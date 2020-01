Entrevista a César Mari

El Ingeniero Agrónomo César Mari, de recordado pasaje durante la presidencia de Jorge Batlle y entonces dirigente de la Lista 15 del Partido Colorado (PC), hoy lo encuentra en filas del novel partido Cabildo Abierto (CA), y desde este martes, proclamado candidato a intendente por el Partido Nacional (PN).

– Es toda una novedad ser candidato a intendente de un partido político desde otro partido político.

– Sí, creo que es algo que revolucionó la política del departamento porque llegamos a una coalición con el PN que nos abrió las puertas y podemos estar manteniendo la identidad de CA con el lema PN y con un sublema que va a representar a CA adentro del PN.

– ¿Cómo resuelven el tema programático? ¿Ustedes están en libertad de realizar las propuestas que estimen convenientes o tienen que alinearse a las propuestas del PN?

– Tenemos la libertad de no solo tener un candidato a la intendencia sino tener nuestra propia plancha de ediles y nuestra propia línea programática. Lo que ya hablamos vimos que tenemos muchas coincidencias, que no es un secreto que las tengamos porque si usted lee el programa de gobierno del presidente electo Luis Lacalle Pou y el de CA, verá que hay muchas más coincidencias que diferencias.

– ¿Y a nivel departamental pasa lo mismo?

– Pasa lo mismo. Previo a la convención tuvimos una reunión con el doctor Albisu y con Pancho Blardoni en su casa, y allí de alguna manera expusimos nuestras ideas y hoja de ruta donde vimos que teníamos una gran coincidencia. Obviamente que cada uno de nosotros vamos a mantener los matices y pondrá énfasis en una propuesta concreta en un sentido o en otro, pero tendremos una hoja de ruta común, como corresponde en una coalición.

– ¿Usted llega a esta instancia con el objetivo de ser electo intendente o simplemente para ayudar a ganar al PN?

– En la vida siempre me he propuesto que los desafíos que tomo son para ganar, por eso vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, vamos a generar una propuesta que seduzca a los electores salteños. Hoy el tema de las divisas políticas de alguna manera está demostrado que se está diluyendo un poquito y lo está demostrando el gobierno nacional multicolor. Hoy la gente quiere propuestas, soluciones, una administración que produzca un cambio en Salto, que desde hace unos años a esta parte ha venido decayendo, y eso no creo que sea secreto para ningún salteño. Vamos a generar entonces una propuesta para ganar la intendencia. Y ya nos hemos comprometido entre todos que el que gane será apoyado por los otros dos candidatos, en la medida que lo necesite.

– Mencionó las coincidencias que hay en el gobierno multicolor, pero su candidatura en Salto y la más reciente de Manini Ríos en Montevideo provocaron un sismo en la interna entre sus socios de ese gobierno multicolor que aún no empezó.

– No lo llamaría sismo. Esto lo que está demostrando es que hay dos líneas de pensamiento muy definido, una que es de la izquierda nacional, representada por supuesto por el FA y de alguna fracción que está por afuera, con un esquema ideológico muy definido, basado en estatizar todo lo que se pueda y en el asistencialismo. Y hay otra propuesta, que la llamo liberal, que tiene como signo una socialdemocracia, como la que está gobernando en muchas partes del mundo, donde se hace énfasis en la solidaridad respecto a los sectores más sumergidos, pero también se promueve la instancia de generar fuentes de trabajo, se promueve ocuparse de la educación y dejarse solo de hablar de ella, haciendo un cambio estructural promoviendo una educación para el siglo veintiuno. Y promoviendo, por supuesto, las inversiones, porque sin inversiones y sin apoyo a las empresas tanto nacionales como internacionales, no se generan fuentes de trabajo. Si promovemos que la gente se capacite para trabajar y no tenemos donde puedan trabajar, evidentemente tendremos un fracaso y seguirá pasando que los mejores de nuestros jóvenes se sigan yendo del país.

– ¿Usted es candidato a intendente de CA o de un sector de CA?

– Yo me siento un candidato de CA, y desde que fui nombrado me he dedicado a reunirme con todas las agrupaciones de CA, solo me faltan una o dos porque los tiempos han sido algo cortos, pero espero poder reunirme con los grupos que aún me falta la semana que viene. CA tiene que mostrar unidad y no defraudar lo que el general Manini Ríos promovió. Somos un partido joven, por lo que no tenemos la experiencia política que tienen los partidos tradicionales, lo que pudo haber ocasionado algunas diferencias o matices, pero no tenga ninguna duda que limaremos esas asperezas.

– ¿Por qué CA eligió en Salto al PN y no al PC?

– Esa fue una propuesta que vino de una asamblea que se hizo en Montevideo y que tenía tres puntos. El primero era considerar por asamblea si se iba con un candidato propio o se iba con alguno de los partidos. El segundo punto era considerar si se iba con el PC o el PN. Y el tercer punto era elegir al candidato. En esa asamblea ganó por amplia mayoría acompañar al PN, lo que se desprende de la actitud que tuvo el PN frente a la propuesta de CA y de la actitud del PC. Desde el primer momento, y de una conversación entre el presidente electo y el general Manini, se manifestó la voluntad que CA participara en coalición con el PN, sumado al Partido Independiente y otros grupos que se están uniendo, para llegar a nivel departamental también a una propuesta de coalición. Nunca tuvimos la propuesta del PC de generar, por ejemplo, un sublema dentro de su partido para que CA pudiera mantener su identidad e independencia dentro de una coalición. La asamblea de convencionales comprendió eso y por eso eligió casi unánimemente participar con el PN.

