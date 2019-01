Vengo casi todos los años”, nos comentó Carlos Muñóz tras los saludos de rigor. El hombre que hizo vibrar al pueblo uruguayo con sus relatos radiales de grandes gestas de nuestra selección mayor y de los principales cuadros de fútbol del país, pese a ser hincha y ex jugador de Sudamérica. “Yo le disparo al Este por el mundo de gente –siguió-, además vivo en Solymar. Habitualmente venimos con mi mujer y nos quedamos una semana, y más ahora que incluso estoy con todos los lunares malignos que me han sacado de todos lados que no puedo tomar sol, así que me viene bárbaro acá adentro, paseando en el auto, la verdad es que me gusta mucho Salto, está muy lindo”.

Estuvo toda la semana alojado en el Hotel Los Naranjos, justamente hoy pega la vuelta para el sur, lamentando que lloviera en la mayoría de los días que estuvo, pero que igualmente disfrutó de la hospitalidad recibida. Luego de desayunar con su señora, recibió a EL PUEBLO con la generosidad y humildad de un grande, para hablar de la amistad que mantiene vía WhatsApp con Cavani, de la actualidad del fútbol uruguayo, de los problemas de Tenfield con OFI y del futuro de la Celeste.

– Usted ha relatado mundiales, finales de Copa América y de Copa Libertadores, ¿el relator se prepara distinto cuando enfrenta estas finales de lo que es un partido normal de semana del campeonato local?

– No, cuando agarrás el micrófono para relatar, relatás el partido más chico como el partido más grande de la misma manera. El entorno es una cosa diferente. El relator debe relatar poniéndose en la piel del que está escuchando, del que está en el medio del campo o en un taxi o en el hospital, en un ómnibus o del que está preso y relatar haciéndoles sentir esa emoción. La verdad es que cuando uno relataba, porque yo ya dejo el relato, estoy empezando los trámites de jubilación para dedicarle un poco más a la familia y aprovechar que todas las nanas que pasé se terminaron; pero cuando uno relata, tiene que transmitir sintiéndolo, porque uno además es hincha, y cuando uno relata y el equipo gana trasciende mucho más, porque hay partidos, como por ejemplo, como aquel que se transmitió en la nieve de Peñarol con Porto y que no se acuerda nadie…

– Me acuerdo que por la nieve no entró la pelota…

– Es cierto. Tabarez, por ejemplo, dice que es el único partido que no lo quiso ver nunca más (risas), nunca más quiso ver el video.

– Un video que es viral con su relato es el de la final de la Copa Libertadores del mismo año con aquel gol de Diego Aguirre contra América de Cali.

– Han trascendido varios, ese es uno, el de Tony Gómez con el penal del 88, el penal del Loco Abreu en Sudáfrica que yo estaba en Argentina relatando para ESPN. Todas esas cosas quedan ahora porque existe internet, porque antes era imposible. Si querías escuchar los goles tenías que comprar el cassette. Ahora esos goles están en YouTube, uno va y los tiene. Mi nieto me dice, “abuelo, qué emoción que les dabas”, y tiene 5 años y le encanta el fútbol, el hijo de Natalia. Las redes hacen que llegues a lugares que antes era imposible llegar. Yo venía de Buenos Aires con mi señora en el auto después de Sudáfrica, y cuando crucé el puente en Gualeguaychú – Fray Bentos, los muchachos del peaje me dijeron “gracias Carlitos por relatar para Argentina como si estuvieras en Uruguay”, y era la única manera que uno tenía para relatar.

– Recorrió el mundo con su relato a través de la radio…

– El relato de la radio es único. Hay una canción que pinta de cuerpo entero el relato de la radio, la de Tabaré Cardozo, “El tipo de la radio”, y esa es la verdad, porque la televisión es un medio fantástico, instantáneo. El diario, lo que está escrito, escrito queda y no lo puede borrar nadie. Pero la radio es magia pura, es estar en contacto con miles de personas que ni siquiera sabés que te están escuchando. El relato en radio no va a morir nunca, no puede morir nunca, no hay forma que muera.

