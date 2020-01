Entrevista a Soledad Marazzano

Soledad Marazzano fue conocida por su trabajo desde la Dirección de Hacienda de la intendencia de Salto en el gobierno de Ramón Fonticiella (2005-2010). Desde entonces ha sido edil, candidata a la diputación y hoy su fuerza política la propone al pueblo salteño como candidata a intendente, constituyéndose de esa manera como la primera mujer que puede alcanzar dicho cargo en Salto por el Frente Amplio.

– Este ha sido un largo proceso electoral, hemos conversado cuando lanzó su campaña para la interna de los partidos políticos, luego volvimos a conversar cuando presentó su candidatura a la diputación, pero ¿el objetivo final era llegar hasta acá y ser candidata a intendente de Salto?

– Hablar de un objetivo personal sería un error estando dentro del Frente Amplio. El objetivo de un frenteamplista pasa siempre por las personas, por los que la política nos hace buscar mejorar y cambiar la realidad. Nunca se tiene un objetivo que diga, “llego hasta acá que es lo que quería y entonces descanso”, no, esto es un cambio permanente en busca de dar lo mejor para obtener lo mejor para que la gente esté cada vez mejor. Esto es muy fluctuante, o sea que, si llegué hasta acá, bueno, ahora quiero llegar más lejos y mejor porque aún falta una cantidad. Es como cuando vino el primer gobierno del Frente Amplio, luego vino el segundo y después el tercero, donde íbamos profundizando en cada uno los cambios hasta donde se pudo llegar, pero ahora tenemos que llegar un poco más lejos para abarcar cada vez a más personas.

– Pero cuando comenzó este proceso electoral, en ese ir quemando etapas, ¿el primer objetivo era ser diputada y luego pasó a ser quiero ser intendente?

– No, el primer objetivo era que el Frente Amplio ganara, incluso obteniendo mayorías parlamentarias porque pensábamos que era posible, y para eso trabajamos, para obtener ese cuarto gobierno del Frente Amplio. Pero no solo por tenerlo y decir que lográbamos otra medalla, sino porque sabíamos que lo que se había avanzado era necesario mantenerlo, profundizarlo y no retroceder. Pasó octubre, no obtuvimos la mayoría en el Parlamento, aunque teníamos cifradas esperanzas a pesar de las encuestas. Ese era el primer objetivo. Ahora, el objetivo es tener la intendencia de Salto y poder ser la intendenta de Salto por el Frente Amplio, eso porque, primero, hubo compañeros que creyeron y confiaron en mí, poniéndome en ese lugar como candidata. Después porque compañeros del Frente Amplio aprobaron y me ponen como una de las candidatas de los dos que tenemos, y que luego fue ratificado por una convención. Entonces, lograr que la intendencia sea del Frente Amplio para nosotros es muy importante, habida cuenta que perdimos el gobierno nacional. Por ese sentir de resistencia de estos cinco años que están por delante, teniendo un gobierno nacional de otros partidos, porque este será un gobierno de coalición. Como brazo ejecutor, las intendencias son fundamentales llevando políticas de Estado, en muchas situaciones quizás vayan a cambiar lo que venimos trabajando durante estos quince años desde un gobierno nacional. Es por eso que entendemos también que manteniendo tantas intendencias como sean necesarias y posibles, y como la de Salto es del Frente Amplio, la queremos retener, como plataforma también para ir fortaleciéndonos para las elecciones de 2024.

– La escucho y me viene a la mente la clásica frase de los políticos, “estaré en el lugar que mi partido decida”. Ahora bien, su partido definió que usted sea candidata a intendente, pero, ¿usted quiere ser intendente de Salto?

– Lógicamente. Desde un principio, desde el momento que los compañeros proponen mi nombre como candidata a la intendencia. De echo, el tema personal también influye, porque nadie me va a obligar a estar en un lugar que, primero, podría pensar que no estoy capacitada, aunque tengo claro que estoy capacitada, lo quiero hacer, tengo compañeros que conforman un equipo que sabemos que juntos lo podemos llevar adelante. Entonces, hay también una definición y una aprobación personal para esto.

– ¿Cómo se explica que una fuerza política que se define como progresista y que el 5 de febrero cumplirá 49 años de vida, recién en Salto y por primera vez, tendrá a una mujer como candidata a intendente?

– Esa es una buena pregunta, porque también nos la venimos haciendo desde el momento que nos damos cuenta que somos la primera candidata mujer en Salto a la intendencia. Los otros partidos ya han tenido candidata mujer, y nosotros todavía no, y en realidad somos los que hemos llevado como estandarte la defensa de la mujer, la igualdad de género, la paridad en las listas. Pero si queremos encontrarle una explicación, podríamos pensar que Salto se quedó un poco relegado en esas políticas que el Frente Amplio ha querido llevar adelante.

– ¿Quizás porque la sociedad salteña sea conservadora y tenga rasgos de machismo? Si así fuera, ¿cómo hará usted para enfrentar esa realidad y prejuicios de la sociedad salteña?

