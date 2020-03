La famosa frase que le adjudican al ahora senador de la República, Guido Manini Ríos, “se acabó el recreo” tiene otro dueño. Y es nada menos que el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien en una serie de actos previos a la campaña electoral repetía una y otra vez que a la delincuencia “Se le terminó el recreo”.

Lo hacía cada vez que hablaba de la inseguridad, refiriéndose a los crímenes que estaban ocurriendo en nuestro país, los cuales asombraron a la población por la magnitud de muchos de ellos hace algunos meses nomás y en clara alusión a las políticas de seguridad del anterior Ministerio del Interior que conducía el ahora senador del MPP, Eduardo Bonomi.

Sin embargo, esa frase, trascendió a los actores políticos que la acuñaron y generaron con ello una división sistemática en una sociedad que ya estaba partida en pedazos. Si bien los índices de criminalidad han crecido exponencialmente en los últimos tiempos y eso nadie lo puede negar, porque es una realidad que rompe los ojos, el hecho de querer apagar fuego con fuego, solo genera más violencia, más bronca, más impotencia y una criminalidad en ascenso y sin techo.

Que hay que reprimir los delitos, claro, eso todos los compartimos. Que hay que poner más rigidez en una sociedad que estaba padeciendo ciertos vicios, bueno, es tarea de mucha gente, no solo de la Policía, porque un funcionario policial está capacitado para reprimir el delito y no para atacar las causas que provocan muchos de los males sociales que debe atender un Estado para mejorar los problemas que tiene una sociedad.

Hace 20 años que atravieso la Plaza Artigas todas las noches al salir del trabajo. Lo hice en días de semana, domingos y feriados, de noche y de día. A altas horas de la madrugada y a la luz del alba. Y la metamorfosis que ha tenido ese espacio público en cuanto a quienes lo ocupan ha sido brutal.

Desde grupos de jóvenes que se reúnen a tocar la guitarra hasta gente que se sienta en los laterales de la misma a fumarse un porro. Pero también otros grupos de jóvenes adictos al alcohol que están al acecho, esperando a la víctima, e imponiéndose con la mendicidad de dinero que muchas veces pasa a ser un prepoteo inadecuado si uno no sabe pararse en sus trece y enfrentarlos.

Pero así como ocurre lo mismo en ese espacio público, también pasa en otros lados, donde la gente ya no puede andar tranquila y hay que dar una respuesta. Pero el tema es cómo. No estoy de acuerdo con que a la gente se la maltrate, porque vista mal o porque tenga una actitud ociosa. Tampoco porque su manera de ser sea desaliñada y porque esté ganándose la moneda en una esquina. Esos no deberían ser méritos suficientes para que haya una política de represión desde el Estado.

Y digo esto, porque la faz represiva pretende ser preventiva del delito. Se hace muchas veces para dar un mensaje de que no todo vale, y de que más allá del argumento que tenga la persona para vivir en situación de calle, se le quiere decir que debe respetar el orden y la ley, y esto comprende al resto de las personas que trabajan cada día y que no merecen ser víctimas de hurtos, arrebatos, rapiñas y demás.

Es difícil ponerle el cascabel al gato encontrando un equilibrio entre el Estado represor, el Estado que garantiza la convivencia ciudadana y el Estado permisivo, donde todos los derechos valen y donde al final por esto mismo, nadie respeta nada.

El aumento de la delincuencia ha generado que mucha gente entre en pánico y al ver a una persona que está en un mal momento, pase a ser sospechosa de un delito. También del otro lado del pensamiento, están los que buscan una justificación a la situación hablando de los problemas sociales. Pero en definitiva, ni dando palo a lo loco, ni dejando que las personas anden por ahí porque tienen derecho a hacer lo que se les antoja, genera garantías para que la mayoría de la población pueda vivir tranquila.

La criminalidad es un problema cultural, que no se da mayormente en determinados estratos sociales. Esto ha pasado y pasará. En los gobiernos del Frente Amplio, la mayoría de los presos eran gente pobre, que robaba, rapiñaba, o vendía drogas como medio de vida. Eso sigue pasando y seguirá ocurriendo porque es un problema ya instalado, de sociedades que han perdido valores y que con una política de mano dura, o de represión per se, no va a cambiar absolutamente nada.

Por el contrario, tenemos que tener en cuenta que la acción policial debe ayudar a pagar el fuego y no a generar temor, y mucho menos odio, porque en ese caso, el conflicto social solamente crecerá y habrá más problemas de los que ya hay.

Es difícil escribir estas palabras, sobre todo en momentos donde una policía mujer falleció en manos de la delincuencia. Pero ese dolor debe buscar generar una sociedad más civilizada, con más disciplina, valores y ayudar a que la gente entienda que las sociedades funcionan si todas tienen un orden para tener responsabilidades. Y una vez esto, podemos hablar de todos los derechos que queramos, pero primero debemos saber que si no impera el respeto y el compromiso de empujar todos juntos, nos seguirá dividiendo el odio y la violencia. Y cuando llegue el caos, ya estaremos perdidos.

Que el recreo que pretenden terminar sea el del delincuente que no se ocupa de aportar al país, que delinque porque sí, que no se hace cargo de nada, ni de sus hijos, ni del daño que le causa al vecino. Pero que también le digan al policía que el recreo de dar golpes porque sí y de acuñar la violencia con un arma en la mano, también debe terminar.

Ojalá los líderes políticos antes de largar frases sueltas le agreguen contenido, y se hagan cargo después, cuando por marketinizar sus dichos, haya consecuencias que nos hagan daño a todos.

HUGO LEMOS