Soy un tipo de barrio, del viejo y querido Mercado Modelo, que tuve la fortuna de poder entrar a esta profesión maravillosa, que tuve el golpe de suerte que tenés que tener cuando Víctor Hugo (Morales) me llamó y me dijo que quería que fuera de suplente de él en radio Oriental, y a los dos años se fue y me dejó a mí. Es el golpe de fortuna que tenés que tener. Yo digo que este país es un país de relatores de fútbol, el interior tiene soberanos relatores de fútbol, que de repente no tienen la suerte de llegar a una radio de la capital. Yo tuve la suerte de llegar a dos radios como Oriental y Carve que llegaban a todo el país.

– ¿Cómo está el fútbol hoy? Desde la era Casal, ¿mejoró, empeoró o todo sigue igual?

– El fútbol de entrecasa sigue siendo pobre, que no tiene nada que ver con la selección uruguaya. La selección es una isla y un mundo aparte. El fútbol de entrecasa lo ven por televisión acá, es muy difícil ver un buen partido más allá de la paridad que puede haber en los campeonatos, pero paridad que se da entre Peñarol y Nacional y se va a dar cada vez más entre los grandes, porque los grandes tienen mayor ingreso económico al tener casi 100 mil socios, y a la corta o a la larga, eso incide, los presupuestos inciden. El día que se incluya el “fair play financiero” vamos a ver qué pasa, porque también es cierto que los grandes tienen unos pasivos impresionantes. Pero el fútbol de entrecasa es de cabotaje.

– ¿Estamos predeterminados a no tener más títulos internacionales?

– Y como viene la mano, la verdad que no me arriesgo a decirlo pero no sé en qué medida podrán los equipos uruguayos volver a ganar una Copa Libertadores. Ya ves que hizo 30 años el año pasada de la última conquista. La verdad, no sé, porque además, por otra parte, los clubes parecen conformarse con ganar el campeonato apertura, el

clausura, el campeonato uruguayo, parecen conformarse con esa guerra tonta que tienen entre ellos de ver quién es más grande, quién tiene más hinchas, el estadio más lindo. Que se preocupen de ganar campeonatos que pesen, internacionales, eso es lo que el hincha quiere.

– Peñarol estuvo cerca en 2011 al llegar a la final con el Santos de Brasil.

– Si, Defensor también estuvo cerca, llegó a las semifinales. Pero es muy difícil porque además, fíjate el grupo dificilísimo que le tocó a Peñarol. Va a jugar con Flamengo que acaba de gastar 18 millones de Euros comprando a (Giorgian) De Arrascaeta, en el medio local brasileño, no lo trajo de Europa, no, lo compró a Cruzeiro. Contra eso, ¿con qué competís? Se hace muy difícil.

– Si usted fuera el que le habla al oído a Cavani, ¿le sugeriría venir a jugar un partido a Salto arriesgando en cualquier trancazo una lesión que lo saque de la alta competición?

– Yo lo felicito. Tengo una muy linda relación con Edi, tengo un chat permanente con él. De hecho, le mandé fotos de acá, le digo, “estoy en tu tierra”, y me contesta, “lástima que te llueva Carlitos pero vas a disfrutar mucho, te envidio”, y él está en París (risas). Son decisiones personales, y yo lo aplaudo por ese querer a tu tierra, querer a tu gente, él da la vida por venir a Salto…

– También Luis Suárez colaborando con la Fundación Pérez Scremini…

– También, y Godín con lo que ha hecho con el Pereira Rosell. Esta generación de jugadores de la selección nacional, como los de antes, como Lugano, Abreu, Forlán, Scotti, todos ellos, son los que pusieron la semillita para que germine esto, que se respete al jugador de fútbol como antes no se lo respetaba. Han sido ellos, y ahora la bandera la agarraron Godín, Suárez y Cavani.

– ¿Está al tanto de los problemas suscitados ahora en OFI con los derechos de imagen con Tenfield?

– Sí. Pasa que el derecho de imagen mío, no es tuyo ni de nadie más que mío. Entonces, que alguien usurpe ese derecho de imagen está mal. Y Tenfield ya lo había hecho con la selección y con la Mutual, ahora lo repite. Pero no quiero meterme en un tema que no conozco en profundidad.

