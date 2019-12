Entrevista a Emilio Silva, María Noel Rodríguez, Erick Bremermann y Miguel Oliva

Esta semana se realizó una nueva actividad del Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica, donde se presentó la «Encuesta perfil del turista en centros termales de la región Salto Grande», poniendo un énfasis comparativo entre las termas de Federación y de Daymán. Previo a dicha presentación, EL PUEBLO dialogó con los responsables del estudio académico, el Dr. Emilio Silva y el Lic. Erick Bremermann, quienes invitaron al Dr. Miguel Oliva de la Universidad Tres de Febrero de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), siendo acompañados en la oportunidad por la Directora Departamental de Turismo, María Noel Rodríguez.

– ¿Qué están presentando hoy?

Silva- Nosotros desde el Observatorio Económico siempre realizamos trabajos de investigación y consultoría que tienen que ver con muchos temas vinculados al desarrollo local. En este caso, lo que vamos a presentar hoy es un perfil comparado de los turistas que asisten a Daymán y a las termas de Federación. Teníamos muchas hipótesis, siempre hablamos y comparamos, a veces sin datos, sobre la realidad de los centros turísticos de Salto y Federación, en este caso de Daymán y Federación que son equivalentes y en cierta forma cooperan y compiten a la vez. Pero como dije, todos teníamos distintas hipótesis acerca del perfil.

En ese sentido, hemos venido realizando desde el Observatorio un seguimiento desde el mes de abril en varias etapas con distintas encuestas, y hemos logrado obtener un dato consistente acerca del perfil comparado de los turistas. En términos generales, estamos hablando de un perfil de turista bastante similar, sobre todo en cuanto al gasto diario, a la estadía, a la opinión que tienen de los centros termales, a cómo planifican su viaje. Es decir, unas cuantas dimensiones que nos da la pauta que tanto el turista que asiste a Daymán como el que asiste a Federación es un turista de un nivel socio económico cultural bastante similar, independientemente, por supuesto de que a Daymán asisten más uruguayos y a Federación más argentinos.

También es cierto que hemos constatado que el gasto es diferente en ambos centros termales porque tenemos una diferencia de precios importantes que giran en torno del 30%. Eso se refleja en el gasto. Aproximadamente los turistas en Federación gastan un promedio de 69 dólares por día en tanto que en Salto gastan alrededor de 110 dólares por día, más o menos cierra un poco la diferencia de un poco más del 30%. Nosotros hacemos paralelamente estudios de precios fronterizos en la región de Salto Grande, lo hacemos entre Salto y Concordia, que de alguna forma nos sirve para complementar este estudio que hemos hecho.

– ¿Cómo ha sido este proceso de investigación del Observatorio?

Bremermann- Este trabajo lo venimos realizando desde 2011 desde el Observatorio Económico, es una serie temporal en la cual hemos analizado los diferentes perfiles del turismo y del turista que llega a la ciudad de Salto. En ediciones anteriores habíamos analizado lo que era Termas del Arapey, luego habíamos analizado Termas del Daymán y lo que eran los parques acuáticos. Este año nos propusimos cambiar un poquito esa investigación, y pensar ese Salto y la región Salto Grande. Entonces comenzamos a analizar las diferencias y semejanzas que podamos tener con lo que son las termas de Federación.

Hoy también culmina en este ciclo de investigaciones esta serie, y lo que hicimos fue invitar al doctor Miguel Oliva de la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires, porque es especialista en temas de metodología en investigación de turismo, y que hará el cierre de lo que va a ser nuestra exposición con un análisis de nuestro datos.

– Al comienzo de la charla se hacía referencia al gasto, que en Salto son 110 dólares y en Federación 69 dólares, ¿dónde se da esa diferencia? ¿En qué gasta el turista?

Oliva- Hay que hacer una desagregación del gasto en esta investigación, que está limitada al gasto general. Creo que también hay un problema en nuestros países del tipo de cambio, es un tema muy importante que hay que tratarlo, de manera de zanjar las problemáticas generadas justamente por el tipo de cambio. Un poco en esta idea que se comentaba, de tener un enfoque regional, siempre me pregunto qué hubiera pasado si el Virreinato del Río de la Plata se hubiera mantenido junto. O sea, también me hago algunas preguntas sobre la posibilidad de integrar esta región, y eso también tiene que ver con el tipo de cambio en el sentido de que si esto se hubiera mantenido integrado, quizás tendríamos monedas más potentes y con menos problemas de los generados por el tipo de cambio.

