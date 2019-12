El salteño Mateo Arizcorreta Rodríguez presentó anoche en Chalet Las Nubes su segunda novela. Sobre la misma el crítico de La Diaria, Francisco Álvez Francese escribió, «el trabajo con el humor en la escritura (que no es lo mismo que la literatura de humor) no ha sido en general el fuerte de la tradición narrativa uruguaya, que suele tender a cierto tono circunspecto e incluso solemne, pero este año podría ser la excepción, sobre todo gracias a la publicación de Locas pasiones, de Diego Recoba… y de Alguien controla los dados, de Mateo Arizcorreta que, de tono más reposado que la de Recoba, no es menos alegre en sus hallazgos ni en su desmesura imaginativa», agregando que «Arizcorreta, que se revela como un observador atento del mundo, lleva adelante con inteligencia, sin escatimar en recursos expresivos, un esfuerzo para capturar una suerte de espíritu de la época por medio de (sus) personajes». El día anterior a su regreso a Salto, EL PUEBLO dialogó telefónicamente con Arizcorreta.

– «Alguien controla los dados» no es su primera novela.

– No, es la segunda. Escribí mi primera novela en coautoría, cosa medio rara pero que fue divertido hacer, se llamó «¿No has oído hablar de Cardoso?», que fue una novela en la tradición del Quijote, una novela de aventuras un poco barroca que escribí con Diego (Ruíz), un amigo de Montevideo. Esta es mi segunda novela, ésta la publiqué solo, que es lo más normal del mundo para la mayoría de los escritores pero que para mí es un poco raro porque me había acostumbrado a hacer la prensa con Diego y dar la cara de a dos y ahora estoy acá, totalmente desarmado pero también disfrutándolo mucho.

– ¿De qué trata?

– Es una novela narrada a cuatro voces. Trabajé cuatro personajes con cuatro formas distintivas de hablar que son Adrián, una especie de mago buscavidas sin perspectivas laborales y que va por la novela dando tumbos. Después está Amalia, que es una joven artista musical que trabaja en una veterinaria, bastante frustrada por eso y por muchas cosas no resueltas con su familia y su expareja. También está Gutiérrez, que es un empresario megalómano, con ambiciones totalmente desmedidas que tiene una especie de cadena de locales Abitat en las que se apuesta por cosas de la vida real, como por ejemplo cuántos choques va a haber en determinada esquina, cuántas cabezas de ganado se van a robar esa noche, cuántas personas con pecas van a nacer mañana. Él tiene ansias de dominar al mundo a través de este tipo de negocios. Y después está Griselda, que es una astróloga bastante desconectada de la realidad, que vive en un apartamento del que no sale hace doce años, escribe un libro de astrología por año y ese personaje habla como si estuviera en un recital de poesías las veinticuatro horas del día.

La fortaleza o debilidad de este libro está en el tratamiento de estas cuatro voces que van hablando alternadamente y que se van cruzando. Entonces, los destinos de estos cuatro personajes y las situaciones a las que se van enfrentando son el corazón de la novela, narrada a un ritmo bastante veloz, todos los personajes son muy verborrágicos, se van cruzando y tienen todo tipo de aventuras, una de ellas transcurre en Salto.

– Juan Andrés Ferreira dijo sobre su nueva novela que «irradia un genuino entusiasmo por la pura ficción. Y lo hace con la electricidad y la velocidad de una sitcom tan divertida como extravagante»…

– Antes que nada, Juan Andrés es un gran escritor salteño que durante mucho tiempo estuvo preparando una novela que dio a luz creo que el año pasado y que se llama «Mil de fiebre», que está muy buena. Pero él decía, en un comentario más largo, que tenía una estructura muy cinematográfica, basada en escenas, y que lo que él notaba como una virtud era ese ritmo acelerado donde los personajes entran y salen de situaciones como si fuera una sitcom, en la cual una de las grandes virtudes que él veía, estaba en los diálogos punzantes, y que en base a eso daba la impresión de ser una novela con vocación de guión. Fue muy generoso en su comentario.

– De ese comentario destacó dos palabras que definen su obra, «ficción» y «extravagancia», ¿alguna de las historias que cuenta está basada en experiencias personales?

– No, no, para nada, es pura invención. Tengo un trabajo normal, como todo el mundo, trabajo muchas horas. Siempre me pasa que cuando me pongo a escribir tengo una especie de liberación. Hay una cosa que uno tiene cuando escribe, a diferencia de otras artes en las cuales, por el hecho de estar en Uruguay puede limitar, que una vez que uno empieza a escribir y se da cuenta que puede hacer más o menos lo que quiera, tiene a veces la tentación de hacerlo. Trato que las cosas que hago, tanto ésta como la anterior, tenga un fuerte componente de delirio pero siempre sostenido en una estructura racional y de novela clásica. Entonces, cuando él dice lo de la extravagancia se refiere a que los personajes en sí son extravagantes, son raros y le van pasando cosas muy extrañas, como por ejemplo, al mago lo echan de la magia por comportamientos que tiene. En Salto deja de haber accidentes de tránsito por una disposición municipal. Ese tipo de cosas a él le llaman la atención y creo que lo decía más que nada por eso.

Hago un esfuerzo muy grande para que todas esas cosas raras funcionen en la verosimilitud de la novela, es decir que una vez que uno entra en la novela vaya aceptando esas reglas, porque voy dosificando esas extravagancias y que en el discurrir de las páginas, que pasen cosas raras sea lo más normal del mundo.

