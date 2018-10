Braian descubrió casi por accidente su vocación de adiestrar perros, y hoy pone mucho empeño en capacitarse a través de cursos que toma y cuyos conocimientos luego vuelca en los perros. Para cualquier consulta, pueden encontrarlo a través del celular 096 321 118 o si no a través de Instagram “sash.adiestramiento” o de Facebook: “Sash Adiestramiento y Rehabilitación Canina”.

- ¿Cómo surgió esta vocación por los animales?

– Aparece en el momento en que yo estaba en el Ejército y vi un curso que surgió, el que decidí hacer para despejarme un poco de la vida militar, fue cuando me enfoqué en el tema de los perros, porque era un curso de guía canino. Ahí fue cuando me formé, después de eso seguí haciendo otros cursos. Comprendí entonces que la carrera militar no era fácil y comencé a especializarme realizando otros cursos civiles y a enfocarme en los perros. Desde ahí decidí a manejarme con el rubro de perros de familia, incorporamos el tema de guardia y protección, de rehabilitación, de perros para búsqueda y rescate en todo tipo de raza.

- ¿Así que con esos cursos que hiciste te perfeccionaste en adiestramiento de perros?

– En adiestramiento y rehabilitación…

- ¿Qué es la rehabilitación?

– Es cuando, por ejemplo, tenés un perro agresivo y necesita una rehabilitación, o sea, una socialización, un trabajo específico en el animal para luego de eso, establecer lo que es un perro equilibrado. La rehabilitación sería cómo ayudar en el tema del comportamiento interno del animal, en lo que podría ser psicológico.

- ¿Cómo es adiestrar a un perro? ¿Es fácil o más complicado de lo que parece?

– Es como le decimos a todos nuestros clientes, nosotros hacemos nuestro trabajo pero muchas veces el animal depende del dueño y de la voluntad que le ponga, depende también del progreso que el mismo dueño le dé. Nosotros vamos y le enseñamos al dueño y al animal, pero en ese momento deben mantener un vínculo entre ellos para que se puedan ayudar reforzando la conducta para salir adelante juntos.

- Claro, porque cuando uno piensa en lo que es adiestrar perros piensa que es cuando se le enseña a dar la patita, a echarse y alguna otra figura, pero es mucho más complejo que eso.

– El adiestramiento consiste en el equilibrio y el mejor vínculo entre la persona y el animal. Tenemos distintos tipos de adiestramiento, tenemos los tácticos, los civiles y adiestramientos particulares a distinto tipo. Por ejemplo, cuando nos llaman lo hacen para distinto tipo de adiestramiento, y cuando nos consultan, vemos qué tipo de adiestramiento va para ese perro en cuestión.

- ¿Te sentís emprendedor?

– Sí, completamente.

- ¿Cómo te ves en el futuro?

– Prefiero vivir el día a día, no pienso mucho en el futuro, cada día es un momento especial de mi emprendimiento, como un progreso de vida. De todas formas tengo claro que más adelante, como todo emprendedor, pretendo crecer y tengo claro que haciendo las cosas bien desde el punto de vista profesional, me voy a encontrar bien en un futuro.