– ¿Tendremos la posibilidad de ver otro Maracaná?

– Es muy difícil.

– ¿Se agotó el ciclo Tabarez?

– Los últimos cuatro partidos fueron amistosos que se jugaron, acá no se va a hacer magia aunque venga otro. Respetemos de Tabarez lo que hizo. De una selección que tuvimos que andar corriendo buscando entrenador como cuando fuimos a correr a Roberto Fleitas para que agarrara, cuando cambiábamos de entrenador como de camiseta, Tabarez hizo respetar a la selección uruguaya, que está quinta en el mundo. Hay que tener idea lo que es un campeonato del mundo y estamos quinto, eso es una barbaridad lo que se consiguió, y eso la gente lo tiene que aceptar. Pasa que la gente dice, tenes a Suárez, Cavani y a Godín y solo por eso tenemos que ser campeones del mundo, y no es así. Podremos ser campeones o no, pero estoy seguro que el partido contra Francia del mundial con Cavani era otra cosa, porque me quedé en Europa con mi señora paseando después del mundial, fuimos a París y la gente nos comentaba cuando le decíamos que éramos uruguayos, que con Cavani hubiera sido otra cosa, y lo decían ellos mismos. Pero bueno, ya está, pasó. También salimos cuartos en Sudáfrica, así que respetemos.

– ¿Cuál fue el mejor jugador de fútbol que vio jugar?

– El mejor jugador que vi y no relataba, fue Pedro Virgilio Rocha, de aquí a la China, ida y vuelta. Completo, le pegaba con las dos piernas, el tranco que tenía era impresionante, cabeceaba como los dioses.

– El famoso debate, ¿Pelé o Maradona?

– Pelé fue más que todos. La sensación que tengo es esa. Pelé era completo, Maradona fue un enorme jugador, el mejor de Pelé para acá. Como Pelé no vi otro, con lo maravilloso que fue Maradona y con lo espectacular que hoy es Messi. Pero también vi a Cruyff, a Di Stéfano, eran tremendos jugadores.

– Pasada la etapa de clasificación, ¿cómo ve a Uruguay en el mundial de Qatar?

– A Uruguay lo veo muy bien. Esta generación va a estar, va a seguir jugando. Edi va a tener 33 años el año que viene, van a tener 33 a 35 años todos, hay gente que viene empujando de atrás, como Maxi Gómez, Bentancur, Valverde, Vecino, está Laxalt, Giménez va a ser el capitán de la selección uruguaya cuando Godín se retire. Giménez tiene 22 años, le quedan 13 años más de selección, va a ser el gran capitán, acordate lo que te digo. Sin duda que hay futuro gracias a todo este proceso de selecciones nacionales. Vas a ver la selección que empieza a jugar ahora en Chile, es un equipazo, y de ahí van a seguir surgiendo jugadores.

– ¿Cómo está hoy su salud?

– Gracias a Dios, impecable. Superamos el cáncer, superamos el infarto, la operación al corazón, la hemorragia interna, la úlcera perforada, por eso me jubilo, porque me siento bien y porque en lugar de que me pase algo, quiero, estando bien, disfrutar de mi familia, que fue la que sufrió con todas mis enfermedades.

PERFIL DE CARLOS MUÑÓZ

Casado. Tiene 3 hijos (Diego, Natalia y María Eugenia) y 4 nietos. Es del signo de Tauro. De chiquito quería ser relator de fútbol. Es hincha de Sudamérica y de Goes.

¿Una comida? Asado o ravioles de verdura con tuco.

¿Un libro? Crónica de una muerte anunciada.

¿Una película? El golpe.

¿Un hobby? Estar lo más tranquilo posible en la barbacoa de mi casa haciendo un asadito, tomando un whisquecito y tener a los 4 nietos alrededor.

¿Qué música escucha? Música popular uruguaya tranquila.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea frontal, derecha, que no mienta, que no traicione.

¿Qué no le gusta de la gente? Que traicione, que sea falsa.

Leonardo silva