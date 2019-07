Entrevista a Andrés Lima

El 27 de marzo de 2016 fue la última entrevista que el intendente Andrés Lima nos concedió para diario EL PUEBLO. En esta oportunidad volvió a recibirnos en su despacho para analizar el resultado de las elecciones internas y su proyección a las elecciones nacionales y departamentales, así como la situación económica de la comuna.

– ¿Qué balance realiza de lo que fueron las elecciones internas?

– En el caso del departamento de Salto creo que fue positivo, porque votó el 44% de los habilitados, que es un porcentaje de los más altos a nivel país, y de alguna manera quienes estamos en la dirigencia de cada partido político le transmitíamos y le solicitábamos al salteño que participara y legitimara así a los candidatos. Así que en ese sentido es un balance positivo. Hacia la interna del FA, en el caso nuestro, también hacemos un balance positivo porque el sublema “Unidad para los Cambios” obtuvo el 55% del total de los votos de la fuerza política. A nivel país nuestro precandidato finalmente es el candidato único del FA, Daniel Martínez, y a nivel departamental tenemos los convencionales que necesitamos para ser nuevamente candidatos a intendente por el FA.

– ¿Qué análisis hace que el FA haya salido tercero y perdido votos respecto a la interna anterior de 2014?

– Es un llamado de atención. El FA votó 12 mil hace 5 años y ahora 10.300, tiene que ser un llamado de atención porque no se ha dado solo en esta interna, si uno mira los números de las últimas cuatro elecciones internas el FA viene bajando, tanto en el país como en Salto. Eso obliga a quienes integramos el FA a por lo menos, plantearnos la interrogante de ¿por qué está pasando eso?

– Ya hay dirigentes del FA que recuerdan que en la interna anterio r el FA era oposición, contaba solo con un diputado y votó mejor que ahora que tiene dos diputadas y que además es gobierno. ¿Por qué cree que votó mal en esta oportunidad?

– Buena pregunta, supongo que el ejercicio del gobierno desgasta. También estoy convencido que hay algunos temas en los que el FA tiene que ser claro en esta elección nacional que se viene, aunque también quiero dejar en claro que en el caso particular mantuvimos la votación de hace 5 años. Es decir que en nuestro caso, más allá de que 4 años de gobierno departamental y de cuestionamientos que ha habido desde la oposición y desde el propio FA, mantuvimos nuestra votación. Pero a nivel fuerza política en el departamento y a nivel país, creo que por sobre todas las cosas debe haber un llamado de atención y de que el FA de cara a octubre tiene que hacer muy bien las cosas, tiene que trabajar muy bien y sobre todo proponer, por ahí pasa la cosa, el FA tiene en esta elección de octubre que ser muy claro y explicarle al salteño y al uruguayo, qué es lo que está planteando para los próximos 5 años, en qué país está pensando. Si el FA tiene esa capacidad, se podrán revertir estos números.

– Pensando en mayo de 2020, entonces si el resto de los sectores del FA no mantienen la suya de 2015, peligra su reelección y que el FA se mantenga en el gobierno.

– No sé, eso se verá. Hasta el día de hoy, los objetivos que nos hemos marcado los hemos ido cumpliendo, y no lo digo por esta interna, estoy hablando desde hace 15 años en que participo en política del departamento, aquellos objetivos que nos habíamos marcado se han cumplido, aun cuando parecían imposible, aun cuando las dificultades eran muchísimas. Por eso digo que nosotros vamos paso a paso, elección tras elección, pero además, son escenarios muy distintos. Mayo va a depender mucho de lo que pase en octubre y noviembre. Teníamos algunos objetivos en junio, ahora también tenemos algunos objetivos para octubre, así que en su momento se verá qué pasa en mayo.

De todas formas, corresponde agradecer la confianza del frenteamplista que concurrió a votar en la elección interna y que acompañó al sublema “Unidad para los Cambios”. Para nosotros era un desafío muy importante la interna porque se había dicho mucho de nuestra gestión, y nuestra mejor publicidad y propaganda es la gestión. Si el salteño estaba conforme con la gestión, estábamos convencidos que nos iba a acompañar en la interna, y si no estaba conforme, tenía otras opciones, había casi 30 listas.

– Este martes su gobierno cumplió 4 años, ¿qué balance hace?

– Tomando el punto de partida, creo que es bueno. Hacemos un balance positivo de la gestión por la manera en que nos tocó tomar la Intendencia. Por mencionar algunas áreas, la empresa municipal de ómnibus la tomamos con 26 unidades, hoy tenemos 48, cuando asumimos se trasladaban 850 mil salteños de forma mensual, hoy estamos en un millón cien mil, de los que 600 mil lo hacen de forma gratuita, sobre todo jubilados, pensionistas y estudiantes. Destinamos $24 millones anuales para hacer el traslado de todos los estudiantes del interior del departamento.

Para poner otro ejemplo de un servicio esencial como es recolección, cuando tomamos la intendencia había 3 recolectoras, en este momento hay 9, de las cuales 4 fueron compradas en este período. Cada recolectora supera los 150 mil dólares. Compramos también maquinaria con destino a recolección, una retroexcavadora, dos camiones Wolsvagen con destino específicamente a la poda, 2 camionetas para que los encargados puedan supervisar. En el sector Recolección no hay designaciones directas, todos son funcionarios de carrera ingresados por sorteo o concurso. Se compró un bulldozer, estamos cumpliendo con todos los recorridos, estamos implementando un nuevo sistema de recolección a través de la instalación de contenedores. Hoy tenemos más de 350 contenedores colocados en la ciudad, vamos a terminar con 500, pueden ser un poco más si el comercio local sigue colaborando. El sistema de contenedores no ha tenido inconvenientes, no ha habido actos de vandalismo, la población lo ha recibido de buena manera. La ciudad en aquellas zonas donde hay contenedores está más limpia, se colabora más con el medio ambiente, tenemos dos cuadrillas que se dedican exclusivamente a la limpieza y carpido de veredas, que también es fundamental en una ciudad que también apuesta a captar turistas.

