privado y la academia sean dispares, y de igual modo, las motivaciones, limitaciones y preocupaciones que se tiene desde la órbita nacional y local no siempre sean iguales; el rol de la articulación para facilitar los puntos de encuentro es fundamental.

El caso uruguayo

Si de autonomía departamental se habla, no es posible perder de vista la configuración actual del Gobierno en su conjunto en nuestro país, de acuerdo a sus niveles: Gobierno nacional, Gobiernos subnacionales (o Intendencias) y Municipios (tercer nivel de Gobierno) y las cuestiones relativas a transferencias monetarias desde la órbita central. Todo lo anterior, condiciona el funcionamiento y el alcance de los gobiernos locales, y a partir de allí, la aparición de un espacio sobre el que es fundamental no perder pie: la articulación y diálogo con el Estado a nivel nacional.

En tal sentido, y como una cuestión que hace a la descentralización, los importes monetarios transferidos por el Gobierno nacional hacia las Intendencias responden a varias «fuentes», entre ellos los relativos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tales como el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), el Fondo de Incentivo para la Gestión de Municipios (FIGM), los fondos correspondientes a la Caminería Rural y Departamental (dispuestos en el artículo 677 de la última ley de Presupuesto, número 19.355), el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), entre otros.

Como un elemento intrínseco a la descentralización, y mientras se generan debates en torno a la nueva ley de Presupuesto nacional, el rol de las Intendencias y los desafíos relativos a la descentralización, no es un aspecto menor la correlación entre las transferencias recibidas y el uso eficiente de los recursos, necesarios para implementar proyectos en cada territorio.

Sin entrar en cuestiones relativas a la evolución de dichos aportes a lo largo del tiempo o las definiciones que se tomen desde el Poder Ejecutivo y Legislativo en torno a sus nuevos valores, hay un aspecto que no tiene segundas lecturas: cualquier modificación en el presupuesto asignado modificará el alcance (sea menor o mayor) en torno al papel de cada gobierno local, al menos en términos de autonomía.

Lo anterior, trae consigo el deber de «salir a articular» y lograr en la interdependencia institucional, el logro de sinergias. En otras palabras, «lo que de manera individual no se puede hacer, implicará necesariamente la construcción de acuerdos ganar-ganar tanto con el Gobierno nacional como con el resto de actores del territorio».

Cuando se va más allá del ABC

Luego del cambio de paradigma con el que trabajan los gobiernos subnacionales, al menos desde el papel, ir más allá de cuestiones básica de la gestión del ABC (Alumbrado, Barrido y Calles) emergen las interrogantes que ponen sobre la mesa el desafío de los gobiernos locales, algunas veces catalogados como motores para el desarrollo y algunas otras, por qué no, como más burocracia para el sistema. Cuando el debate aflora, las opiniones se entrelazan pero nunca dejan afuera a un gran denominador en común: la disyuntiva sobre descentralización vs centralización del Estado, y cómo todo ello impacta en el desarrollo territorial.

En las últimas décadas del siglo XX y a la par del auge de las reformas descentralizadoras, se produjo una profunda alteración del rol tradicional de los Estados nacionales. En el nuevo escenario, debe admitirse que la construcción de soluciones para los problemas actuales desdibuja las divisiones administrativas tradicionales en las que se asientan fuertemente los Estados burocráticos modernos. Antes bien, la conducción de las políticas públicas ha de implicar la coordinación de una pluralidad de socios a diferentes niveles, tanto públicos como privados y asociativos (Roth Deubel, 2007, p. 50).

Aportes como los de Roth Deubel, terminan jerarquizando el imperativo de entender la articulación multinivel e intersectorial. En otras palabras, no tener la ingenuidad de creer que un actor individual, sea un gobierno local, un gobierno nacional, un organismo internacional, una cámara empresarial, un sindicato o una universidad, pueden llevar adelante un proceso de desarrollo territorial de manera eficiente y efectiva sin articular. A partir de allí, la noción de que sin puentes de diálogo, capacidad de lograr consensos y materializar acuerdos mínimos de colaboración, difícilmente se pueda llegar muy lejos.

Si todo lo anterior es cierto, entonces toma sentido repensar el papel, ¿nuevo?, que tienen en verdad los gobiernos locales. Lo multifacético del tener la responsabilidad de cumplir las demandas de la gobernabilidad local amerita poner alguna que otra lupa a cuestiones que interpelan la verdadera autonomía, no necesariamente vista como una debilidad que justifica las ineficiencias sino como otra pista que a gritos trae consigo la construcción de capacidades en cualquier lugar y tiempo.

Construcción de

capacidades: ¿Para qué?

Ningún engranaje del desarrollo se mueve sólo. Para lograr mejorar el bienestar de las personas, es clave facilitar desde todos los niveles de gobierno y sectores, el cumplimiento de hitos que terminen abonando el terreno para que las cosas ocurran. A partir de ello, la noción de que nada se logra de la noche a la mañana, que cuestiones de largo plazo difícilmente se puedan materializar en pocos meses pero no por ello, sea una prioridad hacer lo que se puede hacer y no necesariamente se está haciendo.

Si somos pragmáticos, terminaremos afirmando que querer no siempre es poder, y que ese «no poder», penosamente reconoceremos el papel que tiene dentro de cualquier estrategia el saber reconocer, con mucha sinceridad, las debilidades que estructuralmente o no, condicionan todo lo que ocurra luego. Tal como lo decíamos en los párrafos anteriores, no como una excusa, sino como un dato que inexorablemente hace al proceder y que lejos de omitir responsabilidad, terminará exigiendo hacer lo que está dentro del área de control e influencia.

Si se hiciera una lista sobre las debilidades principales identificadas, a partir de los aportes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un artículo titulado «La descentralización y los desafíos para la Gobernabilidad democrática» terminaríamos avizorando la necesidad de definir una estrategia concertada y focalizada que no pierda de vista un conjunto de aspectos:

• Institucionalización de la coordinación y el diálogo en la elaboración e implementación de las políticas públicas entre el nivel central y local.

• Fortalecimiento de la capacidad local técnica y administrativa, y el desarrollo de indicadores de evaluación.

• Un refuerzo de la base sostenible de recursos financieros para la descentralización.

No es difícil reconocer en las perspectivas que arroja la OEA, una fuerte correlación con la realidad de cada territorio en Uruguay. Aunque la voluntad política cumple un rol preponderante en las improntas con las que se trabaja en cada lugar, siempre hay emerge una veta en la que las capacidades locales, terminan también generando un efecto que «suma al todo» de cada dinámica de desarrollo territorial.

A modo de conclusión

Una política de descentralización no sólo implica generar espacios y estructuras que permitan la organización local, también se deben dotar dichos ámbitos de recursos económicos para el desarrollo de la política pública. No obstante, cualquier intento de búsqueda de «más autonomía» trae consigo poner el foco en «institucionalizar» el diálogo para co-crear la política pública en cada territorio, y para ello, a la vuelta de la esquina, la importancia de construir y/o fortalecer las capacidades técnicas y administrativas que permitan lograr que los procesos que se generen, lleguen a buen puerto; trabajando de manera eficiente y con transparencia.

Lic. Nicolás Remedi Rumi