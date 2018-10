EXITOSO REGRESO

Algunas tradiciones foráneas terminan haciendo carne por nuestras tierras. Es el caso de la Noche de Brujas o Halloween. A eso hay que sumarle cómo ha ayudado el cine de terror en poner énfasis a fechas como esta, que en unos días tendremos encima de nosotros nuevamente.

Todo comenzó en 1978 cuando John Carpenter estrenó “Halloween”, inaugurando el tiempo del asesino serial en el cine presentándonos al malo de Michael Myers, quien junto a quien fuera bautizada como la “reina del grito”, Jamie Lee Curtis, retornan a la gran pantalla 40 años más tarde con esta nueva película, “La Noche de Halloween”, que en su primer fin de semana de exhibición, terminó siendo un éxito en taquilla inesperado, por resucitar una historia que parecía agotada, y sin embargo… los hechos demuestran que una vez más, los muertos que vos matáis, gozan de buena salud.

Nadie imaginaba que una saga que se prolonga en el tiempo hace ya cuarenta años, regresase con un éxito tan espectacular, y no solo por sus números recaudados en la taquilla estadounidense situándose en lo más alto de la recaudación del país de la meca del cine, sino también por las críticas recibidas.

“La Noche de Halloween” ha logrado recaudar en su primer fin de semana en el mercado norteamericano nada menos que 76,2 millones de dólares, lo que ha encumbrado a la cinta a lo más alto del ranking.

Desbanca por tanto a “Nace una Estrella” protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, y en tercera posición queda “Venom” con un Tom Hardy excepcional.

ADIÓS A SPARROW

No es la primera vez que el nombre de Johnny Depp aparece en las portadas para recibir duras críticas, todo ello tras el tortuoso divorcio que protagonizó con la actriz Amber Heard, que acusó al actor de malos tratos, alcoholismo y adicto a las drogas.

Al conocerse que Los guionistas de “Deadpool”, Rhett Reese y Paul Wernick, se harán cargo de próximas entregas de la saga “Piratas del Caribe”, ha venido acompañada por la noticia bomba por la que el protagonista hasta ahora, Jack Sparrow, desparecerá, y por lo tanto Johnny Depp también, todo ello debido al mal comportamiento del actor.

HAY FECHA

Nadie pone en duda que a sus 32 años de edad, la actriz israelí Gal Gadot se ha convertido en una de las profesionales más solicitadas de los grandes estudios de Hollywood, y a la que hemos visto en cintas de acción como “Batman vs Superman”, “Mujer Maravilla” o la reciente “La Liga de la Justicia”. Y ahora, cuando parece que está de moda que los actores desvelen detalles de sus estrenos, Gal Gadot anuncia fecha de estreno para la próxima “Mujer Maravilla 1984”.

Es así que Gadot a través de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 25 millones de seguidores, y no sabemos si con conocimiento de los estudios, anunció con una imagen la fecha de estreno de su próxima participación como la “Mujer Maravilla”, detallando que dicha cinta se estrenará en junio de 2020.

EL REGRESO DE GLENN

La actriz estadounidense de 71 años de edad, Glenn Close, tras un largo periodo en la sombra y al margen de las grandes producciones, quiere reivindicarse con su vuelta en la gran pantalla en “La Buena Esposa”, y no solo eso, también emocionada por los cambios que están teniendo en lo social en el mundo del espectáculo y las mujeres en particular.

Glenn Close en su larga historia frente a las cámaras, ha pasado por momentos críticos, donde la Academia de Hollywood parecía hacerle el vacío debido a su fuerte carácter, como cuando el año pasado fue una de las grandes olvidadas en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, donde la propia actriz ironizó declarando que confía no recibir el reconocimiento cuando se encuentre sentada en una silla de ruedas.

En este caso la actriz ha confesado en una reciente entrevista que se siente emocionada ante lo que está por venir, siendo una mujer cada vez más fuerte, muy al contrario de lo que ocurría cuando era joven, y de alguna manera lamenta que esta revolución le llega algo tarde, como si estuviese descolocada, pero que no duda en ofrecerse para lo que haga falta.

DEMOCRACIA EN PELIGRO

La actriz californiana de 28 años de edad Jennifer Lawrence, protagonista de una amplia filmografía a pesar de su corta edad y donde saltó al estrellato gracias a la saga cinematográfica “Los Juegos del Hambre”, anunció a principio de este año que se lo tomaría con calma para centrarse en su lado más activista, donde en una entrevista ha declarado entre otras cosas su temor por lo que está sucediendo en los Estados Unidos y que la democracia está en peligro.

Fue en febrero cuando anunció que iba a dedicar este año a apoyar a la organización “Represent Us”, colaborando con la asociación para combatir la corrupción política y animar a los más jóvenes a no permanecer en un segundo plano, lo que permite que los corruptos actúen con total libertad, por lo que hay que crear una conciencia de actuar para que otros no lo hagan por nosotros con fines oscuros.

En este caso, la actriz ha compartido llamativas declaraciones advirtiendo de los peligros que nos amenazan, haciendo énfasis en que Donald Trump está poniendo en peligro la sociedad tal y como la hemos conocido hasta ahora, detallando que hasta la democracia estaría en peligro.