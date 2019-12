Entrevista a Catalina Correa, Cecilia Eguiluz y Manuela Mutti

Son días de cerrar etapas y de hacer balances. En este caso, las diputadas salteñas Catalina Correa, Cecilia Eguiluz y Manuela Mutti dejarán sus cargos el próximo 15 de febrero en la Cámara Baja. En el caso de Mutti, quedará aún vinculada al Parlamento como suplente en el Senado por su sector político.

CATALINA CORREA

– ¿Cuál es su evaluación personal de estos 5 años en el Parlamento?

– Mi evaluación personal es que siempre que hay aprendizaje y que hay experiencias nuevas, es positivo. Mi experiencia personal dice también que a la Agrupación Humanista le ha servido esta diputación para tomar contacto con otros sectores que tienen representación a nivel nacional, y hacernos conocer desde el momento que somos una agrupación departamental. También es positivo desde el punto de vista del intercambio con los compañeros, el tener información de primera mano, saber a qué referentes preguntar cosas, y el poder concretar cosas por pequeñas que hayan sido para el departamento en un trabajo de equipo. Que hemos tenido alguna desilusión, sí, y como se dice vulgarmen te, nos hemos tenido que tragar algunos sapos, si, también. Nada es perfecto en ninguna actividad. De todas formas, el balance ha sido altamente positivo para todos.

– ¿Quedó algo en el debe?

– Sí, por sobre todas las cosas el tema d e la salud rural, que es una de mis preocupaciones, porque si bien los avances del FA han sido notorios en cuanto a la incorporación de todos los uruguayos al Sistema Nacional Integrado de Salud, sin duda hay aún algunos debes, sobre todo en las policlínicas del medio rural que están un poco desprotegidas. Y el otro gran debe, que no es mi debe sino que es el debe de casi todos, es el tema de los asentamientos. La forma en que la gente vive pasa bastante lejos de lo que son los logros en vivienda, que sin duda los hay, nadie los puede negar, pero también es cierto que hay algunos uruguayos que no están viviendo en una vivienda digna que es lo que soñamos y queremos.

– ¿Cómo sigue la vida ahora afuera del Parlamento?

– La vida sigue porque estamos acostumbrados a trabajar en política y no nos vamos a desvincular de los proyectos que acabo de comentarte. De hecho, ya se está trabajando en el plan departamental del FA y hemos tomado para trabajar el área de asentamientos, junto con otros compañeros. También seguimos pensando en actividades de formación, que vamos a hacer como ya hemos hecho muchas veces con compañeros de Montevideo que se han ofrecido en distintas áreas. También hemos estado conversando con gente de otros partidos políticos de Salto, que tienen las mismas preocupaciones por el tema rural, y no está lejos formar un equipo inter partidario, donde estén representados todos los partidos para trabajar en forma honoraria por la gente. En ese sentido, seguiremos dando una mano orientando a aquella gente que necesite por salud, trabajo o jubilación. No podemos hacer nada de eso, pero sí podemos orientar sobre los caminos que se puedan seguir. Y eso lo vamos a seguir haciendo porque estamos embarcados en ayudar a las personas, y no creo que lo dejemos de hacer nunca.

CECILIA EGUILUZ

– ¿Cuál es su evaluación personal de estos 5 años en el Parlamento?

– Estando al frente del despacho de la diputación con muchísimo trabajo por un departamento que tiene varios problemas, haciendo diagnósticos y planteos de cada una de las cosas en los espacios que nos parecían oportunos. Es difícil cuando uno es oposición conseguir resultados, por lo tanto tuvimos también que trabajar con varias estrategias, incluso en algunos casos donde veíamos necesario trabajar en conjunto con las demás diputadas, en otros casos, sola. Pero además, estuve bastante tiempo en el Senado al tener la suplencia de (Pedro) Bordaberry, quien como saben, cumplió otras funciones y nos tocó bastante responsabilidad ahí, que es muy diferente porque al trabajar en el equipo de Pedro, una persona tremendamente trabajadora, fue bastante presión. Estuvimos también al frente de la Comisión de Derechos Humanos, donde pudimos bajar algunas cosas quizás no difundidas ni promocionadas para Salto. Y finalicé con la vicepreside ncia de la Cámara, lo cual no estaba planificado desde que arrancamos y surgió con el tiempo, lo que fue una responsabilidad que me dejó muy contenta, quedando igualmente con el sabor de que pudimos haber hecho más cosas.

– He estudiado su labor parlamentaria y se la ha podido ver preocupada por varios temas, pero ¿cuál considera que ha sido el que más ha llamado su atención?

– La mayor preocupación de la diputación ha estado relacionada a que no está claro los puntos de desarrollo que tiene que tomar el departamento. Entiendo que desde hace unos años a esta parte no existe claridad en cuanto al objetivo de desarrollo que tiene que perseguir Salto. Tiene que saber a dónde va para saber cuál es el camino que tiene que recorrer. Me parece que hoy eso está desdibujado. Hace muchos años había cuestiones más claras, como por ejemplo, cuando se inició todo el proceso de las termas y todo el mundo sabía que ahí había un foco de desarrollo y que generaría riqueza y trabajo, que sería una marca para Salto, lo que se logró durante mucho tiempo. Hoy en día eso no está tan claro, porque hay mucha competitividad y Salto estaría fuera de esa competencia en turismo. También la ganadería y las ovejas fueron durante mucho tiempo algo sistemático, pero ahora no tiene el derrame que tiene que tener hacia el resto de la población. Hoy el tema de la naranja está complicado, durante muchos años fue un foco no tanto quizás de desarrollo pero sí de riqueza y empleo. Hoy uno ve con un poco de reticencia que eso no se puede reconvertir. Pero lo más claro que queda todavía es el resabio del foco de desarrollo universitario que ha incluido en Salto elementos tan fuertes como es la Universidad de la República y las universidades privadas, que generan de alguna manera desarrollo. Salto está desconectado de los focos de desarrollo que tiene el país, que están en el sur. Si no logramos una navegabilidad del río Uruguay y una inserción como un foco regional que somos, vamos camino a no tener un futuro claro a corto plazo. Entonces, durante estos 5 años lo que hice con los equipos que me acompañaron fue trabajar en estos diagnósticos que no tienen ver solo con el desempleo, sino que tiene que ver con la falta de claridad sobre cuál es el eje que pueda desarrollar nuestro departamento. Con el desarrollo van incluida las inversiones, la riqueza, el empleo, el abatimiento de la pobreza, todas esas cuestiones que a todos nos preocupan.