– ¿Hace cuánto tiempo que estás radicado en Montevideo?

– Vine a estudiar Licenciatura en Letras en 2005, que no terminé porque me puse a trabajar, pero siempre en contacto con Salto porque mi familia está ahí. Ahora el sábado (ayer) me voy hasta el jueves o viernes para allá.

– Y más allá de la distancia geográfica y temporal, siempre está retornando a Salto, y ahora también en la misma novela…

– Uno se siente parte de ciertos lugares, más allá de que circunstancialmente estés en ellos o no. La realidad es que crecí y me crie en Salto y tengo todos los códigos de un salteño prototipo que hace que nos reconozcamos cuando nos cruzamos acá en Montevideo. Pero lo de la historia en la novela se dio más que nada porque cuando empecé a escribirla no pensaba ubicarla en lugares reconocibles, pero luego surgió en una de las aventuras que tenía que transcurrir en el interior, lejos de Montevideo, y cuando me fui dando cuenta estaba escribiendo sobre Salto, porque los personajes antes de llegar paran en un bungalow, y cuando me quise acordar, me dije que era como una versión de Salto muy ficcional, y no es que menciono que estoy en la heladería Nevada (risas). Pero es como una especie de escenario, no es muy realista la versión que hago de ahí. Si bien hace tiempo que estoy acá y que muchos de mis primos y de mis hermanos se vinieron para acá también a estudiar, sigo en permanente contacto con Salto y con muchas ganas de ir.

– Cuando escribe, ¿lo hace pensando que terminará en un libro que verán los demás?

– Cuando escribimos la primera novela con Diego, lo hicimos como un ejercicio que se fue dando sin pensar mucho en publicarla. Cuando la tuvimos lista nos preguntamos qué hacíamos, ya que la terminamos golpeemos puertas. Ahí nos dimos cuenta que es difícil para aquellos escritores que nunca publicaron nada poder publicar, dado que el mercado de la ficción nacional es muy chico. Fuimos entendiendo que para las editoriales era un desafío muy grande porque también hay un tema de tiraje, que son chicos, eso hace que el costo de impresión suba mucho por unidad. Sumado a que lo que más tenés en el mercado no es ficción nacional sino que lo que destaca es la no ficción, libros sobre la realidad política y bastante ficción extranjera.

Entonces, qué hacíamos, ¿nos quedábamos de brazos cruzados? Ahí decidimos hacer nuestro propio sello editorial. Ahorramos durante bastante tiempo, por suerte éramos dos, lo cual permitió dividir mucho los gastos. Conseguimos gente que nos diera una mano para entender cómo se hace un libro, porque había cosas que no sabíamos. Pasó el tiempo y este año publicamos como editores el libro de otro salteño, Miguel Méndez, «Beckham nunca conoció Durazno y otras historias insólitas del fútbol uruguayo», que es como otra línea de interés mío, que es el fútbol, y de acuerdo con Miguel, que sigue en Salto, estuvimos trabajando durante bastante tiempo en ese libro que le fue muy bien. Mientras tanto, en paralelo, estaba pensando en esta novela y en publicarla en nuestro sello.

También tengo cosas que salen y otras que no, como les pasa a los músicos. La literatura es como muy personal en el sentido que nadie ve lo que estás haciendo, entonces tenés que tener mucha fe que lo que estás haciendo que a la larga va a dar frutos, porque el proceso de escritura de una novela es muy largo, y también hay muchos momentos en lo que pensás que lo que venís haciendo es una cagada y te querés matar, y borrás y tirás todo. Esa libertad que tenés porque por un lado nadie espera que saques un libro o nadie te exige, y por otro lado tenés tantas posibilidades que a veces es un poco frustrante. Conozco a mucha gente con gran capacidad para escribir que a veces no saca las cosas porque se frustra o porque tiene miedo de lo que van a decir de lo que escribe.

– Y en este caso, estará en tu propio terruño presentando su obra, ¿cuáles son sus expectativas?

– En primer lugar, encontrarme con amigos, familiares. En segundo lugar, que me parece como lo más natural, que cuando saco un libro ya tengo asumido que tengo que ir a Salto. En este caso, justo el momento en que lo saqué estaban las elecciones, por lo que fui dos veces a votar en octubre y luego para el balotaje, pero lógicamente no tendría ninguna trascendencia que lo presentara en esos días. La expectativa también de llegar así a más lectores con mi libro. Me gusta mucho el Chalet Las Nubes, con el libro anterior también estuvimos ahí, es uno de los lugares más lindos y significativo de Uruguay, entonces para mí es un placer y un gusto que me doy poder ir a ese lugar tan emblemático.

– ¿Dónde estará a la venta?

– El libro se vende a través de la distribuidora Gussi, que se encarga de que esté disponible en todo Uruguay, eso quiere decir que cualquier librería lo pide y lo tiene. En Salto estaba en Bookshop y en Libros Libros del shopping.

Perfil de Mateo

Arizcorreta Rodríguez

En pareja con Mariana desde hace 11 años. Es del signo de Virgo. De chiquito quería ser barrendero. Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? La verdad que no.

¿Una comida? El chivito.

¿Un libro? «Ficciones» de Borges.

¿Una película? «Río Bravo».

¿Un hobby? Ir a ver a Nacional.

¿Qué música escucha? Pop, rock y folklore uruguayo. ¿Qué le gusta de la gente? La honestidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La falta de compromiso.

Leonardo silva