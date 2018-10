RAMBO 5

Sylvester Stallone está en marcha con la película “Rambo 5”, continuación de la célebre saga de acción que le encumbrara en el género en los años ochenta, junto con su otro entrañable personaje, “Rocky”, que ya va por su octava película. Ahora se viene la quinta película de Rambo con el posible final de la saga, tal y como él mismo comentó recientemente, aunque ya nadie le cree porque siempre que dice que es la última, saca una continuación de la galera.

Tan es así que alguna información que logró filtrarse indica que el subtítulo del film será “Nueva Sangre”, cuando previamente se supo que sería “Última sangre”, como queriendo cerrar definitivamente la historia. Ahora bien, el nuevo subtítulo de la película más que cerrar nos deja a todos expectantes por el futuro del personaje.

No descubrimos nada si afirmamos que claramente Stallone conoce el oficio de vender entradas.

Lo cierto es que “Rambo 5” comenzó a filmarse y por una foto que el mismo actor mostró en sus redes sociales, se lo puede ver a caballo. Según algunas especulaciones, es posible que el argumento se traslade hasta la época actual en la cual su procedencia no sería ya la Guerra de Vietnam. No olvidemos que en la última película, Rambo llegaba finalmente a su hogar en una granja de Arizona, donde seguramente se registrará parte de la historia.

INDIANA JONES 5

La quinta entrega de Indiana Jones sigue adelante a pesar de los numerosos contratiempos existentes en el desarrollo del filme. Ahora además también contando con nuevos productores para el proyecto.

El director Steven Spielberg se pondrá manos a la obra con el desarrollo de la película de aventuras “Indiana Jones 5”. Pero tendrá que esperar a la puesta de largo de nuevos títulos de Marvel, aunque finalmente esa demora no será tan abultada como se esperaba en un principio. Sobre todo por el reciente cambio de productores.

El rodaje del icónico cazador de tesoros arqueológicos está previsto para principios de 2019. Con esta vuelta a la acción cinematográfica Harrison Ford, marcará el trío de papeles de mayor impacto de su carrera. Ya lo hizo con la citada “Star Wars Episodio 7” y su Han Solo. Lo hizo también con Dekard en “Blade Runner 2”.

NUEVOS ÁNGELES

En una época en la que los remakes son algo constante en Hollywood, es el turno de “Los Ángeles de Charlie”. Contando con un buen número de candidatas para los papeles principales, como Kristen Stewart y Lupita NYongo se sitúan como principales referencias para el mismo. El último nombre en incorporarse al reparto es el del actor Djimon Hounsou.

Hounsou llegó recientemente a los cines dentro del elenco de “Guardianes de la Galaxia”. Después también llegará en “Capitana Marvel”, en otro de los atractivos del universo Marvel.

MATAR A BATMAN

Dentro de la película “La Liga de la Justicia 2”, el ex director de la nueva saga Zack Snyde r tenía grandes planes para el personaje de Batman, al menos a juzgar por las últimas declaraciones del cineasta. En las cuales se sitúa el final de Batman como uno de los ejes principales. Tal vez para reemplazar a Ben Affleck del papel principal del Caballero Oscuro de Ciudad Gótica.

Cuando se sigue hablando del reemplazo de Superman para pasar a otro actor, ahora además se habla de la sustitución de Ben Affleck como Batman. En un papel en el que debutó dentro del metraje de “Batman Vs Superman”, segunda intervención de Henry Cavill como Superman. Snyder contaba con la firme intención de matar a Batman en el argumento de “La Liga de la Justicia 2”. Un giro que encuadraría dentro de los presuntos planes de DC y Warner de cara a un reinicio de la franquicia cinematográfica después de los funestos resultados de la primera entrega de “La Liga de la Justicia”.

Mientras tanto, sigue también en el aire el futuro de la cinta “The Batman”, que tiene a Matt Reeves como director asignado para la misma.

VENOM RECORD

La película de acción de cómic “Venom” está a punto de llegar a los cines de todo el mundo. Contando con un gran apoyo del estudio así como con una notable expectativa entre los fans. Las proyecciones de ingresos de taquilla la sitúan por encima de los 200 millones de dólares dentro de su primer fin de semana, lo que es algo bastante halagüeño.

Un gran dato para una producción que arranca una nueva saga de acción de cómic dentro de un mercado notablemente saturado desde hace más de una década. “Venom” llegó a muchos mercados internacionales este miércoles, y este viernes verá la luz en el grueso de cines de todo el planeta, incluyendo Estados Unidos.