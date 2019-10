Entrevista a César Vega

Estamos hablando de lo que los otros no hablan»

César Vega, es candidato a la presidencia de la República por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), estuvo en nuestra ciudad el día de mayor calor de lo que va de esta primavera, reuniéndose con un importante grupo de salteños en el Hotel Concordia. Allí estuvo EL PUEBLO y la oportunidad para la charla se dio de manera natural.

– ¿Cómo explica el buen posicionamiento del PERI en las últimas encuestas, alcanzando el 2% de intención de voto, por encima de otros partidos políticos?

– Si señor, usted advierte lo que los demás no han advertido todavía. Nos halaga bastante, pero en realidad las encuestas es un material para el análisis. Si no estuvieran, yo podría decir que somos los primeros, y otro podría decir, «no, usted está último». Pero bueno, las encuestas son un material de orden científico que promediándolas a todas puede dar algo parecido a la realidad, si es que los métodos que están utilizando son buenos.

De verdad, las últimas nos dieron también una sorpresa y nos ubican detrás del pelotón de partidos que podemos llamar más grandes, como el Frente Amplio, Partido Blanco, Partido Colorado, Cabildo Abierto; y el grupo de los más chicos, donde quedamos nosotros en ese lote, para sorpresa estamos por encima de una Unidad Popular que es 26 de Marzo con 40 años de militancia, de un Partido Independiente que hasta el momento tiene un senador y 3 diputados. Y claro, te sorprende, pero lo aceptamos con mucho gusto. Y ahora empezamos en esta recorrida por el país, justo en este momento especial, donde podemos meterle ese humor y ese amor que le estamos poniendo a esta carrera.

– Una carrera que lo deja a las puertas del Senado…

– Bueno, yo diría que eso sería una especie de sueño, como el que tuvo Talvi de llegar a la presidencia, para ser honesto, porque nunca para nosotros tuvo la más mínima posibilidad. Un diputado podría andar seguro de acuerdo a las encuestas, pero a seguro se lo llevaron preso, hay que trabajar. Dos diputados, podría ser de acuerdo a un par de encuestadoras. Nos quedan 15 dí as (al momento de hacer la nota, hoy son 7 días), y vamos a hacer lo posible por afirmar ese segundo diputado, y después estaríamos tomándole su palabra de que de repente si seguimos trabajando capaz que sacamos tres y ya sería un senador. Pero la veo muy difícil, no es tan fácil.

– ¿Por qué piensa que la gente está mirando al PERI en este momento?

– Ya que le gusta el análisis de las encuestas como a mí, digo que dentro de la cantidad de indecisos, está la cantidad de gente que piensa esto, «estoy por votar a alguien que quiere sacar a este país adelante». No soy camisetero, pero venimos sosteniendo que sea quien sea el que gobierne, Lacalle o Martínez, Martínez o Lacalle, sin negociar nada, nosotros votaríamos lo que ese presidente propusiera y que nos parezca que está bien para el país y no votaríamos lo que nos parece que está mal, que es decir para su gente. Usted me dirá, pero en eso consiste la política. Efectivamente, en eso debería consistir, pero últimamente se ha transformado en me das tanto, te doy tanto, y esa gente que está dentro de los indecisos no quiere eso. Entonces, al proponerlo, esa gente nos entiende y dice, «esta es nuestra fuerza política, queremos que nos represente en el Parlamento», y le dice al encuestador, PERI.

– Al venir a su encuentro para esta nota, me encontré con bastante gente que respalda en Salto al PERI y le reconozco que no lo esperaba. ¿Esto viene ocurriendo también en el resto del país?

– Si, nos estamos llevando esa misma sorpresa que usted. Recién le hice una afirmación al amigo, que lo acabo de conocer, Pablo (Remigio), un poco tomándole el pelo porque queremos meterle humor y amor a la política, porque veníamos metiéndole amor a la campaña, pero ahora encontramos en la veta del humor, que es el complemento, la fórmula mágica para andar contentos haciendo esto, mientras otros andan con cara de amargados. Entonces le digo, «usted es Pablo y resulta que usted fue edil del Frente Amplio. Vengo de Paysandú y acabo de conocer a un ex edil del FA que está en el PERI y vengo de Mercedes, donde conocí a otro edil del FA que también está con el PERI». Eso quiere decir que estamos en la gatera, como diría Jorge Batlle, ahora, cuando abran, vemos.

– ¿Cuáles son las principales ideas que plantea el PERI?

– Le voy a decir dos o tres para que se las imagine, pero nosotros somos un partido de ideas, justamente. Se le llama partido de ideas a un partido que dice lo que quiere decir y de repente no está diciendo lo que usted quiere escuchar. Primera, viene al pelo decirlo acá en Salto. Me han entrevistado en canal 12, con el 4 tengo que ir a hablar el lunes, recién llamó Monte Carlo, me llaman de las radios de Montevideo, hablamos de esto en las radios de Paysandú, en las de Mercedes, Fray Bentos y ahora hablamos acá en Salto, justo de donde se trata el problema, el fentión, producto organofosforado encontrado en las naranjas que procede de alguna plantación de esta zona del país que fue exportado a Italia y rechazado por los laboratorios de la Unión Europea. Aprovecho entonces a hablar de esto porque quiero que esa naranja termine lamentablemente enterrada en algún lugar antes que se la coma el pueblo uruguayo.

