Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI,

desde Montevideo

PRIMERA FIGURA EN THE TEMPTATIONS

Fueron conocidos por sus movimientos coreográficos, por su unión de voces y por su vestuario co nstituído por elegantes trajes en cada escenario; se llamaron The Temptations. Su pasar por la música soul fue muy importante, y dejaron sus raíces en el denominado «estilo de los negros de Detroit» y en la fonográfica Tamla Motown. Fueroncuarenta años, 16 entre 1961 y 1977, y 24 más desde 1980 a 2004 -desde 1977 a 1980 registraron convenio con Atlantic Récords- The Temptations colocaron millones y millones de discos en todo el mundo, llamándose en un comienzo The Elgins, teniendo siempre en su delantera cinco cantantes que se movían haciendo pasos bailables al compás de los temas que interpretaban. La banda original tenía integrantes de dos agrupaciones locales de Detroit, The Distants -Elbridge «Al» Bryant, Otis Williams y Melvin Franklin- y The Primes -Paul Williams y Eddie Kendricks- Luego llegarían más vocalistas destacados: David Ruffin, Richard Street, Damon Harris, Ron Tyson, Ali-Ollie Woodson, Theo Peoples, G. C. Cameron, y uno que se convertiría en una de sus voces más reconocidas, estelares y renocidas de la agrupación, Dennis Edwards, registrando una carrera brillante durante su estada en el quinteto y más tarde como solista.

SUPLANTANDO A DAVID RUFFIN

Dennis Edwards se unió a The Temptations en 1968 suplantando a David Ruffin, y cantó en el conjunto desde 1968 a 1976, de 1980 a 1984, y de 1987 a 1989. El debut oficial de Edwards fue el 9 de julio de 1968 en el escenario de Valley Forge, Pennsylvania, comenzando a cantar desde ese momento éxitos impresionantes de popularidad y ventas: «Ain’t too proud to beg», «Cloud nine», «I can’t get next to you», «Ball of confusion», «Papa wa s a Rollin ‘Stone», y «Shakey ground», entre otros. Dos de estos temas: «Cloud nine» y «Papa was a Rollin ‘Stone», obtuvieron premios Grammy. Paralelamente, Edwards se comprometía en esos tiempos con Yvonne «Frankie» Gearing, la solista principal de Quiet Elegance, quien realizó una gira con The Temptations, cantando como telonera antes que ellos. Dennis permaneció en el grupo hasta que lo despiden en 1977, justo días antes de la ida de la agrupación de Motown a Atlantic Records. Luego de un intento que no funcionó demasiado en solitario de Edwards, se reincorpora a The Temptations en 1980, momento en que regresan a Motown.

NUEVAMENTE COMO SOLISTA

Tamla Motown deseaba tener nuevamente como solista a Dennis Edwards, y lo hace en 1984, con el simple «Don’t look any further» -«No busques más»- a dúo con Siedah Garrett. El álbum del mismo nombre incluía «(You’re my) aphrodisiac» y «Just like you», entre otros, que lograron un impacto en las radios, alcanzando la producción completa el número 2 en Billboard R&B. Un año más tarde, en 1985, Edwards edita su nuevo material, el álbum «Collin ‘out», que incluía el tema idem, un hit de R&B Top 30. Así, fue pasando el tiempo, y Dennis se fue y llegó nuevamente a The Temptations, estando durante sus últimos años reunido a la banda bajo el nombre de The Temptations Review, haciendo giras de manera permanente a través del tiempo. En 1989 Edwards fue incluído en el Salón de la Fama del Rock and Roll, como miembro eterno de The Temptations, y también en el Salón de la Fama de Rhythm & Blues, en 2013.

DIRECTOR DEL CORO DE LA IGLESIA

Dennis Edwards jr. nació en Fairfield, Alabama, USA, el 3 de febrero de 1943. Comenzó a cantar cuando era un niño de dos años y medio, en la iglesia de su padre quien era el pastor. La familia Edwards se mudó a Detroit, Michigan, cuando Dennis tenía unos diez años, y donde tambíen cantaba en la iglesia del lugar, convirtiéndose finalmente en director del coro. Siendo un adolescente, se unió a un grupo vocal de gospel, The Mighty Clouds of Joy, y estudio música en el Conservatorio de Música de Detroit. Sus padres no deseaban que cantara y estudiara música, sino que trabajara, pero el destino no lo quiso así. Se impuso su rápida disposición para adquirir conocimientos en el pentagrama, logrando notables aprendizajes en el arte del piano y del canto. En 1961 formó su propio conjunto de soul y jazz, Dennis Edwards and The Fireballs. Ese mismo año registra un disco simple para International Soulville Records de Detroit, que incluía «I didn’t have to (but i did)» «Johnnie on the Spot». En 1966 -luego de alistarse en el ejército- pasa una prueba para Tamla Motown firmando un contrato de exclusividad. Inmediatamente se une a The Contours, luego de que su cantante principal se enfermara.

En 1967 toma contacto con The Temptations a quien se integraría al año entrante, con historia ya conocida. Lamentablemente, Edwards falleció en un hospital de Chicago el 1o. de febrero de 2018, dos días antes de cumplir 75 años. Había luchado contra la meningitis antes de su muerte. Aretha Franklin le admiraba muchísimo como cantante, artista y persona. Su última esposa se llamó Brenda. Tiene una hija, Issa Pointer, de otra pareja. Más allá de la nostalgia.

