Entrevista a Fernando Amado

Fernando Amado, diputado y líder de su sector, “Batllistas Orejanos”, por el que es precandidato a la Presidencia de la República, es uno de los dirigentes que tiene la titánica tarea de aportar al resurgimiento del Batllismo y del Partido Colorado (PC), diferenciándose de sus otros compañeros por dejar la puerta abierta a una eventual votación al candidato del Frente Amplio (FA) en un posible balotaje el año que viene.

- Nuevamente en la ruta recorriendo el país, ¿cómo lo ha visto en esta oportunidad?

– Lo mismo que en noviembre y diciembre, cuando hicimos la última recorrida. Hay dos temas que siguen acaparando la atención de la gente, algo coyuntural, que son seguridad y empleo.

Lo de la seguridad no es novedad, acá en Salto me consta que es bastante importante el tema, cómo está instalado. En algunos lugares del interior, de repente más tranquilo, puede ser diferente pero es un tema. Y el tema empleo es porque estamos frente a un cambio de época, no una época de cambio, en el cual máximas que dábamos como ciertas empiezan a cuestionarnos…

- ¿Cómo cuáles?

– Bueno, antes había una máxima que decía que si el país crecía, habría más empleo, por ejemplo.

Esa era una máxima incuestionable, tenemos que hacer que el país crezca para que haya más empleo. Bueno, el país crece y hay desempleo y menos empleo.

O sea, estamos enfrentando una época de cambio a nivel mundial que repercute también en Uruguay y que evidentemente tenemos como necesidad vital, los políticos pero no solo los políticos, tratar de decodificar por dónde es que hay que generar los cambios.

Lo mismo con otro tema que nada tiene que ver, pero que tiene que ver con pensar al Uruguay de 20 a 30 años.

El otro día escuchaba una entrevista muy interesante que le hacía Emiliano Cotelo en el 12 a un científico uruguayo. Claro, nosotros tenemos organizada la sociedad desde el sistema de jubilaciones pensando en torno a una vida que dura equis cantidad de años, eso está cambiando de manera drástica. O sea, el aumento de esperanza de vida se está dando de esta manera, por cada mes que pasa, se aumenta un mes y medio la esperanza de vida. Entonces, esas proyecciones llevan a que dentro de 20 o 30 años habrá en Uruguay más de cinco mil personas de más de 100 años de edad. Habrán muchísimos más octogenarios, septuagenarios; es decir, la esperanza de vida va a cambiar nuestro esquema de sociedad, y por ende, cuando proyectabas a una persona de 70 años pensabas en alguien que estaba en el final de su vida y por eso era natural que se jubilara a determinada edad, etc., etc. Bueno, estamos entrando a una realidad de que va a cambiar drásticamente eso, y que no será el final de la vida de una persona de 70 años sino que a los 70 años va a tener mucha tela para cortar, mucho camino por recorrer.

No solo eso, tendrá una sobrevida a los 70 años de 30 años más, cuando antes estaba todo organizado, incluso por eso el sistema de jubilaciones que tenemos, pensando que la persona que tenía más o menos esa edad, tendría 10 o 15 años más de vida, no más.

Entonces, todos esos cambios, que hablan también del avance de la Humanidad y de la ciencia, traen sus daños colaterales si mantenemos todo como está.

- ¿Cómo conjuga eso con la carrera militar que ya a los 50 años y poco se tienen que retirar?

– Lo de la Caja Militar, los propios militares ya en la década de los 90 manejaban la necesidad de reformarla, de hecho ya tenían estudios y algunos proyectos, lo digo con propiedad porque mi viejo estuvo en la Dirección General de los Servicios en el 93 y 94, y en ese momento ya era un tema de preocupación para los militares.

Los militares no están en contra, otra cosa es el impuesto, que es otra historia. Yo defiendo que si los militares están bajo un régimen diferente al trabajador común –por no tener nocturnidad, ni horas extras, están al servicio las 24 horas, si mañana hay una situación el servicio de jerarquía está a la orden, puede estar en el cumpleaños de 15 de la hija, pero si lo llaman, debe sacarse el traje e irse para el cuartel-.

Entonces, si estás en un régimen así, por más que no esté planteada la hipótesis de guerra, bueno, se necesita un tratamiento diferente al trabajador que si tiene pago de nocturnidad, horas extras, no está las 24 horas al servicio, etc.

- ¿Cómo ve al PC, que las encuestas lo muestran cada vez más abajo?

– Yo creo en las encuestas, creo que son una foto del momento y que esa foto podrá errarle por un poco pero no está muy lejos de la realidad, y es una realidad difícil para el PC, hay que asumirla. Paralelamente veo a un PC que empieza a recuperar una dosis de rebeldía que es fundamental para cualquier proceso de recuperación.

Siento que esa dosis de rebeldía tiene como expresiones muy nítidas un reordenamiento interno, o sea, ha habido procesos de recambio dentro de la interna del partido, de alineamientos distintos, de gente que se la está jugando ya, caso de Amorín y Coutinho que están recorriendo el país formando su nuevo sector, algo que entiendo es muy positivo.

Algún otro compañero que también está recorriendo el país que no ha dicho que va a ser precandidato pero tiene su grupo, que es el caso de Tabaré Viera, que me parece muy importante lo que está haciendo, recorriendo y armando su grupo.

Germán Cardozo, que también está haciendo lo propio. Hay otra parte del partido que está esperando a Talvi, ese es un dato de la realidad, se verá qué pasa. Y nosotros estamos haciendo nuestro camino.

