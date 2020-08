Entre enero y julio de 2020, las exportaciones de cereales (capítulo 10 del S.A.), registraron un incremento del 32,4% con relación al mismo período del año anterior, totalizando ventas por U$S 332 millones. A nivel de partida se destaca el incremento de las ventas de arroz (partida 1006 del S.A.), que se incrementó 64% con respecto al mismo período del año 2019.

Los principales países importadores de arroz en lo que va del presente año han sido de América Latina: Perú (21%), México (14%), Panamá (11%), Brasil (10%) y Cuba (8%). Las exportaciones hacia Perú registraron un crecimiento de 45% en el mismo período. Las cinco principales empresas exportadoras de esta partida han registrado variaciones positivas en relación con enero-julio de 2019. SAMAN S.A. (37%); Glencore S.A. (31%); Damboriarena y Escosteguy S.R.L. (54%); Casarone Agroindustrial S.A. (40%) y COOPAR S.A. (71%). Durante 2020, SAMAN S.A. ha concretado el 44% de las exportaciones de arroz.

La escasa oferta de arroz de Estados Unidos (lo cual posibilitó mayores colocaciones en México y América Central), unido a un alza de precios que se registró en los mayores exportadores asiáticos, generaron las condiciones para el incremento de las exportaciones desde nuestro país. Cabe destacar, también, que las preparaciones a base de cereales (Capítulo 19 del S.A.) han registrado entre enero y junio de este año una variación positiva del 71,5 %, respecto los mismos meses de 2019.

La leche y productos lácteos (capítulo 04 del S.A.), también demostraron una variación positiva del 1,7% en la comparación de los períodos de referencia, totalizando ventas por U$S 356 millones. Dentro de este capítulo, la leche y nata (partida 0402 del S.A.) tuvo un incremento del 3%. Considerando la actual coyuntura internacional y el mercado mundial de los lácteos, se estima desde este sector productivo, que los precios internacionales se mantendrán estables.

La madera en bruto (partida 4403 del S.A.), fue un producto cuyas exportaciones crecieron un 61,3 % en julio de 2020, respecto a las del mismo mes en 2019. Las ventas totalizaron US$ 85,2 millones y los principales destinos fueron las zonas francas de Punta Pereira y Fray Bentos-Botnia, que totalizaron el 84% de los destinos.

Por su parte, si se consideran las exportaciones del mes de julio de 2020, Estados Unidos se posicionó en el segundo destino más importante con ventas por U$S 70 millones. Las exportaciones en julio del 2020 crecieron 102% respecto al mismo mes del año pasado. Carne y despojos (capítulo 02 del S.A.), fue el principal producto exportado, por un valor de U$S 43,4 millones.

En otro orden, China que es principal socio comercial de Uruguay, está experimentando en su economía una recuperación en forma de V. Su Producto Interno Bruto (PIB) creció el 3,2% durante el segundo trimestre del año, luego de haber caído 6,8% durante el primer trimestre. Se pronostica que el PIB crecerá un 5% en el tercer trimestre y en torno al 6% en el último trimestre. Todo apunta a que la realidad del crecimiento a fin de año sea más favorable que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Dicho organismo previó recientemente un crecimiento del 1%, en tanto fuentes privadas indican que será del 2,2% (BBVA Research).

No obstante, estas expectativas alentadoras, China se enfrenta, al menos, con dos frentes geoeconómicos importantes. Por un lado, las tensas relaciones con Estados Unidos. En ese contexto, China ha intensificado sus esfuerzos para tranquilizar a las empresas estadounidenses, diciendo que Pekín «aún agradece su presencia en el país». A fines de julio, el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, participó en un simposio en línea con delegados de miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, incluidos General Motors, Intel y Starbucks, expresando el deseo de su país de que las empresas estadounidenses sigan siendo «los puentes» entre las dos naciones.

Por otro lado, la pandemia de coronavirus ha causado estragos en las cadenas de suministro mundiales, poniendo en evidencia que muchos países tienen su producción demasiado supeditada a China. En este contexto, y como forma de iniciar un proceso de menor dependencia de China, Japón ha ofrecido subsidios a 87 compañías por un total de US$ 653 millones para expandir la producción en su país y en el sudeste asiático, por ejemplo, en Vietnam, Myanmar y Tailandia.

En materia de alimentos, la pandemia ha puesto bajo presión a la cadena mundial de suministros de estos productos. Los gobiernos intentan frenar el alza de precios y, en algunos casos, una eventual crisis económica y humanitaria.

Hay países que han comenzado a almacenar alimentos básicos o a imponer restricciones comerciales estrictas para garantizar el suministro interno. Algunos proveedores clave, como Vietnam, Kazajstán y Rusia, han limitado o consideran la posibilidad de limitar sus exportaciones de alimentos.

El mapa que se presenta a continuación muestra la situación de aquellos países que estarían en mejores condiciones de asegurar los suministros de alimentos propios y de abastecer a parte del mercado mundial; el resto presenta, o puede presentar, algún grado de dificultad en materia de seguridad alimentaria.