En el tema del turismo se dio mucho este tema de la cooperación regional, que es un poco raro en la actividad turística en el sentido que en la competencia que quizás veamos en el capitalismo más competitivo, por decirlo así. En el turismo uno ve que cuando le va bien a la microempresa, le va bien al remisero, le va bien al hotelero, le va bien al guía de turismo, se vuelve un círculo virtuoso. O sea que hay una cooperación, y también la hay de manera muy importante entre el sector público y el privado porque todo lo que son rutas, aeropuertos, todo lo que es accesibilidad depende del Estado. Entonces, tenemos hoy una fuerte cooperación entre el Estado y los privados y entre los privados entre sí, es un poco extraño ver eso. En otro tipo de actividades económicas eso no se vería, por eso es importante resaltarlo en el turismo. Por otro lado, en esta línea del enfoque regional que mencionaba Erick, es interesante ver que el turismo puede fomentar quizás cuestiones que no son tan vistas desde el punto de vista social como la posibilidad de tener localidades en zonas marginales a los sectores productivos, en el caso de Argentina, que he investigado bastante ese tema, tenemos ciudades como El Calafate, que está en el fondo de la Patagonia, que está alejado del circuito agro exportador que tenía Argentina y que permitía, por ejemplo, hacer seminarios sobre tema de turismo y frontera, y está esta posibilidad que el turismo ayude a crear localidades enteras. Ahí tenemos ejemplos como el de Mar del Plata, que se crea a partir de la actividad turística, y por lo tanto tenemos esta potencialidad también de, por decirlo de alguna manera, de crear ciudades enteras a partir del turismo, fomentar la posibilidad de que haya poblaciones en lugares que no están tan en el centro del circuito productivo de nuestros países. Y para eso es muy interesante analizar estos datos con esas perspectivas.

La primera parte de mi exposición va a ser sobre los datos de este Observatorio Económico, me parece que es muy importante también dejar la idea de que en cierta manera hay, por más inteligentes y lindos que seamos, uno no puede saber cuántos turistas vienen, como tampoco –yo soy sociólogo- uno no puede saber cuántos pobres hay simplemente mirando, o cuántos desocupados hay, etcétera, sino que necesitamos de algún tipo de relevamiento, como el astrónomo necesita de un telescopio y un biólogo necesita de un microscopio, nosotros necesitamos de este tipo de método de encuestas y relevamiento para ver temas de gastos o de los perfiles.

En el caso de estas regiones termales entre Argentina y Uruguay, también es importante la posibilidad de vender los paquetes turísticos en conjunto, por la posibilidad de tener una zona termal donde se pueda intercambiar turistas de Argentina, de Uruguay y turistas de otros lugares, que sea una venta conjunta de este tipo de paquetes.

– ¿Cómo se toma desde la intendencia este aporte del Observatorio Económico de la Universidad Católica?

Rodríguez- Lo importante de este aporte es que es técnico, profesional que justamente es útil para la toma de decisiones no solamente del sector público sino también del sector privado, el cual valora positivamente que este tipo de instancias se puedan desarrollar en la Universidad Católica y también en las otras instituciones académicas que tenemos en nuestro departamento. Muchas veces ese complemento técnico y profesional que nos falta para pensar en una promoción, para dirigir una actividad, para saber a qué mercado llegar. Entonces, todo esto nos da esos elementos y nos permiten que el trabajo pueda rendir mejor.

– ¿Hay algún detalle que le haya sorprendido de este informe?

Rodríguez- Lo importante es que se viene desarrollando hace varios años, por lo que es un estudio que tiene un grado de confiabilidad muy alto y muy bueno, y que de alguna manera, algunas de las cuestiones que salieron en otras investigaciones en otras instancias de este período, se vienen confirmando en el tiempo. Entonces, de alguna manera, cada vez que tenemos una investigación académica, tenemos determinadas certezas, pero a su vez, que en el tiempo se reiteren los mismos resultados, también afirma esas certezas independientemente de que hay cambios en la matriz del visitante, del turista, del gasto. Las situaciones coyunturales, económicas, sociales influyen en esos resultados también, no son ajenos. Y de alguna manera, nos confirma, más que nos sorprenda los resultados, porque desde hace mucho tiempo se habla, y creo que se va a tener que seguir hablando, de que Federación y Daymán, en particular esos dos centros termales, son un complemento y no una competencia, y así se tienen que ver en una proyección de diez, veinte o treinta años.

– ¿Las termas salteñas son competitivas respecto a las de Federación?

Rodríguez- Sí, desde mi perspectiva. Por supuesto que tenemos que tomar más acciones para hacerlas más competitivas, pero por sobre todas las cosas, los destinos desde el lado argentino hay una concepción muy fuerte de vender, porque el turismo se trata de una actividad económica, la micro región Salto Grande. O sea que el turista venga y pase siete días en la región, pero que en ese tiempo pueda visitar Federación, Salto Grande, Arapey, Daymán. O sea, traer al turista a la región, que en este caso sería la micro región Salto Grande o la región Salto-Concordia, Salto-Entre Ríos, Salto-Federación, como se llame según las cuestiones de marketing, pero pensándose en clave de complemento y no de competencia, más allá de las reglas del capitalismo, y que los hoteles, los centros termales y demás, compitan, como tiene que ser.

– Ahora se está dando una promoción muy fuerte de «Salto, Ciudad Universitaria», ¿eso conspira contra aquello de «Salto, Ciudad Turística»?

Rodríguez- No, no, creo que también vuelve a ser un complemento, porque ese movimiento estudiantil que tenemos durante todo el año, que tiene que ver con jóvenes y no tan jóvenes estudiando en la región, hace que esas personas nos consuman, por supuesto, y también hay que acercarlos más aún a los atractivos turísticos, que hay algunas deficiencias en ese sentido, porque muchas veces los jóvenes tienen como principal tarea, por supuesto, venir a estudiar, pero ahí también se va desarrollando su vida, entonces tenemos que darles la oportunidad de que hagan turismo.

