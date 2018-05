INDEMNIZADA

Algo se mueve en Hollywood, y es que todo indica que las diferencias sociales y laborales comienzan a corregirse también en el mundo del espectáculo, donde desde que surgiera el caso Harvey Weinstein y sus turbias actuaciones abusando durante décadas de distintas actrices, todo lo que gira en torno a Hollywood se mira con lupa.

Quizás sea por eso que Netflix abonó a la actriz Claire Foy más de 200 mil dólares por haber cobrado menos que su compañero de reparto Matt Smith.

Ha sido sin duda una medida muy bien acogida por los distintos colectivos que velan por que cada vez se eliminen barreras y desigualdades irracionales entre hombres y mujeres.

La información gira en torno a la serie emitida por Netflix “The Crown”, donde la actriz protagonista que interpreta a la reina Isabel II, y que acaba de presentar su segunda temporada, estuvo cobrando alrededor de 12 mil dólares menos por capítulo que su compañero masculino de reparto, Matt Smith, en el papel de Felipe de Edimburgo.

Fue conocerse el dato cuando Netflix actuó con celeridad indemnizando a la actriz con más de 200 mil dólares por esa disparidad salarial y así evitar polémicas y tensiones que podrían derivar en mala prensa para la plataforma. Gesto que prueba que algo está cambiando, aunque sea poco a poco.

DENUNCIADO

Todo indica que la figura del prestigioso actor Johnny Depp va a protagonizar durante mucho tiempo muchas portadas, y no solo por sus trabajos frente a las cámaras.

En este caso han sido dos empleados de seguridad privada que trabajaron para el actor que exigen una importante cantidad de dinero por incumplimiento de contrato, además de acusar al actor de obligarlos a realizar funciones ajenas a su cometido, como el hacer de chófer o realizar compras, además de tener que protegerle de sí mismo cuando se encontraba en estados de dependencia de distintas sustancias. Los exagentes exigen una cantidad de dinero relacionada con horas extras no abonadas así como otras cantidades no detalladas en sus contratos.

AL JUEZ

Un nuevo capítulo se suma a la pesadilla bien ganada del que fuera prestigioso productor Harvey Weisntein por sus abusos sexuales para ganarse los favores carnales de estrellas de Hollywood a cambio de trabajar en grandes producciones.

En este caso la actriz Ashley Judd, acaba de presentar una demanda acusando al productor de haber arruinado su carrera profesional al haberla marginado tras negarse a atender sus enfermizas intenciones.

No es la primera vez que el nombre de la actriz californiana Ashley Judd se relaciona con el turbio asunto Weinstein, donde recordamos al cineasta Peter Jackson comentar que en su momento recibió una nota de la productora de Weinstein en la que le instaba a prescindir de la actriz Ashley Judd, argumentando que era una actriz muy problemática.

Entonces el cineasta se lamentó por lo sucedido entonces, aclarando que nunca pudieron imaginar lo que escondía la orden de Weinstein para vetar a Judd, actriz que sonó con fuerza para participar en la exitosa saga “El Señor de los Anillos”.

Finalmente Judd ha emprendido acciones legales contra Harvey Weisntein acusándolo de arruinar su carrera profesional, comentando en un programa de televisión lo sucedido, detallando que tras negarse en los años noventa a las apetencias sexuales de Weinstein, este la puso en su lista negra.

ACUSADO

Cuando nos encontramos sumidos en un momento muy delicado respecto a los derechos de la mujeres y la condición sexual, con movimientos sociales como “Me Too” o “Times Up”, que surgidos en los Estados Unidos se extiende por todo el planeta, ahora la hija del mediático actor Jackie Chan acusa a su padre de homofóbico tras conocer que su hija, Etta Ng Chok Lam, ha sido apartada por tener una relación con otra mujer.

La hija del actor ha compartido en las redes sociales que desde hace unas semanas vive en la calle ya que su padre, Jackie Chan, no aprueba su relación con su actual pareja, la conocida activista online Andi Autum, por lo que la pareja se ha visto obligada a vivir en la calle y casi de la caridad.

RÉCORDS

Si alguien imaginó que la fiebre por los superhéroes estaba en decadencia, estaba muy equivocado, y sino que atienda a los últimos datos en taquilla de la última entrega “Los Vengadores 3”, cinta donde se dan cita el mayor número de personajes de Marvel, además del cameo correspondiente de Stan Lee. Ahora Disney informa que la película ha conseguido la mayor recaudación histórica en los Estados Unidos.

Solo en los Estados Unidos, “Los Vengadores 3” han superado los 247 millones de dólares que ostentaba “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” como mejor estreno histórico, alcanzando los superhéroes los 258 millones.

Mientras tanto, ya miran las recaudaciones del resto del mundo, donde también ocupa la primera posición con 640 millones de dólares, superando los 541 millones de “Fast and Furious 8”, todo ello sin que aún haya pasado la cinta por el mercado chino.