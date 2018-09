MARY POPPINS 2

La secuela de Disney llega tras el éxito del año 1964. Establecido en la década de 1930 la depres ión de la era de Londres (el período de tiempo de las novelas originales), Mary Poppins se basa en la abundancia de material en los siete libros adicionales de PL Travers.

En esta nueva historia, Michael (Ben Whishaw) y Jane (Emily Mortimer) ya han crecido. Con Michael, sus tres hijos y su ama de llaves, Ellen (Julie Walters), viviendo en Cherry Tree Lane.

Después de que Michael sufre una pérdida personal, la enigmática niñera Mary Poppins (Emily Blunt) vuelve a entrar en las vidas de la familia Banks y, junto con el optimista farolero callejero Jack (Lin-Manuel Miranda), utiliza sus habilidades mágicas únicas para ayudar a la familia a redescubrir sus vidas. Mary Poppins también presenta a los niños a un nuevo surtido de personajes coloridos y caprichosos, incluyendo a su primo excéntrico, Topsy (Meryl Streep).

El estreno en cines de la nueva “Mary Poppins” está previsto para la navidad.

NUEVO SUPERMAN

Según se adelantó, el papel de Superman está a punto de cambiar. Después de varios años en m anos de Cavill (desde el estreno de “El Hombre de Acero” en 2013) ya hay varios nombres para su reemplazo.

Después de que sonara Michael B. Jordan (“Black Panther”, “Creed”), ahora es el turno del protagonista de la película “Cincuenta Sombras de Grey”, Jamie Dornan.

El nefasto resultado de “La Liga de la Justicia” (dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon), provocó grandes cambios dentro del planteamiento del mismo. Cavill dejaría el puesto. Un abandono que también iría acompañado por el reinicio de Batman, sin Ben Affleck.

También se canceló cualquier secuela de “El Hombre de Acero”, dando un nuevo enfoque también a la película “Supergirl”.

¿NUEVO BATMAN?

El pésimo año que ha padecido Ben Affleck le está jugando malas pasadas. Tras su separación de Jennifer Garner, conocerse que conocía los abusos de Harvey Weinstein y que no lo denunció, y ahora tras su ingreso en rehabilitación al volver a consumir con asiduidad distintas sustancias, Hollywood parece darle la espalda.

Su papel protagonista en la saga “Batman” peligra tras insistentes rumores que el actor Jon Hamm, protagonista de “Mad Men”, ocuparía su puesto.

Ahora se conocieron declaraciones del actor Jon Hamm sobre los insistentes rumores sobre que el próximo episodio relacionado con la saga de Batman de DC Comics, que sería dirigido por Matt Reeves y que prescindiría de Affleck, Hamm no ha cerrado las puertas a su incorporación al proyecto, añadiendo que desde hace tiempo esa posibilidad ha existido, aunque algo como ponerse en forma no es algo que le agrade.

ZOMBIELAND 2

La película “Zombieland 2” ya está en marcha. Tal y como confirmó su director. Contando con su reparto principal de vuelta. Una secuela ciertamente esperada por los fans, tras una nefasta serie de televisión.

El director de la película “Zombieland 2” habló sobre su desarrollo, «Estoy emocionado. Ya estamos empezando Zombieland. He estado explorando y haciendo storyboards y poniéndolo en marcha, y volver a trabajar con ese elenco nuevamente es un sueño hecho realidad».

«Ha sido realmente emocionante empezar a pensar en esa película –continuó-, y volver a trabajar con Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin una vez más es realmente un sueño hecho realidad. Sí, estamos en las primeras etapas, pero tenemos un guión increíble, y vamos a comenzar a rodar en Georgia en enero».

Un argumento que esperará un año más en llegar a las pantallas de todo el mundo. Aunque al menos ahora ya hay fecha para el arranque del rodaje, situado en enero de 2019. La primera película tuvo un muy bajo presupuesto para Hollywood de menos de 25 millones de dólares, consiguiendo más de 120 en la taquilla mundial, situándose como una de las bombas de taquilla del año 2008. Una década después sus protagonistas se reencontrarán.

NUEVO TALENTO

Cada vez es más frecuente ver a hijos de famosos incursionar en el mundo del espectáculo. Apellidos como los de la familia de Sean Penn, Los David Beckham o Silvester Stallone, solo son algunos de los que sus h ijos ya llaman a la puerta exigiendo un puesto frente a las cámaras o en las pasarelas.

En este caso hablamos de Maya Hawke Thurman de 20 años de edad, hija de los actores Uma Thurman e Ethan Hawke, que actuará en la tercera temporada de “Stranger Things” (Netflix).

No es casual que Maya Hawke Thurman sea deseada por los principales cineasta, y es que además de tener presencia en la próxima entrega de “Stranger Things”, el mismo Quentin Tarantino que se encuentra centrado en su próximo estreno “Once upon a time in Hollywood”, la actriz compartirá escenario con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Maya ha mostrado su madurez añadiendo que se siente emociona y afortunada por poder disfrutar de algo tan especial como es la profesión de actriz, y que compartir trabajo con estrellas como Pitt o DiCaprio, es un sueño hecho realidad.