Me alarma la irresponsabilidad y la liviandad con la que hablaron los integrantes del Ministerio de Ganadería sobre el asunto diciendo que es muy poquito. ¿Y por qué lo devuelven los europeos? Estos organofosforados están prohibidos en muchas partes del mundo porque aplicándolos aquí en Salto o en Paysandú en los naranjales o en otros cultivos, pueden terminar en la grasa de las ballenas o de los pingüinos, es tanto así de grave. La cadena en la que entran estos productos, que deben ser prohibidos inmediatamente en Uruguay. Esa es la primera propuesta que viene diciendo hace meses el PERI, y justo esto viene como anillo al dedo porque quiere decir que no somos demagogos, estamos hablando de lo que los otros no hablan. Con esto no podemos juntar muchos votos porque la gente no está tanto para esto, solamente se da cuenta cuando su hijo contrae un cáncer y la gente se pregunta entonces qué es lo que está pasando. Está pasando que nos estamos envenenando. Entonces, resulta que decimos prohibir inmediatamente todos los productos químicos que se están usando para la producción de alimentos, que incluye hormonas y otros, inmediatamente cualquier producto que esté prohibido en algún país del primer mundo acá en Uruguay hasta tanto tengamos un laboratorio, que es urgente.

Eso lo uno con una propuesta de carácter político que también hacemos solo nosotros, que es la eliminación del Senado. Si llegamos a diputado, le vamos a pedir al pueblo uruguayo que nos acompañe en una juntada de firmas que le garantizo va a ser la más rápida que se ha hecho hasta el momento, donde el PERI sale a juntar firmas pero integrando el sistema político para que le firmen a los efectos de hacer un plebiscito en 2024 para eliminar el Senado. Para eso, tenemos un proyecto de qué se hace en esa Cámara de Senadores, que ya no lo será más. Ahí quedarán, aproximadamente unos 40 millones de dólares cada cinco años, que da de sobra para hacer unos cuantos laboratorios de estos, precisamos uno, el resto lo podemos poner para hacer escuelas, liceos, ayudar a los niños autistas, con diabetes, etcétera, o jovencitos como con el que acabo de hablar que está tirado y durmiendo en las calles de Salto, algo que uno lo veía en Montevideo pero bastante menos de lo que se ve ahora, y ahora lo tengo que ver en Paysandú, en Salto, en Fray Bentos, los tenemos que ver en todos lados. A esta juventud hay que darle una mano porque ese gurí que está cuidando motos es rescatable, como le dije a él, todavía no está quemado.

Entonces tenemos todos esos millones de dólares, y los políticos nos van a decir que es poco, que hay que juntar mil millones para el déficit fiscal. Bueno, hagamos todos el esfuerzo –les voy a decir a esos políticos- de hacer ese ahorro que nosotros proponemos, y entonces 40 millones por 99 diputados, pongámosle por 100, son 4 mil millones de dólares, es lo que podemos ahorrar en cinco años si cada uno de ellos hace el trabajo que estamos haciendo nosotros de ahorrar 40. Lo que pasa es que yo lo sé porque fui pobre, bueno, lo sigo siendo, no vayan a pensar que soy rico, pero estoy bastante cómodo.

– Aprovechando la oportunidad que nos está visitando y que quedan pocos días para las elecciones, ¿qué mensaje le dejaría a los salteños?

– La veo bastante bien a Salto, no recorrí mucho, por supuesto que me han paseado por Punta del Este digamos, hay que ir a los barrios pobres, lo mismo le dije a los compañeros de Paysandú, pero el tiempo no da. Cuando vengo a una ciudad del interior por cuenta propia agarro y recorro los barrios pobres para ver cómo está. Alguna otra ciudad del interior la vi muy floja, muy chata, como Fray Bentos. A Mercedes la vi en una posición intermedia. A Paysandú la vi bien, y a Salto, me van a disculpar que lo diga locatariamente, la vi un poquito más achadita, pero es la hora también, hace mucho calor acá, y capaz que anda un poquito mejor de lo que observé, pero siento que el país se va quedando.

Montevideo está hecho pedazos, no lo saben por eso se los cuento, hay mucha cosa distinta que acá en el interior, hay mucha basura de propaganda política, árboles de allá arriba al suelo con propaganda política, columnas, semáforos, todo, hay mucha basura en la calle y uno viene al interior y respira un poco de lo que quiere respirar allá. Yo no vivo en Montevideo, vivo en el campo pero voy al centro.

Y acá todavía hay un respeto por el ser humano y el árbol que es no clavarle un clavo. Hay una manera que nosotros –y nuestro mensaje incluye esto-, decimos que el PERI no está nunca poniendo cosas en la calle, no las vamos a poner. Si ustedes ven algo del PERI, un cartel o algo en la calle, no lo pusimos nosotros, porque no es la manera de hacer política, al menos desde nuestro punto de vista. Increíblemente las encuestas nos están dando que subimos, y los otros gastan mucho como Novick y otros, gastan mucho en papeles, plástico y ensucian todo, y ellos bajan. Se deberían cuestionar, porque Novick, según un diario que hizo los cálculos, fue la campaña más cara de todas y el PERI la campaña más barata. Bueno, que ellos se pongan a pensar que gastando todos esos millones de dólares no están logrando resultados, y nosotros sin gastar, estamos logrando resultados.

Así que el mensaje es, salteños, unidos y adelante (risas).

Perfil de César Vega

Es ingeniero agrónomo. Tiene 56 años, nació el 30 de octubre de 1962 en Paysandú. Es locutor del programa radial «La voz del agro» por Radio Fénix, desde donde promueve el consumo de frutas y verduras.

Es candidato a presidente por el Partido Ecologista Radical Intransigente, fundado en 2013, siendo candidato a presidente en 2014, algo que repite en 2019. También es candidato al Parlamento.

Leonardo silva