Entonces, lo que veo desde hace tiempo es una vitalidad con una dosis de rebeldía para querer levantar al PC. Al mismo tiempo veo por primera vez diversidad en serio, no solo en el discurso y en las caras sino en los planteos, lo que es muy positivo. Siento, más allá de cosas puntuales, que el clima interno ha mejorado. Es decir, por ejemplo, tengo muy buen diálogo y relación con todos los hoy líderes de sector.

Tenemos diferencias, por supuesto, políticas, ideológicas, estratégicas, pero eso no quita que sienta que haya un clima diferente, y que nos cayó la ficha de la necesidad de la diversidad, porque lo más diverso dentro del PC somos nosotros.

Entonces, lo que pedimos a nuestros compañeros, que lo hemos hablado más de una vez y que nos han reconocido que ellos sienten que es muy importante lo que estamos haciendo para la suma de un PC abierto y diverso, que tenga puntero izquierdo, puntero derecho, centrofóbal, o sea, que vuelva a tener esa lógica de convivencia.

Respetamos y nos parece bárbaro que haya sectores que de repente ya tengan postura tomada acerca de acuerdos políticos que haya que hacer con otros partidos pensando en el quinquenio que viene.

Lo que pedimos es que nos dejen trabajar en el andarivel que andamos nosotros, y para eso es fundamental que el PC corra solo hasta octubre de 2019 inclusive, después de octubre creo que es natural que el PC se dé la posibilidad de hablar con los dos que hayan quedado, escuchar su propuesta, ver un programa y las prioridades del PC qué nivel de incidencia podría tener en uno u otro, depende de cuál llegara, y después tomar una decisión, que puede ser apoyar a uno, apoyar al otro o no apoyar a ninguno.

Hay otro compañero que ya -y es algo totalmente legítimo-, tiene una postura formada que dice que hay que acordar con el Partido Nacional. Yo lo respeto, pero lo que digo es que el PC somos todos, incluido nosotros, entonces no engloben al PC en un acuerdo de ese estilo porque nosotros somos parte del PC y no queremos eso, no sentimos afinidad con ese planteo, creemos otra cosa, y no solo eso, lo he dicho con mucha honestidad y frontalidad, nosotros para poder trabajar en el proyecto y en la corriente que estamos trabajando necesitamos la independencia del PC para que puedan sentirse atraídos, puedan venir y cruzar la frontera gente que no está en el PC.

- Tomemos como hipótesis que los candidatos presidenciales que puedan cruzarse en una segunda vuelta sean Lacalle Pou y el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien aún no está del todo claro si finalmente será él ya, que ha sido vetado en otra oportunidad, ¿con quién se identifica más?

– Sin querer eludir la pregunta, principio tienen las cosas, vos mismo lo dijiste en la pregunta, Martínez capaz que ni llega, no lo sabemos. Hay dos FA dentro del FA.

Un FA con el cual uno pueda llegar a tener puntos de acuerdo, que es el FA republicano, democrático, moderno, abierto al mundo, que no está atado ni a recetas ni a dogmas de los 60, el FA que en algún sentido ha estado en las expresiones más moderadas en las últimas décadas y en donde confluyeron muchos colorados, ex colorados y batllistas que sintieron que allí había una expresión socialdemócrata.

Con ese FA, ¿cómo no se va a poder tener puntos de acuerdo? Con el mismo que quieren Tratados de Libre Comercio con Chile y con el que sea si le sirve a Uruguay, con el que razona con total sentido común de la necesidad de tener equilibrios macro económicos y que la economía uruguaya tenga un nivel de equilibrio fundamental, con los que condenan y dicen que en Venezuela hay una dictadura, con los que no compran el discurso barato de la Patria Grande sino que tienen una mirada mucho más abierta…

- Ese FA que está describiendo está bloqueado por el otro…

– Bueno, y por eso es una gran oportunidad para nosotros, porque hay muchos de esos ciudadanos que vieron en esa opción dentro del FA socialdemócrata y que han apostado una y otra vez a esa opción que el otro FA, con el que no tenemos casi ninguna coincidencia. No logra imponer su visión, pero bloquea a la otra, porque no podemos decir que el FA ha tenido gobiernos al estilo populista chavista, kirshnerista, revolucionario ni nada por el estilo. O sea, ni el Partido Comunista ni el MPP, incluso con Mujica presidente, lograron imprimirle al gobierno una tónica populista ni “no republicana”. De hecho una de las críticas que se le puede hacer por la izquierda es que fueron demasiados moderados y que hubo poco de izquierda. Hubo extranjerización de la tierra como nunca, hubo apertura y beneficios a inversores extranjeros como nunca, y mil etcéteras.

- Hubo una agenda social importante.

– Sí, pero bueno, fijate la paradoja. Por ejemplo, la agenda social vinculada a la agenda de derechos, aborto, matrimonio igualitario y cannabis, ninguna de las tres cosas eran propuestas prioritarias del MPP o de Mujica.

- Sin embargo, hoy Uruguay es reconocido a nivel mundial no solo por Suárez y Cavani, sino también por Mujica.

– Pero son las paradojas que no tienen que ver con la realidad, tienen que ver con la utilización estratégica de una historia, una imagen y la construcción de un relato de vida y político, en este caso que tiene como protagonista central a Pepe Mujica, y que tiene todos los ribetes necesarios para una película de Hollywood.

Perfil de Fernando Amado

Casado. Es del signo de Virgo, aunque no cree en el horóscopo.

De chiquito quería ser militar, es licenciado en Ciencias Políticas y escritor.

Es hincha de Nacional.

No tiene tiempo para hobbys.

El asado de tira es su comida preferida.

La sinceridad es lo que más le gusta de la gente, mientras que lo que menos le gusta de las personas es la hipocresía.