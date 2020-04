Entrevista a Paula Etchart Llama

La Contadora Paula Etchart Llama presentó un documento informativo a los socios del Centro Comercial a Industrial de Salto recopilando las nuevas medidas que rigen en el país en material empresarial y comercial en el contexto de la llegada del COVID 19.

– ¿Cuáles serían las medidas que las empresas pueden tomar en estos tiempos de crisis?

– No hay una fórmula para las empresas porque cada empresa tiene su particularidad, nadie puede decir que todas tendrían que cumplir con esta medida o con esta otra. Hablando con los socios del Centro Comercial, hemos visto que, si bien la teoría dice una cosa en los papeles, después vas a la práctica y cada uno tiene su particularidad.

– Entonces, en términos generales, ¿se podría hablar, por un lado, de las medidas sanitarias y por otro, de las medidas que tienen que ver con cuestiones legales y administrativas de cada empresa?

– Claro. Una de las medidas que simplemente todos deberían tomar, es ir a alguno de los supermercados de grandes superficies y ver el alcohol en gel, el metro señalizado cuando van a la caja. La Resolución a la que hacemos referencia en nuestro informe (Resolución N° 54/020 MTSS) es la que habla todo esto. Eso en materia sanitaria para todas las empresas.

Por lo demás, luego depende de cada empresa si tiene o no empleados, si es Literal E, si es monotributista, por ejemplo. Por eso luego lo demás dependerá de cada empresa, no hay una cosa que todas puedan tomar.

– Veamos entonces algunos posibles casos. Cuando la empresa tiene empleados, ¿qué temas deberían ser atendidos por los propietarios de la empresa?

– Cuando empezó todo esto, fue como mucha información de golpe, y lo que buscamos con este resumen fue bajar toda esa información a tierra. Hay muchas medidas que ya existen y que conocemos, como, por ejemplo, el subsidio por desempleo tradicional, el que te envía por cuatro meses al seguro. A lo que ya estaba, entonces tuvimos que sumar las nuevas medidas que se fueron tomando en estos días. Mucha información de golpe y entonces pensamos en bajar todo esto a tierra para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, yo soy empresa y tengo empleados, ¿qué nuevas medidas tengo para tomar? Esa fue la idea de elaborar este informe. Por eso las medidas que ya existían no están en este informe que elaboramos, solo las nuevas medidas.

– Que serían como un alivio para los empresarios…

– Claro, pero, por ejemplo, el subsidio por desempleo tradicional, en el que se envía al empleado por cuatro meses al seguro y cobra la mitad del sueldo, no va a trabajar y es el BPS el que se hace cargo, acá la empresa no paga un solo peso en esos cuatro meses. Ahora bien, lo que te permite ahora este subsidio por desempleo especial, que va hasta el 31 de mayo, es cuando el empleado sigue yendo a trabajar, pero no le podés pagar el 100% de su sueldo. Entonces, este régimen te permite reducirle el horario de la jornada de trabajo, una parte la paga el BPS y la otra parte la paga el empleador. Además, lo que permite es que el empleado no cobre solamente el 50% sino que cobre el 75% del sueldo.

– ¿Es lo que se ha hablado sobre la flexibilización del seguro?

– Exactamente, que es para mensuales, no para jornaleros.

– Algunos hoteles de Salto suelen aprovechar la temporada baja termal, en los meses de noviembre y diciembre, para mandar a sus trabajadores al seguro. Así lo hicieron a fines del año pasado, y justo en marzo se vino la pandemia, y a quien ya se tomó el seguro de paro no pueden volver a dárselo enseguida. ¿Esto pudo corregirse?

– Se los puede mandar a este seguro especial, que va hasta el 31 de mayo, después de esa fecha no sabemos qué va a pasar. Este seguro especial que se creó, en principio iba hasta el18 de abril, lo ampliaron hasta el 31 de mayo. Pero el sector turismo es el más castigado. Hablé con socios del Centro que están en las termas y me dijeron que ya el 14 de marzo no tenían a nadie, ya al otro día con todo eso de que cerraban las fronteras. El turismo es el más perjudicado, y de acá a que remonten, va a ser realmente complicado.

