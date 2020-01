Entrevista LINK a Atilio Minervine, Álvaro Frioni, Gustavo Báez y Rodrigo Barcelona

Hace unos días se presentó en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto una nueva propuesta para hacer negocios. Se trata de una plataforma online llamada «Va y Viene», que permite que la tecnología esté al servicio para hacer buenos negocios en nuestro departamento. Fue presentada en conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Cámara Comercial local, Atilio Minervine, que en la ocasión fue acompañado por los integrantes de la Comisión de Comercio del Centro Comercial, Álvaro Frioni y Gustavo Báez. En nombre de la empresa «Va y Viene» estuvo presente Rodrigo Barcelona, quien explicó los alcances y objetivos de la nueva propuesta comercial.

PARA POTENCIAR AL COMERCIO

Fue el presidente de la institución comercial, Atilio Minervine, quien inició dicha conferencia de prensa explicando brevemente el trabajo que se realizó para poder hacer una nueva propuesta para que sus socios obtengan nuevos beneficios y hacer buenos negocios.

«Estamos nuevamente en el Centro Comercial e Industrial de Salto con una nueva propuesta. Cuando alguien me pregunta cuáles son nuestras perspectivas de venta, la respuesta es que siempre el Centro Comercial y los comerciantes socios estamos buscando herramientas que nos permitan potenciar las ventas, ya sea por el lado del crédito o buscar en cada empresa o comercio mejoras en los descuentos que ofrecen».

«En este momento, justamente, estamos presentando una plataforma que se llama ‘Va y Viene’, que sin duda también reforzará el canal de ventas y hará que se potencie los comercios».

PARA NEGOCIOS MINORISTAS

El integrante de la Comisión de Comercio del Centro Comercial, Álvaro Frioni adelantó algunos de los beneficios que esta nueva propuesta pueda traer al comercio salteño.

«Tenemos que agradecer a la gente de ‘Va y Viene’ por hacer este acuerdo, este convenio, que es una muy buena noticia para los comercios y para el público en general. En definitiva, la Comisión de Comercio viene trabajando hace mucho tiempo para tener una herramienta electrónica que le permita obtener un adicional a las formas tradicionales de hacer negocios que tenemos. Si bien para muchas empresas hoy es común, hay muchas empresas, principalmente las minoristas, que hoy t odavía, sea por un tema de inversión o de conocimiento, no han llegado a este tipo de hacer negocios».

«Elegimos ‘Va y Viene’ porque tiene realmente algunas particularidades que se aplican perfectamente a nuestro público. Va dirigido al barrio, va dirigido a los vecinos, genera y potencia el contacto en el barrio. Genera formas de hacer negocios locales, hay mucha información. Entonces creemos que de esa manera el usuario o el vecino va a tener una experiencia de compra diferente».

«Como comentario adicional importante, le digo que sumarse a esta propuesta es tener una nueva forma de hacer negocios sin hacer inversiones. Eso me parece que es lo más destacable. Se puede armar una comunidad bien interesante, hacer muchos negocios en muchos rubros para evidentemente poder ampliar la capacidad del comerciante para poder así vender sus productos».

«La forma de hacerlo, les cuento, el usuario va a tener el costo del servicio que será a través del pago de una comisión, que es muy accesible de acuerdo a los precios que hoy tiene el mercado para este tipo de negocios, y a su vez nosotros, en este convenio, le damos a los socios del Centro Comercial, el cincuenta por ciento del costo de la comisión como beneficio adicional».

«Así que creemos que hoy les estamos brindando una oportunidad más que tienen los comercios de poder sumarse a este nuevo sistema, a esta propuesta. Vamos a tener toda la información aquí en el Centro Comercial. ‘Va y Viene’ tendrá también aquí disponible en nuestra sede a su propia gente para comenzar a mostrar cómo funciona realmente esta nueva forma de hacer negocios. Por esa razón invitamos a todos los comerciantes y en particular a los socios del Centro Comercial e Industrial de Salto a sumarse y buscar la información necesaria».

«VA Y VIENE»: LA PROPUESTA

El representante de la aplicación online «Va y Viene», Rodrigo Barcelona, explicó en detalle los alcances y objetivos de la propuesta que están realizando al comercio salteño.

«Empecemos por agradecer a las autoridades del Centro Comercial por este tiempo y estas conversaciones que llevan ya unos meses para llegar a este convenio. Para nosotros es un verdadero honor poder estar acá», comenzó diciendo Barecelona.

«‘Va y Viene’ es una plataforma para comercios minoristas multi rubro. El objetivo es nuclear al comercio de barrio, no a las grandes superficies ni a los comercios mayoristas, para así brindarle un nuevo canal de venta online, un canal de venta que como recién decían, es sin un costo fijo, y simplemente se cobra una comisión que hemos encontrado finalmente un punto de equilibrio accesible para poder hacerla a destajo. Es decir, solamente se va a resultados».