– ¿Cómo sigue la vida ahora afuera del Parlamento?

– En familia, con mi actividad profesional que lograré desarrollar. Trabajo desde que tengo 14 años, así que si hay algo a lo que no tengo miedo es a trabajar. Salí diputada con 17 mil votos, encabecé la lista que tuvo más votos en la elección pasada, tuve la suerte de haber hecho una campaña muy menguada porque fue con poca gente, donde además tenía responsabilidades en la intendencia. Me costó mucho llegar, pero solo tengo palabras de agradecimiento para la gente que me apoyó. Seguiré opinando de política, del departamento y tratando de colaborar desde donde pueda, porque no se necesita tener un cargo para hacer cosas y es lo que pienso seguir haciendo.

MANUELA MUTTI

– ¿Cuál es su evaluación personal de estos 5 años en el Parlamento?

– En estos 5 años en el Parlamento a pesar de haber dejado proyectos de ley presentados y de haber tenido logros para el departamento, en materia política fueron de aprendizaje, de crecimiento de un equipo de trabajo, donde no teníamos experiencia legislativa y que nos fuimos haciendo al andar, construyendo una forma de trabajo que nos permitió ir logrando cosas, entendiendo cuáles eran los roles de un legislador del interior que es muy distinto a lo que son los roles de un legislador de Montevideo. El legislador del interior tiene un vínculo directo con los problemas cotid ianos de la gente, y al menos en el caso de nuestra diputación, de cómo la intentamos asumir, tratamos permanentemente de acercarnos a los problemas de la gente. Definimos tres ejes de trabajo al inicio de la legislatura, que fue lograr avances en materia educativa para el departamento, tener logros en materia laboral y en materia de desarrollo humano en el interior. Esos fueron los mojones que orientaron nuestra tarea. Esas definiciones políticas tuvieron que ver con investigaciones de la Universidad de la República que nos mostraron cuáles eran las problemáticas principales que tiene Salto, que si bien no pudimos revertir, hicimos el esfuerzo en lo referido a la matriz productiva propia del departamento. Uno de los problemas es la necesidad laboral en relación a lo productivo, y esa precariedad laboral no solamente está vinculada a lo salarial sino a lo que implica el trabajo zafral, lo que se conecta a otro tipo de problemática, como es el de la vivienda y la inseguridad. El tema educativo también genera otras condiciones, donde tenemos una mayor población joven en relación al resto del país, lo que también influye en materia laboral. Cómo la Universidad de la República influye en eso y también en lo económico y cultural. En ese sentido, nos involucramos mucho con los derechos de los trabajadores, con el PIT CNT del departamento, cuando hubo problemas con Office, con Aldeas de la Bondad, con los arándanos y la naranja, inclusive hasta ahora en lo que estamos trabajando, donde pensamos que no se necesitará un proyecto de ley para que los trabajadores cobren porque posiblemente exista un acuerdo con la intervención del Poder Ejecutivo para buscar una prórroga de lo que es el pago del fideicomiso a cambio que se le pague con ese dinero a los trabajadores. En este momento es un tema de la transición política pero que siempre estamos siguiendo muy de cerca.

Por otro lado, tuvimos una etapa que por las inundaciones en el departamento nos hizo vincularnos a problemas concretos que fueron coyunturales como es el tema de la vivienda. Estuvimos también detrás de los temas carcelarios, de la Unidad 20 del INR, buscando soluciones a problemas que tenían que ver con mayor cantidad de personal para poder atender a los internos, con convenios que se fueron haciendo también en el tema educativo y laboral, buscando mejorar las condiciones de rehabilitación de la población para contribuir desde ese lugar a la seguridad del departamento, buscando que no se vuelva a reincidir en el delito.

Otra de las cosas que nos permitió este período es aumentar la madurez política del sistema, hoy que está muy de moda la palabra “grieta”, pero después de problemas muy complejos que nos había dejado en Salto la elección anterior, de mucha violencia desde todas las partes que es lo que implica una campaña política, lograr juntarnos las tres diputadas, plantear y trabajar temas en común, como cuando pasó el tema del envenenamiento de las abejas, que plantee en principio en solitario que desde el Fondo de Fomento de la Granja se le dé cobertura y seguro a los productores apícolas, se empezó a debatir el tema y terminó siendo un tema de las tres diputadas que presentamos una minuta de comunicación en conjunto y tuvimos logros directos e inmediatos al pedido que hicimos como legisladoras. Lo mismo en materia de seguridad donde tuvimos logros en conjunto. Es una pena que ese vínculo se haya logrado recién casi al final del período pero fue igualmente muy productivo. Sin duda, un ejemplo claro de aprendizaje y de madurez política en pos de nuestra gente.

Leonardo silva