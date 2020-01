El objetivo del presente artículo para Link de El Pueblo, es invitar al lector a reflexionar sobre la importancia de la cultura organizacional como medio para promover la innovación dentro de una empresa.

La planificación trae consigo el desafío de hacer que las cosas sucedan. Por mucho esfuerzo que se dedique a definir en detalle lo que se pretende lograr, pasar del dicho al hecho es ante todo una consecuencia de los actos de las personas. El pasado 4 de diciembre pasado, publicábamos un artículo en Link de El Pueblo titulado ¿Programa o teatros sobre innovación?, y decíamos:

En el mundo empresarial la innovación lejos de ser una moda, es una palanca para caminar hacia la mejora de la productividad y competitividad. No obstante, además de programas, abundan teatros de innovación que lejos de resultar asertivos para el empresario son, aunque no menos importantes, pero si distintos: apenas sensibilizadores.

Se innova cuando se materializan las ideas en algo nuevo y con valor para el emprendimiento; mientras ello no sea una realidad, hasta que no tengamos la efectividad que permite diferenciar lo blanco de lo negro, podríamos referirnos a esfuerzos sí, pero con magros resultados, iniciativas en la que lo intangible prevalece demasiado hasta el punto de disiparse demasiado lo que se quiere o también llamados teatros de innovación.

A partir de lo anterior, resulta evidente entender que por más que se tenga una voluntad inquebrantable por querer acondicionar un espacio para crear, para innovar, contar con una estructura que no genere los incentivos adecuados en las personas para innovar llevará a que se premie hacer las cosas como siempre se han hecho.

Ideas sobran, personas no, ¿y la cultura?

Las ideas no son el problema, ideas buenas abundan. El ocupar un lugar protagónico dentro de la trinchera de cualquier estructura organizacional, lleva a que «convivamos» con la esencia del cómo se hacen las cosas, y por lo tanto, naturalmente las aptitudes para poder agregar valor con nuevas ideas para mejorarlas, modificando así esa estructura en cuestión. De esa manera, lejos de naturalizar o acostumbrarnos a la forma en que se hacen las cosas, en una primera instancia nos colocamos dentro de una posición de cuestionadores, de constructivistas. Sin embargo, el problema no ocurre en ese primer momento creativo, sino que al contrario, comienza a crecer a medida que cada idea, cada intención de querer proponer algo, no encuentra un interlocutor adecuado que, por un lado lo anime a materializarla pero que a su vez, le dé los incentivos apropiados, econó micos y/o no económicos, como para encontrar un porqué para «reincidir de forma innovadora».

Si hubiera una palanca principal, un botón que desencadene un impulso innovador en las personas, el mismo estaría estrechamente relacionado a la cultura organizacional:

Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas.

Edgar H. Schein (1991)

Los aportes del influyente psicólogo social Geert Hofstede en torno a las dimensiones culturales que afectan el desempeño organizacional, arrojan pistas para conocer sobre qué cuestiones poner la lupa al momento de querer encontrar lo que condiciona el desarrollo de la innovación hacia dentro de las empresas; desde allí, el razonamiento de que se queremos entender la cultura, deberíamos reconocer primero dichas dimensiones en cuestión.

Distancia al poder

En tal sentido, el grado de aceptación de los miembros menos poderosos, sobre las diferencias de poder o igualdad.

Individualismo vs. Colectivismo

Aquí, el nivel en que los individuos se integran y el sentimiento de pertenencia al grupo.

Masculinidad vs. Feminidad

Sobre ésta dimensión, la importancia de definir la tendencia de una cultura hacia patrones de conducta con mayor masculinidad o feminidad.

Aversión a la incertidumbre

En dicho sentido, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad frente a una verdad absoluta, explicando así como las personas se sienten al manejar situaciones desconocidas.

Orientación al corto vs. Largo plazo

Por último, el interés por parte de los miembros en obtener recompensas en el corto plazo en contraposición a los que logran hacer foco en el largo plazo.

A partir de los puntos mencionados anteriormente, los insumos para elaborar un diagnóstico que permita discutir sobre con qué tipo de cultura organizacional nos enfrentamos, y luego de ello, el esclarecimiento sobre qué camino tomar en un plan de acción.

A modo de ejemplo, no podemos prender fomentar una innovación disruptiva de la noche a la mañana si no, una vez definidos los objetivos de lo que se quiere lograr, se abordan los supuestos que no permiten instaurar una cultura que al menos de manera incipiente tenga un grado de aceptación a lo nuevo, se encuentre en conflicto con la dirección que lidera el eventual proceso de innovación o busque apagar incendios de forma continua y no esté dispuesto a dedicar esfuerzos orientados a resultados de mediano y largo plazo.