«Lo que hace ‘Va y Viene’ es ofrecerle al usuario la posibilidad de comprar a los comercios del barrio en diferentes rubros. Hoy tenemos carnicerías, panaderías, almacenes, fábricas de pastas, puestos de venta de frutas y verduras, y demás rubros que se van a ir agregando. Por ejemplo, en la tarde de hoy estuvimos conversando con algunas barracas, ferreterías e incluso farmacias pertenecientes al Centro Comercial. El objetivo es poder brindarles a todos los comercios minoristas, y luego poder encontrar más alternativas para que se puedan integrar a este nuevo canal de venta que está absolutamente probado».

«Lo que permite hacer ‘Va y Viene’ es, para el usuario, mostrarle diferentes alternativas. ‘Va y Viene’ le permite comparar servicio, calidad, precio y stock. Al comercio le llega la venta adjudicada y el comercio lo puede entregar con sus propios medios o también ya adelantamos que estamos trabajando en alternativas para poder brindar servicios de delibery en los casos que no tengan y se precise».

«Estuvimos también trabajando bastante fuerte en el pasado mes de diciembre, lo estamos haciendo también ahora en enero y también seguiremos trabajando en febrero, para preparar todo lo relacionado al lanzamiento en Salto, que será seguramente en el próximo mes de marzo. Para eso tenemos el objetivo de contar con unos ciento cincuenta comercios en forma inicial, los cuales tendrán un beneficio para poder vender, que hasta el lanzamiento será sin costo».

«La forma de integrarse es muy sencilla, tendrán además una capacitación de media hora viendo unos videos que tendrán también disponibles, pero, además, siempre contarán con asesoramiento directo con gente de nuestra confianza que estará aquí en el Centro Comercial para poder así evacuar cualquier tipo de dudas».

«Por eso, los invitamos a todos para que se acerquen para poder así sacarse todas las dudas que puedan tener acerca de este nuevo producto, que se trata de un beneficio mutuo, que es lo que realmente queremos destacar. Estamos totalmente abiertos para buscar alternativas para algunos rubros que hoy tienen dificultades y que no tienen claro cómo entrar a este nuevo sistema. Así que solo nos resta decirles, una vez más, que estamos trabajando en forma presencial y también de manera remota. De todas formas, hay gente de acá del departamento que nos está dando una mano».

«Nosotros en estos días continuaremos visitando comercios y también estaremos llevando a cabo reuniones específicas en la tarde en horario que estaremos confirmando para así poder evacuar cualquier duda o inquietud que se tenga, y luego trabajar con cada comercio para poder así alinear el producto a las necesidades de la gente».

«La idea es liberar esta plataforma al público a partir de las primeras pruebas en los meses de enero y febrero, para así hacer el lanzamiento oficial en el mes de marzo. Hoy la tenemos bloqueada a esta aplicación (app) porque estamos trabajando aún y terminando de definir los rubros disponibles y ver un número crítico de comercios, porque sin ellos, la gente termina teniendo una mala experiencia. Por eso estamos esperando a eso para así poder liberarla al público».

«Los acuerdos con los comercios y comerciantes serán de mutuo beneficio. Nuestro objetivo es firmar un convenio que tiene como fin una política de cooperación mutua, acá no hay ningún compromiso a largo plazo, la idea es que todos nos sintamos bien trabajando y que realmente sirva y no quedar atados a un convenio que no sea beneficioso. Así que, si alguien desea no utilizar en algún momento esta herramienta que hoy estamos ofreciendo, lo puede hacer en forma libre».

«Respecto a nuestra propuesta podemos establecer que no hay experiencias similares en la región. Nosotros estamos trabajando con esta propuesta puntualmente en Salto, y este tipo de plataformas que tiene esta modalidad de comparación, que es una tendencia mundial, en realidad somos la primera en el mercado».

NADA ESTÁ CERRADO

Finalmente, el también integrante de la Comisión de Comercio del Centro Comercial e Industrial der Salto, Gustavo Báez, reafirmó la invitación a los socios de la institución para que se arrimen a la sede para conocer más de esta nueva propuesta.

«Solo quería aprovechar esta oportunidad para agradecer y destacar el trabajo que en silencio se viene realizando por parte de mis compañeros de la Comisión de Comercio, que todas las semanas nos venimos reuniendo».

«Es momento también de decirles a los comerciantes socios del Centro Comercial que, si tienen alguna duda sobre esta nueva propuesta que hoy les estamos presentando, que se arrimen a nuestras instalaciones y así conversar también sobre, por ejemplo, si hay algún rubro más para incorporar a este sistema online. Que quede claro que nada está cerrado».