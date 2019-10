En el año 2009, cuando diario EL PUEBLO comenzaba a editar su suplemento empresarial, al que llamó LINK, ya desde su primer número contó, entre varias estudiantes de la Universidad Católica, con Belén Martínez, quien ya recibida, migró a la capital del país para continuar capacitándose e ir adquiriendo una experiencia laboral invaluable. Hace unos meses retornó a su ciudad natal, para desarrollar ya no solo un proyecto profesional y laboral sino su propio proyecto de vida. Hoy, aprovechando que nos visitó en la redacción de LINK, repasamos con ella su trabajo.

– ¿Cuánto tiempo y cuántas cosas pasaron en tu vida desde que escribías en LINK y estudiabas Administración de Empresas en la Universidad Católica hasta hoy?

– Eso fue en 2009, con los inicios del LINK, que fue para mí una experiencia tremenda porque contactamos a muchas empresas de Salto y pudimos conocer sus realidades. Siendo estudiante nos aportó mucho después para crecer, seguir formándonos como estudiante y después como profesional. Estuve en Salto hasta 2015, en marzo de ese año trabajaba en el Frigorífico La Caballada de Marfrig y pedí el traslado para Montevideo para continuar creciendo como profesional ya recibida, incluso haciendo un posgrado de Especialización en Dirección y Administración de Empresas.

Trabajé unos meses más en el área de logística y comercial hasta que concursé para una empresa Argentina de mejora continua de procesos y eficiencia operacional, una consultora. Como jovenprofesional ingresé como consultora semi sénior, desde ahí fui creciendo. Estuve un año trabajando para un banco importante que tuve como cliente, hasta que concursé para ingresar al Banco Central, donde estuve desde enero de 2017 hasta hace cuatro meses que me volví a vivir a Salto, a mi tierra natal, porque extrañaba bastante. Estaba en el área de Planificación y Gestión Estratégica, específicamente en el Departamento de Procesos y Gestión de Riesgos del banco, que también me brindó una experiencia tremenda porque cuando ingresé, el banco estaba en una etapa de querer recertificarse en la ISO 9001 de calidad, y yo ya venía con algo de experiencia en esa área y formánd ome en todos esos aspectos de lo que tiene que ver con la mejora de los procesos y calidad.

El año pasado el banco logró su certificación. Para mí fue una experiencia enorme porque conocí todo el banco, los más de cien procesos que tiene el Banco Central en todo lo que tiene que ver con la gestión y cómo se manejan todas las operaciones dentro del banco. Y ahora, por asuntos familiares y por seguir construyendo mi proyecto de vida junto a mi pareja, nos volvimos a Salto. Él está en una empresa familiar, es ingeniero civil, y yo el año pasado, siguiendo con mis estudios, me formé en un Diplomado de FCR Certifica Quality Corp, en conjunto con la Universidad de Chile, el Diplomado se llama Mejora Continua de Procesos, Operaciones y Liderazgos.

A su vez, soy Auditor Líder de Calidad de la ISO 9001 Internacional. Tengo la certificación internacional. La idea ahora en Salto es continuar mi trabajo como independiente en todo lo que tiene que ver con la mejora continua de procesos con la Consultoría Empresarial enfocada a la eficiencia operacional y de mejora de procesos, que es en lo que me especialicé. Mientras estaba en Montevideo, hice cursos en UNIT, en LSQA, donde hice cursos en todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad, no solo de la 9001 sino también de la 14001, 45000 y 26000, y otras normas que tienen que ver con todo lo que es la gestión de calidad y la mejora continua en las empresas.

– Claramente lo tuyo tiene que ser vocacional, porque tras obtener tu título seguiste estudiando y capacitándote…

– Todo lo que tiene que ver con la capacitación y la formación continua, en todas las carreras es fundamental. Tenemos que estar todo el tiempo actualizados. El diario, en ese sentido, me aportó mucho después de volverme con el tema de las noticias, estar todo el tiempo informándome, no solamente estudiar en algún lado sino que la información diaria, lo que pasa a nuestro alrededor es fundamental. En las empresas a veces, no tomamos en cuenta qué es lo que pasa a nuestro alrededor, y eso aporta bastante.

– ¿Cómo se trabaja desde la asesoría que tú brindas a una empresa?

– Hay distintas áreas en las que podemos trabajar en las empresas. Normalmente se hace un diagnóstico, se evalúa y analiza un poco qué es lo que le está pasando a la empresa, porque a veces, por no detectar bien el problema, todo lo que viene después se hace mal porque detectamos un problema que no es y buscamos una mejora en un área y no es por ahí. Entonces, el desafío grande de un consultor es ayudar a la empresa a detectar bien cuál es su inconveniente, por qué no puede crecer o por qué le está yendo mal en su negocio. Eso es como lo primero, entender bien qué es lo que está pasando, hacer un buen análisis, y después sí, poder implementar herramientas de gestión, que también eso es un desafío porque muchas veces lo que hacen las empresas es buscar en algún lugar qué es lo que está de moda para, por ejemplo, evaluar el desempeño de las personas. Traen la herramienta que maneja una gran empresa de Estados Unidos y que no tiene nada que ver con nuestra realidad y con la realidad propia de esa empresa.

Entonces, también el adaptar una herramienta de gestión que capaz es conocida pero la realidad de la organización también, es uno de los desafíos interesantes y creo que es lo que más me gusta. En la consultora que trabajé hace unos años, me acuerdo que me decían que era como ser un médico de una empresa, buscás cuál es el problema, hacés un diagnóstico de cuál es la situación actual en la que se encuentra en sus distintas áreas y después planteas una solución, una mejora para mejorar justamente su operativa.

– ¿Puede ser también una empresa que esté bien pero que quiera ordenar su trabajo?