– Primero que nada, ir mostrando con hechos que las mujeres estamos capacitadas para estar al frente de los lugares que podemos acceder a través del voto de la ciudadanía, y no solamente por el hecho de ser mujer, porque los hombres también tienen capacidades, aunque a veces por el solo hecho de ser hombres los ponían igual, aunque no estuviesen capacitados. A las mujeres, estuviesen o no capacitadas, no las ponían. Me tocó experimentar, cuando formé parte del gabinete de la intendencia entre los años 2005-2010, ser la única mujer, y nunca me sentí mal en el sentido de que todos me daban la oportunidad y escuchaban mi palabra desde el punto de vista técnico profesional del lugar donde estaba que era la Dirección de Hacienda. Tampoco por ser mujer me dejaban de lado, sino que me escuchaban y se tomaba en cuenta lo que decía.

No sentí eso de que por ser mujer no me tenían en cuenta.

Sin embargo, después metida más en un ambiente político, ahí sí se sentía al hombre que había accedido a lugares y oportunidades donde a las mujeres nos costó un poco más, hasta que se fue entendiendo la lógica de que la mujer podía llegar a los mismos lugares. Cuesta, y nos va a costar.

– Tampoco es un problema solo de Salto, incluso en nuestro país, después de casi 190 años de vida institucional, recién tendremos a la primera mujer Vicepresidente de la República electa por el voto popular.

– Si, es la primera vez que en nuestra historia se elige a una mujer. Y como decía el otro día, estamos confiados que voy a ser la primera intendenta electa por el pueblo de Salto.

– Sin el ánimo de sonar despectivo, ¿pero es una moda política que ahora los hombres ponen a una mujer a su lado?

– En realidad, entendieron que las mujeres tenemos las mismas capacidades y podemos acceder a los lugares que antes, o no nos permitían o a las mujeres nos costaba también llegar. Eso hay que entenderlo, porque a la mujer le costaba llegar por su propia vida, por atender su casa, a sus hijos, el hombre que trabajaba afuera y la mujer que trabajaba adentro del hogar, por eso no podía asistir a las horas en que ponían las reuniones, tampoco se animaban a esto de la política porque se lo veía como cuestión de hombres. Todo eso fue cambiando, pero falta mucho todavía, eso lo tenemos claro. Hoy estamos en un punto donde tenemos por detrás historias que no tenían en cuenta a la mujer, pero por delante tenemos un futuro que prevé que la mujer cada día tome mayor relevancia, sobre todo en la política. Por eso nuestra campaña va a ser “Soledad Intendenta”, conociendo las reglas gramaticales, pero también sabedores que la RAE permite la palabra intendenta.

– Habló de capacidades, pero ¿tienen la misma forma de encarar la política que los varones? ¿Qué le aporta la visión femenina a la política?

– Su pregunta implica un riesgo al contestarla, porque si caemos en definir que tenemos con el hombre una sensibilidad distinta, podemos estar admitiendo que biológicamente o psicológicamente las mujeres son buenas para algunas cosas y los hombres son buenos para otras, como la capacidad de análisis, la capacidad de resolución, la capacidad para tomar decisiones difíciles y complicadas. Si se lo piensa desde los estereotipos de género, las mujeres de pronto no tendrían eso porque somos más sensibles o porque no podemos tener el coraje suficiente porque fuimos criadas así o asá. De esa forma estaríamos cayendo en un estereotipo que podría ser perjudicial.

Entonces, la capacidad de análisis, la de tomar decisiones, la valentía, esta cuestión de gestión ordenada, transparente, de lo que puedo dar cuenta porque ya pasé por eso en la administración del intendente Ramón Fonticiella, lo podemos ver como ventajas si hubiera algún tipo de diferente mirada. En ese caso entiendo que la participación de la mujer en política es solo para sumar ventajas, porque lo único que se ha podido comprobar desde el punto de vista psicológico es que las mujeres podemos prestar atención a muchas más cosas a la vez que los varones, como cuando cocinamos y a la vez pasamos la aspiradora, damos la teta mientras hacemos la lista de compras para el súper y organizamos la casa. Y no es un tema de biología por el hecho de ser mujer, también es un tema cultural, porque nos han ido criando de esa manera.

El simple hecho de haber llegado a ser candidata en las condiciones en la que lo hicimos, deja demostrado que las mujeres tenemos capacidad de resiliencia, capacidad de negociación, capacidad de articulación y de formar parte de un equipo que es tenaz y que no se frustra ante las posibles adversidades o frente al primer obstáculo.

Perfil de

Soledad Marazzano

Está en pareja. Tiene dos hijas. Es del signo de Tauro y en el horóscopo chino es Tigre de Madera. De chiquita quería ser maestra. Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Uno siempre tiene cosas pendientes, pero quizás todo pase por aprovechar cada minuto, vivir cada minuto como si fuera el último.

¿Una comida? La pizza con muzzarella.

¿Un libro? Mi planta de naranja lima.

¿Una película? Los puentes de Madison. No tiene hobbys.

¿Qué música escucha? Bossa Nova.

¿Qué le gusta de la gente? La lealtad y la sinceridad. ¿Qué no le gusta de la gente? La falsedad y la hipocresía.

Leonardo silva