– ¿Por qué quiere ser intendente de Salto?

– Quiero ser intendente de Salto porque como muchos de mi generación, tengo 64 años, estábamos desde hace mucho tiempo retirados de la política, y creo que como me pasó a mí, quedó demostrado en las casi 300 mil adhesiones que tuvo CA en tan poco tiempo a nivel nacional, encontramos en el general Manini Ríos una propuesta de cambio para revertir la situación que veníamos viviendo durante tantísimos años. Entonces, dentro de eso, identificado con la propuesta del general Manini, empecé a colaborar en su momento con CA con un perfil muy bajo desde el grupo de trabajo de la parte de agro que generó el plan de gobierno del general Manini Ríos. Le digo también que tengo la satisfacción al leer hoy antes de venir a esta entrevista, el proyecto de ley de urgente consideración, que nos llegó el borrador del grupo de trabajo del futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que todos los partidos lo leyéramos y aportáramos alguna idea que se nos ocurriera para sumar a esa propuesta. Y justamente en el sector agropecuario, el ítem número cinco dice creación del Instituto Nacional de la Granja. Eso es un viejo sueño que traigo de cuando asumí la presidencia de la Junta Nacional de la Granja, compartido entonces por la Confederación Granjera y recogido en aquel momento por el diputado por Canelones Luis Lacalle Pou, hoy presidente electo, que lo presentó en un proyecto de ley en 2002 y que no prosperó. Mi alegría es que hoy, el Instituto Nacional de la Granja que lo escribí a texto expreso en el borrador, hoy está incluido como quinto punto en la ley de urgente consideración, que es la más importante que está promoviendo este gobierno, y que producirá un cambio a las reglas de juego en todos los niveles.

– En el caso que usted sea electo intendente, ¿con qué Salto piensa que se encontrará?

– Quiero saber a ciencia cierta con qué Salto me voy a encontrar, para lo cual vamos a solicitar ni bien ingrese el 1º de marzo el nuevo gobierno, una auditoría desde la Auditoría General de la Nación a la intendencia de Salto. Queremos saber antes de poner un pie adentro de la intendencia, cuál es la situación real porque uno puede por trascendidos de algunos hechos o por informaciones, más o menos ver cuál es la situación actual de la intendencia de Salto, pero hoy no puedo decir más allá de lo que vemos que la intendencia de Salto tiene un alto endeudamiento, que tiene un alto costo en el rubro cero, que son las retribuciones personales que prácticamente la inhiben de realizar obras y prestar servicios a los contribuyentes de acuerdo a lo que aportan, como pasa con las calles, que es la principal preocupación de todos los salteños. Entonces, vamos a pedir una auditoría para conocer en qué situación está Salto en materia de endeudamiento, se dice que ya las partidas de este año están todas comprometidas. Queremos saber qué pasa con los fideicomisos que se han realizado, qué obras se han hecho. Es decir, todo un estado de situación para saber cuál es el punto de partida y qué tenemos que hacer para poner la casa en orden.

– ¿Cuáles serían los principales lineamientos programáticos de su campaña?

– Por ejemplo, algo que será considerado en la ley de urgente consideración en cuanto al tema de la vivienda, nuestra preocupación por el crecimiento de los asentamientos irregulares, donde en su mayoría podemos encontrar a gente trabajadora que de pronto no puede generar los recursos necesarios para tener una vivienda digna y además alimentarse, vestirse y mandar a sus niños a la escuela. Hay que tomar eso con un criterio global, tanto desde el Ministerio de Vivienda como del MIDES y también desde la educación y la propuesta de trabajo. Sobre el complejo agroindustrial que comenzó con el escribano Malaquina hace tantos años y que pasadas sucesivas administraciones que han tenido algunos impulsos que luego han quedado en nada, vamos a proponer que sea dado en régimen de zona franca. Si será importante ese régimen en un departamento como Salto que tenemos todo, un cinturón granjero, somos una ciudad universitaria, aunque le falta bastante para eso, por lo que promoveremos que venga una filial de la UTEC. Y a esa gente que se está formando le tenemos que dar trabajo, porque no vamos a seguir formando jóvenes para luego expulsarlos del país. Por lo tanto, dentro de ese régimen de zona franca, podremos atraer inversiones tanto agroindustriales como industriales y como del software, para lo que buscaremos rescatar parte de las regalías de Salto Grande para tener una energía rebajada y hablar con la gente de ANTEL para tener en las comunicaciones el manejo de transmisión de datos bajando la parte impositiva. De esa forma podremos fomentar entonces la promoción del establecimiento de empresas que produzcan y exporte software. Tenemos que pensar en el siglo veintiuno y proyectarnos hacia nuestros nietos y bisnietos para ver qué le vamos a legar. Por ellos quiero ser intendente de Salto.

Perfil de César Mari

Casado. Tiene 3 hijos y una nieta. Es del signo de Libra. Se crio en el campo, fue a Escuela Rural, y desde los 6 años montaba a caballo arriando vacas y ovejas. Es hincha de Nacional.

¿Una comida? La milanesa con huevo frito.

¿Un libro? La tierra es plana de Thomas Friedman.

¿Una película? Tienes un email.

¿Un hobby? Jugar al fútbol.

¿Qué música escucha? Toda, desde la clásica hasta el reggaeton.

¿Qué le gusta de la gente? La honestidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La falsedad y la hipocresía.

Leonardo silva