– También. Y también pasa mucho que las empresas crecen, y a veces de forma exponencial y desproporcionada con como llevan su gestión, o a veces también pasa en empresas familiares o que no incorporan medios tecnológicos, o como decía, el no estar informados de lo que está pasando en el mundo, si no nos adaptamos al cambio que es constante, de repente, bueno, como que ese es el desafío.

– Más en estos tiempos que se habla mucho del tema de la gestión, porque teniendo una buena gestión, incluso se puede ahorrar en los costos de producción…

– Si, totalmente, optimizando costos. Incluso puede ser que haya muchas cosas que obviamente no podemos manejar, variables que son externas a la organización, temas políticos, legales, ambientales o mismo sociales, que desde la empresa a veces no lo podemos manejar, pero si conocemos qué puede estar pasando, proyectamos y entendemos un poco la realidad y lo que pasa en el entorno de la organización. Así podremos encontrar soluciones y tener, por decirlo de alguna manera, una armadura frente a la amenaza que nos pueda llegar a atacar a la organización y desaparecer. Porque pasa mucho eso, que las empresas terminan desapareciendo por no manejar, a veces, sus variables y todo lo que pueda afectarla.

– Pongamos un ejemplo práctico. No hace mucho entrevistamos a la propietaria de la Empresa ABRA, Ana Elías, y una cosa que a ella le llamaba la atención fue cómo en tan poco tiempo de vida creció su empresa tan rápido. Justamente, hoy tú estás asesorando a ABRA, ¿cómo sería tu trabajo allí?

– En ABRA estamos trabajando en varios aspectos, uno de ellos es el referido al marketing de la empresa, otro es en el área de recursos humanos, estamos trabajando fuertemente en actualizar reglamentos internos de la organización, trabajamos en capacitación y en evaluación de desempeño. Estoy empezando a diseñar un sistema aplicado a ese rubro y a esa cantidad de personal que tiene ABRA, que maneja a más de 250 personas en varios puntos del país, y no es tan fácil entender también la satisfacción del cliente, cruzado con lo que tiene que ver la evaluación de desempeño del personal.

– ¿También haces charlas de capacitación?

– Si, justamente el sábado pasado, en el Campus Salto de la Universidad Católica, brindamos una capacitación de atención al cliente, un tema que Ana ya lo venía pensando y programando, porque me parecía fundamental que la mayoría de integrantes de la empresa tuviera un curso de actualización que tuviera que ver con la atención al cliente y ayudar a derribar algunos mitos, como cuando se dice que el cliente es el rey, y como que nos quedamos con eso. Y no, el cliente no es el rey y no siempre tiene la razón. Porque como que nos quedamos con eso de que el cliente siempre tiene la razón, y no es así, pero al cliente siempre tenemos que ponerlo en primer lugar, porque nuestro negocio existe gracias al cliente.

En esa capacitación puse mucho énfasis en ese tema, donde el cliente siempre está primero pero no siempre tiene la razón, y hay que escucharlo siempre siendo cordiales y amables cuando lo estamos atendiendo. También recordar que el cliente nos está evaluando desde el primer contacto que tiene con nosotros, y después en todos los puntos de contacto que tiene con la empresa, en el servicio durante todo el proceso mientras se desarrolla.

Estuvo muy buena la capacitación porque surgieron muchos ejemplos, buenos, malos, cosas a mejorar, y no fue solo una instancia de capacitación sino que también de integración, que eso también se valora mucho, incluso por parte de ABRA que brinde ese tipo de instancias para su personal, su cliente interno como se lo conoce en Administración.

– Tenías tu vida resuelta en Montevideo, sin embargo decidiste rearmar tu vida de vuelta en Salto y empezar prácticamente de nuevo, ¿cómo te encuentras en esta etapa de armar esta asesoría de empresas que llevas adelante?

– Todos estos años fui adquiriendo herramientas y experiencia laboral, que me fueron aportando ideas nuevas como para poder desarrollarlas acá y poder brindar a empresas de mi Salto natal, parte de lo que ha sido mi crecimiento personal y profesional. También soy docente. Lo fui en UTU de Montevideo en la Tecnicatura de Administración. La docencia seguramente la llevo en la sangre, mi padre es docente, y me encanta, disfruto mucho de dar clases. Acá en Salto también estoy dando clases de Marketing Operativo y Estratégico en Luca Pacioli, y de Prácticas de Gestión en CTC, que empecé hace poco. En las clases me gusta interactuar, no es que estoy dando una clase adelante y hablo sola durante dos horas, sino que el intercambio que se genera y más que nada de experiencias de trabajo o de vida de los estudiantes, me aporta muchísimo y lo disfruto.

– ¿Cómo pueden contactarte las empresas que luego de leer esta nota se interesen en tener algún tipo de asesoramiento de tu parte?

– Pueden contactarme a través de mi correo electrónico, mbelen. martinez29 @gmail.com o a mi teléfono, 098 575 969, estoy a las órdenes para trabajar y desarrollar propuestas de mejoras continuas para las empresas, tanto de capacitación como de consultoría.

PORTFOLIO DE BELÉN MARTÍNEZ

En pareja. Es del signo de Aries. De chiquita quería ser escribana como su padrino. Es hincha de Peñarol y Trouville.

¿Una asignatura pendiente? Ser madre.

¿Una comida? Ravioles.

¿Un libro? Todo lo de Agatha Christie.

¿Una película? Me gustan las policiales. Ahora estoy viendo «El jardín de bronce».

¿Un hobby? Me gustaba ver basquetbol, pero ahora miro menos.

¿Qué música escucha? Rock argentino y House.

¿Qué le gusta de la gente? La honestidad, la sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La soberbia.