EN MARCHA

Mientras acaba de estrenarse la continuación de la primera “Jurassic World”, las noticias indican que ya se está trabajando en “Jurassic World 3”, contando con el cineasta Colin Trevorrow como director, cineasta que vuelve tras encargarse de la primera cinta.

Otro que quiere regresar a la tercera cinta de acción de una de las sagas más rentables del momento, y no lo oculta, es el actor Jeff Goldblum, reeditando su papel de Ian Malcolm, uno de los nombres que figuraron en la franquicia desde sus comienzos.““La película está calentando motores de cara a su próximo debut en las pantallas de los Estados Unidos. Mientras que ya hace tiempo que llegó a otros mercados, contando con grandes cifras de taquilla a nivel internacional. J.A. Bayona dirigió la segunda entrega que se estrenó ayer en Salto, “Jurassic World: Fallen Kingdom”. Sin embargo, el director español no continuará en la franquicia, ni siquiera en labores de producción o guión. Recordemos que Trevorrow fue despedido de la dirección de “Star Wars Episodio 9”, retornando ahora a la saga que le dio gran fama.

VUELVE KEVIN

La sorpresa acaba de saltar al trascender algo que parece se tenía en el más estricto secreto, la vuelta a la gran pantalla del acusado por abusos sexuales Kevin Spacey, y es que llama la atención su vuelta tras ser apartado y repudiado por Hollywood, expulsado de la exitosa serie “House of Cards” y despedido de distintos proyectos en los que estaba contratado.

Ahora lo veremos en la cinta “Billionaire Boys Club”, una cinta que muchos ironizarán al ver al actor rodeado de jóvenes atractivos y millonarios.

Recordamos que fue a finales del pasado año 2017 cuando comenzó la pesadilla de Spacey, tras la denuncia del actor Anthony Rapp que acusó al actor de abusar de él cuando tan solo contaba 14 años de edad en una fiesta privada. Desde entonces surgieron varias denuncias que han marginado al actor.

Fue notorio el enfado del gremio de actores en Hollywood, quienes se mostraron muy molestos por las excusas ofrecidas por Kevin Spacey, lo que provocó entre otras cosas que la serie “House of Cards” fuese postergada en el tiempo hasta eliminar a Spacey, además de otros actos en contra del actor llevadas a cabo por distintas instituciones que tenían el nombre de Kevin Spacey como referencia.

Ahora cuando nadie sabía nada de él, lo vemos en el trailler de la cinta “Billionaire Boys Club”, con una imagen más joven y caracterizado.

UN CABALLERO

El actor británico de 26 años de edad John Boyega ha comenzado una meteórica carrera empujado por su participación en la últimas entregas de la exitosa saga “Star Wars”, con un papel destacado, siendo foco de atención de todos sus movimientos en las redes sociales, donde en esta ocasión el temperamental actor ha salido en defensa de la actriz Kellie Marie Tian arremetiendo contra los fans que criticaron su papel como Rose Rico.

Recordamos que Kellie Marie participó en “Star Wars: Los Últimos Jedi” interpretando a Rose Rico, papel secundario en la trama que a algunos fans no le pareció apropiado, emitiendo calificativos sexistas y racistas, lo que hizo que compañeros de la actriz salieran inmediatamente en su defensa.

Los continuos ataques padecidos por la actriz la han obligado a cancelar su cuenta de Instagram de forma temporal, donde recibía continuos ataques con mensajes hirientes sexistas y racistas, a lo que John Boyega tras conocerlo, no dudó en salir en su defensa.

Boyega empleó su cuenta de Twitter para mostrar su malestar al arremeter contra los fans que han atacado a Kellie Marie, declarando que es muy difícil contentar a todo el mundo, pero lo que no se puede permitir es la mala educación de algunos fans, añadiendo que por el hecho de adquirir una entrada no les da derecho a herir a nadie. Lo que se dice, todo un caballero.

9

Tras las recientes declaraciones de Billy Bob Thornton, nos enteramos sobre los años felices que pasó junto a Angelina Jolie -quien se encuentra en medio de su divorcio con Brad Pitt-, mientras estuvo casado con la actriz durante tres años. Lo cierto es que ahora sorprende compartiendo algunas confidencias de aquellos años además del motivo de su separación.

Thornton, que fue pareja de Jolie entre los años 2000 y 2003, ha confesado que todavía mantiene una buena amistad con Angelina, a la que considera una persona excepcional que solo elige papeles que entiende la van a llenar profesionalmente, aunque sepa que no va a triunfar en taquilla.

Pero sin duda el dato más relevante fueron las declaraciones del motivo por el que ambos decidieron poner fin a su relación, y no fue otra que la disparidad de sus modos de vida, donde ella era muy enérgica y activa y él prefería la calma y alejarse de todo, roce que inevitablemente terminó con una ruptura consensuada.

LEONARDO SILVA