Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

UN ROSTRO CONOCIDO EN LA PANTALLA

Recordado por sus papeles trascendentes como teniente de polícia en el largometraje «Laura», de 1944, y como el veterano de guerra Fred Derry en «The best years of our lives», 1946, siendo ésta última la encarnación por la que recibió los mejores elogios de todos los públicos, pero hubo mucho más en su currÍculum en el cine y también en la televisión. Muchos papeles bien llevados adelante, lo hicieron un rostro sumamente conocido de las diferentes pantallas.

Nueve años más tarde de llegar a Los Angeles se le ofreció su primer papel en el filme «Lucky Cisco Kid», en 1940, en 20th Century Fox. Continuaría con «Kit Carson», y «The westerner», ambas de 1940, y ésta úlima con la presencia de Gary Cooper, como figura central. Inmediatamente, rodó «Tobacco road», dirigida por John Ford, «Belle starr», con Gene Tierney, y «Swamp water», todas de producción 1941, ésta última dirigida por Jean Renoir. Cerró el año 1941 con «Ball of fire», nuevamente junto a Gary Cooper, donde interpretó a un gángster. Se llamó Dana Andrews, astro del cine y la tele.

EN UNA GRANJA EN EL SUR DE MISSISSIPPI

Dana Andrews llegó a éste mundo en una granja cerca de Collins, en el sur de Mississippi, en el condado de Covington, bajo el nombre de Carver Dana Andrews, el 1o. de enero de 1909. Es el tercero de trece hijos de Annis Speed y Charles Forrest Andrews, un ministro bautista. La familia en pleno se mudó posteriormente a Huntsville, en el condado de Walker, Texas, lugar de nacimiento de sus hermanos menores, incluído el futuro actor de Hollywood, Steve Forrest. Dana asistió a la Universidad Estatal Sam Houston en Huntsville, estudiando administración de empresas en Houston. Durante 1931, se trasladó a Los Angeles, California, para buscar oportunidades como cantante. Trabajó en diferentes funciones, como estar en una estación de servicio en la comunidad cercana de Van Nuys.

REGRESO A FOX

Regresando a Fox, Andrews recibió su primer papel principal en el filme «Berlín corresponsal»,1942. Fue coprotagonista en «Crash dive», 1943, y luego apareció en la adaptación cinematográfica de 1943 de «The ox-bow incident» con Henry Fonda, en un papel a menudo citado como uno de sus importantes realizaciones. De vuelta en Fox, Andrews recibió su primer papel principal, en la película B de «Berlín Corresponsal», 1942.

Fue segundo protagonista de Tyrone Power en «Crash Dive», «1943, y luego apareció en la adaptación cinematográfica de 1943 de «The Ox-Bow Incident» con Henry Fonda , en un papel a menudo citado como uno de sus mejores en el que interpretó a una víctima de linchamiento. En ese mismo año, 1943, regresó con «The North Star», en 1943, dirigida por Lewis Milestone. Trabajó en un especial película, «The movie», 1943, luego llegaba con»Up in arms», 1944, apoyando a Danny Kaye, «The purple heart», 1944), luego estuvo en «Wing and a prayer», 1944, para Henry Hathaway.

UN EXCELENTE VAQUERO

Al toque, coapareció con Jeanne Crain en el filme «State fair», 1945, y «Fallen angel», también del mismo año. Andrews hizo una película de guerra con Milestone, «A walk in the sun», 1945, y «Canyon Passage», 1946. Dana regresaría con «The north star», 1946, dirigida por Lewis Milestone, y también en el mismo año, «The movie». «The purple heart», y «Up in arms», apoyando a Danny Kaye, en un papel magistral, realmente. Dana contrajo enlace con Janet Murray el 31 de diciembre de 1932. Murray dejó de existir en 1935 como consecuencia de una neumonia. Su hijo, David -1933-1964- fue un músico y compositor que falleció de una hemorragia cerebral. El 17 de noviembre de 1939, Andrews se casó con la actriz Mary Todd, con quien tuvo tres hijos: Katharine, Stephen y Susan. Durante dos décadas, la familia vivió en lago Toluca, California. En los últimos años de su vida, Andrews padeció la enfermedad de Alzheimer. Pasó sus últimos años viviendo en el John Douglas French Center for Alzheimer’s Disease en Los Alamitos, California. El 17 de diciembre de 1992, 15 días antes de cumplir sus 84 años, Dana Andrews murió de insuficiencia cardíaca congestiva y neumonía. Su esposa se fue en 2003 a la edad de 86 años. Más allá de la nostalgia.

