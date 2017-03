Tras descubrir con “La Cenicienta” que resucitar clásicos animados en tiempo real con actores era un buen negocio, Disney no perdió el tiempo y dio inicio, una vez más, a esa gigantesca maquinaria trayéndonos este año un nuevo clásico con “La Bella y la Bestia”.

Pero Disney no da puntada sin hilo y va sobre seguro tratando que el riesgo sea mínimo. Y lo cierto es que tras la campaña publicitaria realizada previa al estreno de la película, despertó gran expectativa, llegando a romper varios récords en la visualización de los trailers en todo el mundo.

Pero Disney no solo se basa en una muy buena campaña publicitaria, también arriesga lo mínimo al presentar a un elenco que dan vida a los personajes de esta historia sumamente populares y queribles (menos al villano, claro).

Es así que llega lo nuevo de la exHermione Granger de la saga de Harry Potter, la cándida Emma Watson que de a poco va creciendo, incluso en la calidad de sus actuaciones.

SINOPSIS. Una joven soñadora y romántica llamada Bella (Emma Watson) vive en una pequeña aldea junto a su padre, un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente. Un día, su padre viaja a una feria para exponer sus inventos, pero se pierde en el camino y acaba en un viejo y misterioso castillo. Buscando cobijo y un lugar donde pasar la noche, el padre de Bella descubre que el señor de ese castillo es una horrible Bestia (Dan Stevens). Cuando se percata de su presencia, la Bestia le deja encerrado entre rejas.

Bella, preocupada por su anciano padre, no duda ni un instante en salir en su busca. Cuando encuentra el castillo, Bella decide hacer un intercambio, y quedarse encerrada a cambio de la libertad del anciano. Durante su estancia, la protagonista conocerá a una serie de peculiares personajes que harán que se sienta mucho más cómoda. Además, poco a poco, irá conociendo la Bestia, y se dará cuenta de que, en su interior, hay un gran corazón. La joven se enamora de él, deshaciendo así el antiguo hechizo de la rosa…

Esta nueva versión de Disney en acción real sobre el cuento clásico de La Bella y la Bestia está dirigida por Bill Condon; quien es acompañado desde la actuación por, además de Emma Watson y Dan Stevens, por Luke Evans, Ewan McGregor, el gracioso Josh Gad y el gran Stanley Tucci.

KONG: LA ISLA CALAVERA

Un grupo de viajeros, exploradores y soldados de lo más dispar, es reclutado para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Entre ellos están el capitán James Conrad (Tom Hiddleston), el teniente coronel Packard (Samuel L. Jackson) y una fotoperiodista (Brie Larson). Pero al adentrarse en esta extraña isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gigante gorila rey de esta isla. Será Marlow (John C. Reilly), un peculiar habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres monstruosos que la habitan.

Uno de los grandes ases que se saca de la manga el director Jordan Vogt-Roberts, es la ambientación en los años 70 lo que le permite utilizar una potentísima banda sonora y de paso traer la guerra de Vietnan, con una clara referencia estilística y visual a la “Apocalypse Now” de Francis Ford Coppola, con bosques incendiados con napalm incluidos, lo que podría haberle salido muy mal, pero funciona de maravilla.

Es una película que cumple con la sagrada misión de entretener y de ir abriendo las puertas al retorno del universo de monstruos gigantes y que el público añora, como ya ha quedado demostrado en la taquilla en algunos otros films del estilo de Godzilla o Pacific Rim.

LOGAN

Es el año 2029. Ya no existen mutantes, o están a punto de extinguirse. Un solitario y desesperanzado Logan está viendo pasar sus días bajo los influjos del alcohol en un escondite que se encuentra en un tramo remoto de la frontera mexicana, ganando unos cuantos dólares como chofer por encargo.

Sus compañeros de exilio son el marginado Caliban y un enfermizo Profesor X, cuya singular mente se ve plagada con convulsiones cada vez peores. Pero los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado, se ven interrumpidos de manera abrupta cuando una mujer misteriosa aparece con una petición urgente, que Logan guíe a una niña extraordinaria hasta su seguridad.

Al poco tiempo, las garras aparecen, una vez que Logan debe lidiar contra fuerzas siniestras y un villano de su propio pasado, en lo que se vuelve una misión de vida o muerte