El próximo 28 de noviembre dará comienzo el Curso NIIF para PYMES – Aspectos claves de medición y presentación de estados financieros en la Universidad Católica, Campus Salto.

Módulo 1. Entidades de menor importancia relativa (EMIR)

¿Cuál es el objetivo?

Brindar un ámbito de actualización profesional sobre diferentes temas técnicos contables incluidos en la Norma Internacional de Información Financiera aplicable a las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) con énfasis en temas de medición y nuevas formas de presentación de los Estados Financieros con propósito de información general y que permita al participante un manejo adecuado de la misma, así como el análisis de decretos vinculantes que actualizan el marco normativo contable vigente en Uruguay.

¿A quién va dirigido?

Profesionales del área contable, estudiantes avanzados de Ciencias Económicas y carreras afines y No profesionales que desarrollen tareas de análisis, preparación y presentación de información financiera con sólidos conocimientos contables.

¿Cuál es el alcance de la capacitación?

En este primer módulo, se analiza exclusivamente aquellas secciones de la NIIF para PYMES de aplicación obligatoria para todas las empresas que califican como Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) según el criterio del Consejo Emisor de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB) y aplicables a las Entidades de Menor Importancia Relativa (EMIR) según las Normas Contables Adecuadas vigentes en Uruguay y los tratamientos contables alternativos y obligatorios.

Aportar las bases teóricas y prácticas a aquellos participantes que necesiten completar el estudio del resto de las secciones de la NIIF para PYMES (que no son de aplicación obligatoria para las EMIR según las NCA vigentes en Uruguay), que eventualmente se analizarán en un segundo módulo a dictar durante el primer semestre del año 2020.

En aquellos temas considerados relevantes dada su aplicación local, se resolverán casos prácticos concretos. Las actividades académicas se focalizarán en aspectos de valuación, exposición y revelaciones según el caso.

Docente: Prof. Cr. Jorge Ramos, Contador Público titulado en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Certificación Internacional en NIIF (IFRS) emitida por el Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Profesor Encargado de las asignaturas Normas Contables Adecuadas y NIIF para PYMES en la Universidad Católica del Uruguay. Encargado del dictado de cursos de capacitación profesional sobre NIIF y NIIF para PYMES en Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Integrante de la Comisión de Investigación Contable del Colegio de Contadores Administradores y Economistas del Uruguay. 39 años como docente de Contabilidad en distintos niveles. Expositor sobre NIIF y temas educativos en el exterior y Uruguay. Durante 8 años, desempeñó tareas como Instructor de cursos de capacitación en Contabilidad, Auditoría y Normas Contables en PwC. Ha dictado diversos cursos de capacitación en NIIF y NIIF para PYMES en la ciudad de Salto desde el año 2005.

Programa

sintético:

1. Introducción

2. Normas Contables Adecuadas en Uruguay

3. Visión general de la NIIF para PYMES

4. Conceptos y principios generales

5. Reconocimiento y Medición (Parte I)

6. Ingresos de Actividades Ordinarias

7. Conversión de la Moneda Extranjera

8. Estados Financieros

9. Otros temas

10. Adopción por primera vez

Carga horaria: 18 horas distribuidas en 4 sesiones.

Fechas y Horarios:

Jueves 28/11: 17:30 a 21:30 h

Viernes 29/11: 17:30 a 21:30 h

Sábado 30/11: 9:30 a 12:30 y 14:30 a 17:30

Jueves 5/12: 17:30 a 21:30

Lugar: Universidad Católica del Uruguay – Campus SALTO

Materiales a utilizar: se enviará en formato electrónico.

Por más información: Centro de Educación Continua educacioncontinua @ucu.edu.uy Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011