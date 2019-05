En medio de este escenario están las empresas, muchas de las cuáles sufren una fuerte retracción de sus ventas, ingresan en pérdidas, aumentan su endeudamiento, dejan de invertir y, en muchos casos la suma de dificultades los lleva a situaciones críticas desde la perspectiva económico-financiera.

De acuerdo a datos oficiales en 2018 la economía uruguaya creció menos de lo previsto (1,9%, frente al 2,7% de 2017, según la Cepal) y el arranque de 2019 es poco optimista (1,5%). A la caída de la inversión y de las exportaciones, se suma un peligroso aumento del déficit público y del endeudamiento. Destacados economistas señalan como causas la mala coyuntura regional y errores que una economía pequeña paga caro, como la subida del gast o público y la falta de impulso reformista. Desde el Gobierno, se reconoce la necesidad de contener el gasto, pero se considera que las inversiones en infraestructuras y una cosecha de soja que se anuncia excelente lograrán salvar el año.

El País – 10 de abril de 2019

No es un aspecto menor, entender que el aparato productivo actual nació, creció y se desarrolló bajo otras condiciones, acaso por citar algunas, tasas de interés bajas, inexistencia de caídas tan pronunciadas en los niveles de ventas, etc.

La economía nacional, si hacemos un contrataste de lo que ocurre ahora y hace 15 años atrás, ha cambiado. Es esa variación la que lleva a que el mundillo empresarial a una necesaria adaptación de su gestión.

Es finalidad de éste artículo de Link de El Pueblo, exponer algunos comentarios, sobre las empresas en una coyuntura económica que se estanca poco a poco. Si bien, no constituyen de ninguna manera un intento de teorización, son de alguna u otra manera lecciones aprendidas sobre el desempeño que empíricamente llevan adelante los negocios en entornos de adversidad económica.

Reconociendo el cambio

Un primer punto de partida, tal como lo mencionábamos en párrafos anteriores, es el reconocimiento de que las empresas que conforman el aparato productivo desarrollaron sus modelos de negocio y por lo tanto sus estructuras de costes, tomando en cuenta otro contexto socio-económico.

A partir de lo anterior, la noción de que la situación actual no cambiará de manera abrupta, al menos en el corto plazo; nos encontramos en un momento cercano a la recesión económica y no es esperable que las agujas se muevan en sentido contrario.

En segunda instancia, el imperativo de llevar adelante procesos de reingeniería y modificaciones en las estructuras de costos, las cuales permitan un enfoque de administración mucho más flexible y con ello, estar mejor preparados para navegar en entornos de incertidumbre y enfrentar acontecimientos sorpresivos.

Apuntes sobre segmentación

Adaptarse de manera eficiente al enfriamiento de la economía es ante todo, un ejercicio de equilibrio entre egresos e ingresos, y por lo tanto, no necesariamente un manejo unidireccional a la estructura de costes es suficiente. En dicho sentido, no perder de vista que la evolución de las ventas que se generan varía y no es iguales proporciones, para ello, cabrá dimensionar la importancia que tiene entender que dependiendo tanto del tipo de producto, como así dentro de un mismo sec tor económico o rama industrial. Una baja de un determinado porcentaje de un rubro frente a otro, impactará de manera desigual en el desempeño económico y financiero; ejemplo de ello, son las diferencias que tienen respecto al margen de cada producto como así también la distribución de las ventas entre que las mismas sean a crédito o contado.

Al fin y al cabo, todo bien o servicio que se produce trae detrás de sus ventas, un ejercicio técnico de mercadotecnia y comercialización, el cual demandará en el empresario planificar de manera acertada la forma en que se supere el punto de equilibrio.

Quizás, un ejercicio inteligente sea evaluar hasta qué punto es conveniente desarrollar nuevos productos con un mejor margen o mayor frecuencia de venta, en la medida que la capacidad así lo permita, o de igual manera, rever la discontinuidad de una línea u otra de un bien. Al final de cuentas, ningún emprendimiento que logre operar por encima del punto de equilibrio podrá sobrevivir mucho tiempo: la eficiencia en el sector privado es un imperativo para estar dentro del mercado.

Sin perder de vista que desde que los negocios son negocios, el factor ventas ha sido fundamental. No obstante, como «ningún mar en calma hizo experto a un marinero», los empresarios que logren trabajar de manera sobresaliente en entornos de recesión, lo habrán hecho en la medida que la eficiencia haya sido un adjetivo que caracterice su gestión en todo sentido; tanto para generar ingresos como así también para administrar los costos.

La hora de rever la estructura operativa

El desempeño con que los empresarios llevan adelante sus negocios puede medirse poniendo la lupa dentro de la estructura operativa; de manera específica la misma está compuesta tanto por la interrelación de costes, tanto fijos como variables, y su relación con las ventas, como así, y de manera paralela, la estructura financiera que analiza la forma en que se financian los activos del negocio.