– ¿Otra de las medidas que se permite ahora es un adelanto de la licencia de los empleados?

– Si, eso es en común acuerdo entre el empleado y el empleador. Normalmente pasa que si se pretende adelantar la licencia, bueno, pongamos un ejemplo, la licencia que me tomé en 2020 es por lo que trabajé en 2019. Si me quedé sin días de licencia tengo que esperar a que termine el 2020 para tomarme los días de licencia en 2021. Esta nueva reglamentación lo que permite es tomarme ahora en 2020 lo que me correspondería en 2021, me lo adelanto. Normalmente habría que ir al Ministerio a pedir un permiso especial, pero con esto se simplificó y le autorizan a que pueda adelantarse la licencia por la Resolución N° 55/020 MTSS.

– ¿Estas son medidas extraordinarias para evitar que la empresa o comercio cierren sus puertas en forma definitiva?

– Esa es la idea. Con esto lo que han logrado es tratar de evitar el cierre de las empresas, aunque ya hay empresas que han cerrado definitivamente. El tema pasa por tratar de mantener encendidos los motores de la economía, como dicen, y que el golpe no sea tan fuerte. Pasa que, si todas las empresas cerraran sus puertas, se manda a todos los empleados a seguro y el Estado se tiene que hacer cargo de todo. Esto, en cambio, te permite dejar al empleado medio horario en la empresa, entonces el Estado por el BPS le paga la mitad y el empleador le paga la otra parte, así se dividen los gastos.

– Es parte de la gran preocupación que tiene el Centro Comercial, saber cuántas empresas y comercios podrán reabrir sus puertas una vez que pase esta crisis.

– Hay un tema que he charlado con el gerente (Martín Apatié) y que preocupa a muchas empresas, que tiene que ver con las habilitaciones, como las de los hoteles, las de RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), tenemos un socio que hace la pesca deportiva en el río Uruguay. Para todo eso precisás habilitaciones. Es toda una burocracia, y la gran duda que ya se están planteando, qué pasa si cierra. Si bien podés cerrar tu empresa y luego mantenés el número de RUT, porque no perdés ni el nombre ni el RUT, pero la duda, si cierro, ¿voy a poder tener luego la habilitación enseguida o voy a tener que esperar un mes? Ese tema no está dentro de las últimas resoluciones del gobierno y nadie las contempla.

– Hay empresas o comercios que tienen empleados con más de 65 años de edad, ¿qué pasa en estos casos?

– Salió el Decreto de fecha 25.3.20 que habilita que ya por el hecho de tener 65 años se toma como un seguro por enfermedad. Así como yo tengo el certificado médico cuando me mandan al seguro por enfermedad, si tenés 65 años de edad pasa lo mismo. Al día de hoy, que estamos a 27 de abril, pasa que este Decreto salió un 25 de marzo y era por un mes, aún no hemos tenido novedades, pero supongo que de un momento para otro va a seguir esto. Con este régimen si tenías 65 o más años, que son los más vulnerables, te mandan a tu casa y cobrás el 70% del sueldo, porque si los mandás al seguro de paro cobrarían solo el 50%.

– ¿Cómo quedó el régimen crediticio que auxilia a las empresas en esta situación sanitaria?

– Para todas las empresas está disponible un crédito que aporta el Sistema Nacional de Garantías (SIGA), organismo que ya existía, para cuando se requiera de algún tipo de financiamiento y no cuenta con las garantías suficientes que suelen pedir los bancos. Lo que pasa entonces es que va al banco, a cualquiera porque todos los bancos de Salto están habilitados para realizar préstamos SIGA. Esto de SIGA también es para instituciones de microfinanzas, que son préstamos más pequeños. Acá en Salto tenemos a República Microfinanzas, FEDU y a IPRU. Entonces, preciso un préstamo y no tengo las garantías suficientes, voy al banco que yo quiera, y ahí me van a decir qué documentos tengo que llevar.

