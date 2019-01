JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

BELLEZA, SENSUALIDAD, y DEFINIDAS CURVAS

Bien podría representar a todas las mujeres de piel oscura, que poseen belleza, sensualidad y definidas curvas. En su juventud fue la reina del canto y de la imagen, comenzando bien de abajo y llegando bien arriba, como gran triunfadora de la música y de la actuación cinematográfica. Su popularidad no tiene límites famosa en el mundo entero por derecho propio: sus condiciones naturales. Nacida para ser una estrella en todo el sentido de la palabra. Una luminaria que brilla desde sus inicios, allá por 1959, con 15 años recién cumplidos, cuando se une a sus vecinas del barrio, Florence Ballard, Betty McGlown y Mary Wilson, para conformar el cuarteto vocal The Primettes, consiguiendo al poco tiempo de salir a circulación ser teloneras de The Primes, quienes más tarde se llamarían The Temptations. En 1961, se produce un cambio de integrantes en el grupo, y en el título del propio cuarteto; nacen The Supremes, con quien la llamada «Diosa de Ébano» conoce una fama permanente. Ella, se llama Diana Ross, una referente total de la música soul.

EN DETROIT NACIÓ LA REINA

Bajo el nombre de Diana Ernestine Earle Ross, nació la reina el 26 de marzo de 1944, en Detroit, Michigan. Hoy Diana Ross va rumbo a los 75 años, y recuerda que es hija de una maestra de color de Bessemer, Alabama, y de un miembro de raza blanca del ejército de los Estados Unidos. Más tarde, la familia a pleno se afincó durante un tiempo en el estado de Alabama, debido a que su madre estaba bastante enferma. Los Ross retornaron a Detroit cuando Diana tenía 14 años. Ella deseaba en su adolescencia convertirse en diseñadora de moda, por lo que se inscribió en el Cass Technical High School. Cuando salta al éxito con The Supremes, y Betty McGlown es reemplazada por Barbara Martin, logran pegar con varios hits. Ya en 1962 Barbara deja la agrupación, convirtiéndola en un trío. El representante de la discográfica, Berry Gordy, deja a Diana para que fuera la líder del conjunto. Entre agosto de 1964 y mayo de 1967, The Supremes logra que diez de sus simples lleguen al primer lugar del Billboard Hot 100. Después, Gordy cambió a Florence Ballard por la cantante de Patti LaBelle and the Bluebelles, Cindy Birdsong. Inmediatamente, volvió a cambiar el nombre del grupo, llamándolo Diana Ross and The Supremes, para darle protagonismo a la voz principal como al grupo.

UN DIA COMO EL DE HOY

Un día como el de hoy, pero de 1967, Diana Ross brinda el último concierto con Las Supremas. A partir de ese momento, Diana abandona el trío. Habría más The Supremes después y habría más de Diana pero en solitario. Exactamente en mayo de 1970, junto a los grandes productores Ashford & Simpson, llega su primer álbum solista, Diana Ross. Se suceden «Reach out and touch -somebody’s hand-», y «Ain’t no mountain high enough», teniendo ésta última un hit internacional, logrando el primer lugar de las pizarras del mundo. Es nominada al Premio Grammy por mejor vocalista pop. Ross debutó en la pantalla en 1972 en la película «Lady sings the blues», donde interpretó a Billie Holiday, bajo la dirección de Sidney J. Furie. El largometraje tuvo un gran éxito de espectadores. Posteriormente obtuvo un Globo de Oro por «Nueva estrella del año- actriz», y fue distinguida al Óscar por «Mejor actriz». La banda sonora de la cinta logró el primer puesto de Billboard 200, manteniéndose así durante tres semanas consecutivas. En la semana de su lanzamiento vendió más de 300 000 copias.

LA MÁS EXITOSA DE LA ERA POP

Durante las décadas de los setenta y ochenta, Diana se erige como la artista más exitosa de la era pop, abarcando también la industria cinematográfica y televisiva, así como la teatral en Broadway.

En 1993, entra en el libro Guinness de los Récords como la artista de mayor suceso de todos los tiempos, debido en parte a sus 18 números uno, seis de ellos en solitario. Con casi sesenta años de carrera, las ventas de sus álbumes y sencillos tienen un total estimado de más de cien millones de copias, lo cual la convierte en una de artistas con mayores ventas. A comienzos de 2007, Ross apareció en diversos programas de televisión de Estados Unidos y Europa, como por ejemplo American Idol o Live with Regis and Kelly. Está en la ruta hasta el día de hoy brindando conciertos con el tour «In the name of love». Más allá de la Nostalgia.