A modo de facilitar al lector algunas definiciones, recordemos que los costos fijos son los que no varían en el corto plazo, independientemente del nivel de producción que se tenga; a modo de ejemplo: alquileres perdidos, sueldos mensuales, leyes sociales, etc. Por otra parte, los costos variables, son los que dependen del nivel de producción, a mayor producción, mayor cantidad de costos variables totales; por ejemplificar algunos: materiales e insumos, energía, horas por destajo, etc.

Si bien dos negocios pueden tener una estructura similar de costos, no necesariamente el desempeño empresarial que tengan será igual ya que en la medida que existan diferencias en la estructura financiera, todo lo anterior se modifica. Por citar un ejemplo concreto, dos unidades productivas de un rubro determinado que llevan adelante su inversión inicial con capital propio y otra, por otra parte, con un préstamo con una tasa de interés no blanda.

Podríamos decir que a menores costos, y mayor margen de ventas, mejor desempeño. S i lo anterior es una afirmación válida, será aconsejable que el empresario pueda primero que nada llevar un registro de sus costos y ventas, y sobre ello, entender cómo los mismos están compuestos. En segundo lugar, queda de manera implícita con la fórmula de punto de equilibrio; equivalente a costos fijos sobre el margen del precio y el costo variable unitario, que una reducción de los costos fijos permitirá que el riesgo de quebrar sea menor o al menos, el emprendimiento no dependa tanto del flujo de ventas sino del margen que tiene para operar dentro del mercado.

Al momento de «embarrarse las manos» para llevar a cabo éste tipo de reingenierías, lo que será el norte de la brújula de los cambios será la búsqueda de pasar costos fijos a variables, y con ello un aumento de la pendiente de la curva de costos variables ya que por cada unidad producida, el peso de los costos variables será mayor, de lo anterior, se terminará desprendiendo que se necesitan vender menos unidades que bajo un esquema en el que los costos fijos tienen un mayor peso relativo que el enfoque alternativo recién mencionado.

El oxígeno de las empresas

Si debiéramos decir qué nombre tiene el oxígeno para los negocios, el mismo sería la liquidez del mismo. Hablamos de liquidez a la capacidad que tienen las empresas de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Téngase en cuenta que si bien, un negocio puede tener una alta rentabilidad o importantes inversiones realizadas en activos fijos, no contar con la suficiente liquidez para pagar las obligaciones, sea a modo de ejemplo con el efectivo en caja, las disponibilidades en banco o el descuento de cheques a cobrar, el negocio tendrá una fecha de vencimiento si es que no toma decisiones a tiempo en torno a su estructura operativa.

Del anterior punto, no debe perderse de vista otro concepto de importancia, clave para medir como lo es el ciclo de conversión de caja o en otras palabras, el tiempo que demora en negocio en cobrar, una vez que ofrece el producto. En ese sentido, la disminución de dicho ciclo y por lo tanto, la aceleración de la gestión de cobranzas, sumado a un «retraso» o diferir las deudas a un plazo más alto, permitirá que el tema «liquidez» no sea un dolor de cabeza para el empresario.

Otras cosas para no hacer

Por enumerar algunos aspectos, la importancia de llevar una medición de la evolución de egresos e ingresos, si no se mide, difícilmente se pueda gestionar de manera eficiente. En ese sentido, en caso de no contar aún, comenzar a llevar registros con las métricas que el empresario quiere medir sería una buena idea para saber dónde se está parado.

La disminución del capital de trabajo circulante, y de manera específica con ello, las existencias de inventarios, contar con un alto inventario si bien podría hacernos creer, erróneamente, que «no habrán problemas en el abastecimiento», lo cierto es que si enumeramos en una lista, podríamos afirmar que no es tan «negocio» hacer sobre-stocks: rupturas, hurtos, seguros, etc. El trabajo en filosofías de gestión de la calidad, y la reducción al mínimo de los inventarios, podría ayudar a «oxigenar» al empresario.

En último lugar, las relaciones con los bancos y los acuerdos que realizamos traen consigo una posible arma de doble filo, en la medida que podamos «re-financiar» las deudas actuales, es clave garantizar que la liquidez no se pierda, de igual modo, los plazos y condiciones en las que asumimos la financiación de los pasivos.

Recetas mágicas no existen al momento de «hacer bien las cosas» cuando hablamos de negocios, más allá de los puntos mencionados anteriormente, prudencia para gestionar de manera profesional es clave, al fin y al cabo, lo único en lo que sí el empresario puede actuar.

Lic. Nicolás Remedi Rumi