¿Cultura organizacional fuerte?

La existencia de un convencimiento profundo de los valores y creencias, compartidas por todos los miembros de la organización lleva a que la forma en que se realicen las cosas, sea eficiente. Sin embargo, cuando la certeza sobre esto es débil, se hace imprescindible llevar adelante controles de manera exhaustiva y por consiguiente, una alta burocracia que termina por generar que los «valores» sean impuestos.

Aunque las personas tienen opiniones distintas, no se desafía al pensamiento organizacional, como consecuencia se dan pocas oportunidades al pensamiento creativo, una cultura de innovación. Cuando hay una fuerte confianza en una figura central y carismática, o cuando hay en la base de la identidad de grupo un clima de relaciones amistosas, el romper contra el status quo se torna dificultoso.

A partir de lo descripto en el párrafo anterior, los miembros desafiantes a la estructura son rechazados o vistos como una influencia negativa para el resto del grupo porque sus ideas entran en conflicto y alteran la cultura predominante.

La importancia de la construcción de capacidades

Si las personas cumplen un rol crucial en la búsqueda de la eficacia dentro de la implementación de una cultura de innovación, entonces parte de una hipotética receta para construirlos no debería distar de un conjunto de premisas; vinculadas a un conjunto de puntos que van desde la formación hasta el rol de la dirección, en dicho sentido:

Formación de equipos con perfiles complementarios

La heterogeneidad de los equipos de proyecto, genera un resultado sinérgico. Si todos los integrantes del equipo tienen una misma formación, buscarán agregar valor o resolver un problema de una manera sola, evitando dar lugar así a un enfoque multidisciplinario en el que converge más de un paradigma.

La capacitación al personal en gestión de la innovación y liderazgo

Hay diferentes abordajes metodológicos para la gestión de procesos y programas de innovación; algunos se basan en las prácticas de pensamiento de diseño, mientras que otros, utilizan el apoyo de expertos para gestionar proyectos de innovación específicos. Sea como fuera, es fundamental tranversalizar un lenguaje de innovación, permitiendo de esa forma, aceitar los engranajes de cualquier gestión del cambio.

El aliento de la experimentación

El que no juega, no gana; si no se intenta, jamás se podrán obtener resultados. Equivocarse al final de cuentas, no es tan mala idea frente a una cultura «sobre-enamorada» de los equilibrios. El problema es que la aparente comodidad es una ficción, un espejismo, puesto que los cambios profundos se dan por fuera de la organización, y ello conlleva a que aunque uno no quiera cambiar, luego todo se resumirá a una cuestión de cambiar, adaptarse, o morir.

El respaldo desde la dirección de los procesos de innovación

La innovación se inicia desde los liderazgos, tiene que ser algo que la gerencia general esté dispuesta a decir que está apoyando de forma personal. Una cultura de innovación sin un apoyo decidido, continuo e involucrado desde la alta dirección difícilmente prospere. Para ello, es importante un trabajo de mejora de gestión que permita generar motivaciones e incentivos para que cualquier persona dentro de la estructura organizacional vea en hacer cosas nuevas y con valor, como algo que es bienvenido «desde arriba».

El fomento del intercambio de conocimiento y formación.

Ninguna innovación nace por arte de magia, generalmente un ¡Eureka! no es otra cosa que la unión de dos ideas, dando lugar así a una tercera: la nueva idea. Relacionado con lo anterior, la importancia que tienen procesos de intercambio de conocimiento y formación, exploraciones sobre qué están haciendo «los que saben» dentro del sector o el reconocimiento de nuevas invenciones o tecnologías que se aplican en otros ámbitos, y permitirían que su adaptación otorgue resultados positivos.

Conclusiones

La cultura organizacional se compone por las creencias, valores y «la forma» de entender y ser dentro de una empresa. Sin lugar a dudas, modificar una cultura organizacional no es tarea sencilla, de hecho, dicho desafío se convierte en una tarea ardua, gradual que necesariamente conlleva la existencia de apoyos desde los roles de liderazgo.

Cuestionar los «supuestos» sobre los cuáles se sostienen los valores de una organización, es ante todo, un proceso de reingeniería, sensibilización e inducción, en el que menos es más y el «cambio de la cultura organizacional» es primero que nada, un ejercicio de construcción de casos de éxito, modelos a seguir, y de ésta forma puentes para su replicación.

Lic. Nicolás Remedi Rumi