Otro caso es el de créditos para MIPYMES, que se llama Programa Crédito Dirigido de ANDE, es solo para instituciones de microfinanzas. Acá en Salto tenemos República Microfinanzas, FEDU y también IPRU. Seguimos hablando de préstamos pequeños, como para salir del apuro en estos meses. Es el mismo régimen, voy a República Microfinanzas o a IPRU y allí me dicen qué documentos tengo que llevar. Lo que se intentó con esto es hacer más fácil el acceso al crédito.

– También se menciona en el documento que usted elaboró, los trámites que se pueden realizar frente al BPS con empresas de hasta diez empleados o sin empleados…

– Se lo pongo con el ejemplo de una unipersonal para ver cómo se aplica esta Resolución (Comunicación N° 11/2020 BPS). En mi empresa unipersonal tengo dos empleados, mis empleados hacen aportes personales y yo hago aportes patronales por ellos. Por ser yo la dueña de la empresa unipersonal también tengo que hacer aportes, personales y patronales. Sobre esos aportes es que el Estado me dice que él paga el 40%, el 60% restante lo pagás a partir del mes de junio en seis cuotas iguales y consecutivas, pero no es que si tengo empleados no voy a pagar nada al BPS. O sea, lo que son los aportes a los empleados, eso sigue.

El caso más claro es, yo dueña de una unipersonal no tengo empleados, este mes no voy a pagar nada, ahora en abril no pagué nada, de todas maneras, si quiero, puedo. Tenemos socios en el Centro que nos han consultado. Así que si querés, podés pagar ese 60% que luego se financia en seis cuotas. Hubo muchos socios que prefirieron pagar ese 60% ahora porque después tienen que pagar todo junto. Pero de todas maneras si querés este mes y el que sigue no pagás nada.

– Al comienzo de la charla adelantó un nuevo tratamiento para quienes conforman el Literal E y los monotributistas, ¿qué es el seguro por cese de actividad?

– Es un préstamo para pequeñas empresas que forman parte del Literal E y monotributistas, $ 12 mil que después lo vas devolviendo con los aportes al BPS, pero eso hay que solicitarlo. El seguro por cese de actividad es también un préstamo.

– ¿Puede ser que esté por presentar un segundo informe?

– Si. Lo que vamos a agregar en ese nuevo informe es algo que está corriendo ahora. Los pagos a DGI que vencían el 22 de abril de las empresas cede, y se están pagando hoy, y los pagos de hoy de las empresas no cede vencen mañana. Los corrieron un día, no es mucho. Lo más importante, es que este mes vencen las declaraciones anuales por el cierre de diciembre de 2019. Entonces, lo que nos permitieron es un mes más para presentarla, y también es un beneficio para las empresas porque en caso que le den un saldo a pagar a las empresas, se le permite diferir el pago en cuotas según los ingresos que hayan tenido en suma. A los contadores de las empresas nos permitieron un mes más de trabajo, porque claro, con todo esto, tenemos pila de trabajo, estudiando los casos y mandando a los empleados al seguro.

PORTFOLIO DE PAULA ETCHART LLAMA

Casada, un hijo. Es del signo de Piscis. De chiquita siempre vio a su padre trabajar en su escritorio y ya desde entonces sabía que de grande haría lo mismo. Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Visitar Londres.

¿Una comida? La lasagna.

¿Un libro? Cualquiera de Danielle Steel.

¿Una película? Diario de una pasión.

¿Un hobby? Pasar el mayor tiempo posible con su hijo.

¿Qué música escucha? De todo, pero prefiere Shakira.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea buena onda, de buen humor.

¿Qué no le gusta de la gente? Que sea mala onda.