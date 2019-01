Para el cine de Hollywood, enero y febrero son meses importantes de reconocimiento del trabajo realizado en la temporada anterior, tanto por los Globo de Oro, como el premio que se dan los actores entre sí, etc., finalizando a toda orquesta el último domingo de febrero cuando se realice una nueva edición de los Oscars y de los anti Oscars (conocidos como los Razzie).

NOMINADOS OSCAR 2019

Cuando nos encontramos a un mes de que se celebre el evento cinematográfico más importante del planeta, la entrega de los premios Oscar, a celebrarse el 24 de febrero, cuando tenga lugar la 91ª Gala donde la cinta de Alfonso Cuarón, “Roma”, parte con ventaja al ser nominada para 10 premios, y por otro lado una de las favoritas “El blues de Beale Street” es la gran olvidada. Veamos cuáles son las principales categorías que estarán compitiendo.

Mejor Película: Black Panther; Infiltrado en el KKKlan; Bohemian Rhapsody; La favorite; Green Book; Roma; Ha nacido una estrella y Vice.

Mejor Director: Spike Lee- Infiltrado en el KKKlan; Pawel Pawlikowski- Cold war; Yorgos Lanthimos- La favorita; Alfonso Cuarón- Roma y Adam McKay- Vice.

Mejor Actor: Christian Bale- Vice; Bradley Cooper- Ha nacido una estrella; Willem Dafoe- A las puertas de la eternidad; Rami Malek- Bohemian Rhapsody y Viggo Mortensen- Green Book.

Mejor Actriz: Yalitza Aparicio- Roma; Glenn Close- The Wife; Olivia Colman- La favorita; Lady Gaga- Ha nacido una estrella y Melissa McCarthy- Podrás perdonarme algún día?

Mejor Actriz de Reparto: Regina King – El blues de Beale Street; Emma Stone – La favorita; Rachel Weisz – La favorita; Amy Adams – Vice y Marina de Tavira – Roma.

Mejor Actor de Reparto: Richard E. Grant – Podrás perdonarme algún día?; Adam Driver – Infiltrado en el KKKlan; Sam Elliott – Ha nacido una estrella; Mahershala Ali – Green Book y San Rockwell- Vice.

Mejor Película Extranjera: Capernaum (Líbano); Cold war (Polonia); Never look away (Alemania); Roma (México) y Shoplifters (Japón).

TRAVOLTA EN LA MIRA

Todo actor que se precie, aspira en su carrera profesional al máximo galardón que puede recibir, y no es otro que el ansiado Premio Oscar de la Academia de Hollywood, pero también están expuestos a que su trabajo no guste a la crítica y puedan ser galardonados con el llamado premio anti Oscar, los Razzie, donde se festeja por los peores trabajos, donde directores, cintas y actores son marcados como los peores del año.

En esta edición 2019, la cinta “Gotti”, protagonizada por John Travolta, aspira a ser la más premiada negativamente. Recordemos que los premios Razzie fueron creados en 1980, casi como si de un antídoto se tratase contra la glamorosa ceremonia de los premios Oscar de Hollywood, donde sus nominados son anunciados un día antes de las nominaciones de los premios de la Academia de Hollywood, al que todos aspiran para entrar en la historia del cine. Esta será la 39ª edición de los premios Razzie y se celebrarán el próximo 23 de febrero, un día antes de los Oscar, donde además de trascender que “Gotti” tiene todas las papeletas para llevarse varios premios, otras cintas como “¿Quién está matando a los moñecos”, “Robin Hood” o “Winchester”, también apuntan a recoger algunos de los numerosos premios a los peores trabajos.

DEBUTA A LOS 60

La actriz estadounidense de 60 años de edad Michelle Pfeiffer, volvió entre sus fans tras un largo período ausente de la gran pantalla y apartada de las publicaciones de los famosos, donde la que fuera ícono en Hollywood, la vimos recientemente en “Asesinato en el Orient Express”. Ahora nos sorprende con su llegada a las redes sociales con una no menos icónica imagen en su papel de Gatúbela. En esta ocasión la actriz ha sorprendido llegando a sus 60 años de edad a las redes sociales, concretamente a través de Instagram, sobre todo tras sus declaraciones en las que confirmó que tenía miedo de difundir su vida a través de las nuevas tecnologías, temiendo que pudiera hacer o decir algo que la perjudicara. Ahora bien aconsejada, comenzará su camino en las inevitables redes sociales, y su cuenta de Instagram recientemente estrenada, ya cuenta con más de sesenta mil seguidores, estrenando el momento con un ‘Miau Instagram’ sacado de su personaje de Gatúbela.

ANGELINA VS. LADY GAGA

Dos de las caras femeninas más reconocibles de Hollywood como son Angelina Jolie y Lady Gaga, parece que cruzarán caminos al trascender la rivalidad entre ellas por hacerse con el papel de Cleopatra en una nueva superproducción que lleva años de retraso. Las dos famosas pasan por momentos muy distintos. Angelina Jolie sigue involucrada en su divorcio de Brad Pitt, mientras Lady Gaga pasa posiblemente por uno de sus mejores momentos personales y profesionales. La bomba informativa ha surgido al conocerse que por fin la retrasada puesta en marcha de la superproducción “Cleopatra”, que en principio iba a ser protagonizada por Angelina Jolie, el paso de los años ha hecho variar las opciones y Lady Gaga suena con fuerza para el papel, lo que ha provocado que entre ambas estrellas surjan roces personales.