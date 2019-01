OLIVIA

La famosa artista australiana Olivia Newton John de 70 años de edad, todo un ícono del cine musical que protagonizó junto a John Travolta el mítico “Grease” (foto), los últimos años ha batallado contra la terrible enfermedad del cáncer, donde ella misma se ha encargado de detallar su estado en los últimos tiempos, confirmando que el cáncer que ya la afectó a principios de los años noventa, volvió recientemente a atacarla, motivo por el cual se vio obligada a suspender sus giras.

Ahora el silencio que rodea a la famosa, hace que los medios que cubren el espectáculo apunten a que su estado de salud sería terminal.

Recordemos que en el pasado mes de octubre, la propia Olivia compartió la triste noticia en la que detallaba que le habían detectado un nuevo brote de la enfermedad, esta vez en la base de la médula espinal, para lo que además de tratarse con medios convencionales como la radiación, empleó todo tipo de remedios naturales.

Tras varias semanas de silencio absoluto en el entorno de Olivia, distintos medios estadounidenses así como australianos, habrían accedido a distintas informaciones por las que la artista se estaría debatiendo entre la vida y la muerte, donde el cáncer final y tristemente habría ganado la batalla.

Como no podía ser de otra manera, el entorno familiar ha emitido distintas notas arremetiendo contra los medios, desmintiendo esas informaciones. Desde aquí esperemos que Olivia logre salir nuevamente de este mal trance.

JOHNNY SOLIDARIO

Los fan más incondicionales del actor estadounidense Johnny Depp llevan un año preocu pados con el comportamiento del protagonista de la saga “Piratas del Caribe”, y es que desde que se divorciase de la actriz Amber Heard tras un breve matrimonio, el actor ha caído en una espiral de desgracias derivadas de sus adicciones y actuaciones financieras más que criticables.

De todas formas, Depp nos muestra un lado más humano y solidario visitando un hospital infantil en París. Queda claro que al gran Johnny no le quita demasiado el sueño todos sus avatares y haber sido dejado de lado de la próxima película producida por Disney de la saga de “Piratas…”

Ahora celebrando las navidades en París en compañía de su ex Vanesa Paradise y los hijos que ambos tienen en común, el actor no ha dudado en compartir su icónica imagen de Jack Sparrow, ataviado con su típica indumentaria para visitar un hospital infantil donde atienden a niños enfermos de cáncer.

DISCRIMINACIÓN SALARIAL

Parece que Hollywood sigue anclado en tiempos pasados a pesar de las fuertes presiones me diáticas que recibe tanto por parte de instituciones como de estrellas del mundo del espectáculo. Son cada vez más las voces que llevan exigiendo durante años que la Academia de Hollywood imponga igualdad entre géneros en muchos aspectos, y el salarial también, algo que parece no cumple tras conocerse que el actor Dwayne Johnson habría cobrado 22 millones de dólares por el rodaje de “Jungle Cruise”, mientras que Emily Blunt tan solo 9, lo que ha hecho saltar las alarmas.

Hemos visto a actores de renombre como Benedict Cumberbatch anunciar recientemente que no trabajará en proyectos que no ofrezcan el mismo salario a actores y actrices, o a Emma Stone criticar duramente a los grandes estudios tras conocer que las desigualdades persisten.

NAVIDAD FAMILIAR

A pesar de ser considerado uno de los actores fetiche de muchos grandes estudios de Hollywo od y otros tantos directores de comedia estadounidense, el actor estadounidense de 58 años de edad Eddie Murphy, protagonista de cintas como “48 horas” o “Un detective suelto en Beverly Hills”, siempre ha tratado de mantener su vida privada en un marcado segundo plano, sorprendiéndonos con su extensa familia que consta nada menos con diez hijos y con los que se ha fotografiado estas navidades.

La larga lista de hijos de Murphy, nada menos que diez, ha sido fruto de su relación con cuatro mujeres, donde el mayor de sus descendientes tiene 28 años de edad. Hace unas semanas anunció el nacimiento de su décimo hijo fruto de su relación con la modelo Paige Butcher de 39 años de edad.

Aprovechando las fechas navideñas, nos ha vuelto a sorprender el clan Murphy, donde absolutamente todos sus hijos han podido reunirse con su padre, posando en varias instantáneas navideñas y compartiendo la toma en sus cuentas de instagram.

A DOS AÑOS

Ya se cumplieron dos años desde que el mundo del espectáculo se estremeciera al conocer la muerte de la querida y admirada actriz estadounidense Carrie Fisher, para muchos la por siempre Princesa Leia de la exitosa saga “La Guerra de las Galaxias”, víctima de un problema cardíaco que fatalmente no pudo recuperarse, ahora es de nuevo su hija Billie Lourd, quien ha compartido un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde detallaba que no sabía cómo conmemorar estos dos años sin su madre, por lo que decidió ponerse a las teclas de un piano y entonar una sentida canción.