La aspiración en un segundo gobierno es trabajar más en cuestiones vinculadas al desarrollo, no tanto en el ABC, no tanto calle, iluminación, recolección y la línea municipal sino tratar de proyectar al departamento generando condiciones para que el PBI del departamento pueda crecer.

– El senador Coutinho dijo en conferencia de prensa que este gobierno ha duplicado el déficit respecto a su gestión sin hacer obras.

– La única deuda que tiene la Intendencia de Salto es el Fideicomiso Daymán, allí está toda la deuda. Son los 330 millones de Unidades Indexadas más los intereses que genera el pago de ese fideicomiso a 15 años. Si a la Rendición de Cuentas que presentamos en la Junta Departamental le retiramos el pago de la cuota del fideicomiso, tenemos superávit, donde los ingresos de la Intendencia superan a los egresos en $22 millones. Por eso la gestión que estamos haciendo de poder transformar este Fideicomiso Daymán que se paga a 15 años a 30, que no solo va a beneficiar a esta administración, sino que va a beneficiar a las administraciones que nos sigan y al salteño, porque van a haber más recursos destinados a obras, no al pago de deuda.

– También sostuvo Coutinho que la Intendencia ha librado cheques diferidos por $100 millones. ¿Es cierto?

– La Intendencia viene cumpliendo el pago con los proveedores y las grandes empresas que de repente son las que mayor volumen de deuda pueden generar, como son las empresas constructoras. Se les paga a los 60 días que se hace la certificación de obra FDI o a los 60 días que se hace la certificación de caminería rural. Por eso en el caso de la Intendencia de Salto tenemos una economía equilibrada pero que exige una permanente revisión y control del gasto en función de los ingresos. Lo que hemos tratado de hacer es no gastar más de lo que ingresa. Llevó tiempo pero hoy hemos llegado a un escenario en donde la Intendencia lo que hoy día está pagando mes a mes es lo que gasta. No estamos gastando más allá de los ingresos que tiene la Intendencia de Salto, por eso digo que debemos destacar lo que es el trabajo del director de Hacienda para poder llegar a este escenario. Que no es fácil porque tampoco el momento económico del país es el mejor, que hace que la recaudación de la Intendencia, por ejemplo, en el último año ha descendido, como ha pasado también a nivel país y eso hace que la Intendencia tenga que tener mucha atención en los números.

– ¿Pero hay cheques diferidos?

– Los cheques diferidos que hay son en función de las certificaciones que hace la intendencia, pero nada que no hayan hecho otras intendencias ni administraciones, y sobre todo, con la previsión de pago.

– Usted tocó un tema sensible como es la situación social y laboral del departamento, que lleva a que la morosidad de la Intendencia suba. La oposición sostiene que la Intendencia ordenó el embargo y ejecución judicial sobre bienes de deudores con la Intendencia, ¿eso es correcto?

– Es una mentira, porque la intendencia lo que está haciendo es notificar a los contribuyentes que tienen deuda de contribución para que se presenten a la intendencia para regularizar su situación, y se les da un abanico de posibilidades, incluso hasta la posibilidad de hacer entrega a cuenta, pero no se ha embargado a nadie, no se va a embargar a nadie ni se va a ejecutar absolutamente a nadie. Que yo recuerde, en los últimos 34 años, desde el retorno a la democracia en 1985, no sé si alguna vez alguna administración inició algún tipo de embargo o remate, nadie lo ha hecho. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. Lo que sí hacemos es una gestión de cobros, citando a los deudores de contribución a que se presenten a la Intendencia, como también lo han hecho todas las administraciones, porque así como está el reclamo permanente de la ciudadanía de que la Intendencia ejecute obras, haga cordón cuneta, haga bitumen, mejore la iluminación, coloque contenedores, para poder hacer eso la Intendencia necesita generar ingresos. Sin ingresos no hay obras. Siempre he dicho que la primera política social es una buena economía, si la intendencia no tiene recursos, olvidémonos de poder llevar adelante una buena gestión.

– ¿Se contemplará la situación particular de cada uno de los deudores, en función de sus ingresos o de si tiene trabajo?

– Se buscará una solución caso a caso. Lo que estamos planteando es que el contribuyente venga a la intendencia, se informe de las opciones y facilidades que tiene, y en función de las posibilidades de la persona, llegar a un acuerdo. Por eso digo que lo que se ha dicho que la intendencia va a embargar y a ejecutar, es una mentira, y quien lo dice sabe que está mintiendo.

Perfil de Andrés Lima Proserpio

En pareja, tiene 4 hijos. Es del signo de Escorpio. De chiquito quería ser Contador Público. Hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Tener más tiempo para dedicarme a algunas otras pasiones.

¿Una comida? El asado y milanesa con huevo frito.

¿Un libro? “El discurso del método”, de Descartes.

¿Una película? “Whisky”, película uruguaya.

¿Un hobby? La música, soy profesor de piano; y leer.

¿Qué música escucha? Clásica, rock uruguayo y argentino.

¿Qué le gusta de la gente? Que se muestre como es.

¿Qué no le gusta de la gente? Que te mienta y te use.

Leonardo silva